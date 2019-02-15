



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Вряд ли есть место сомнениям относительно стратегического характера отношений между Азербайджаном и Россией, новый импульс которым был дан в сентябре прошлого года в Сочи усилиями азербайджанского и российского президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Тогда стороны подписали 15 межправительственных соглашений, охватывающих практически все сферы жизни — политику, культуру, экономику, транспорт, энергетику, технологии, автомобильное производство, право, образование, науку. Как сказал Путин, план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества — это программный документ, который включил в себя дорожные карты по важным вопросам наращивания торговли и встречных инвестиций, создания транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических обменов. Алиев в заявлении для прессы подчеркнул, что «отношения между Россией и Азербайджаном — это отношения стратегических партнеров».

И, судя по программе действий, основным трендом в развитии дальнейшего экономического сотрудничества стало участие Баку и Москвы в совместных с Ираном и Турцией транспортных проектах, приносящих взаимные выгоды всем сторонам. Азербайджан, исходя из своего географического положения, становится тем мостом, который связывает Север и Юг, Восток и Запад, а диверсификация экономики, курс на которую взяло руководство страны, и особое внимание развитию транспортных коммуникаций по всей республике уже создали условия для реализации заявленных странами-участницами совместных мегапроектов. Эти проекты станут гарантом длительных равноправных отношений, приносящих пользу всем сторонам.

Умбрийско-сиенский мастер. Геркулес на распутье. 1505

Ведь Россия давно перестала быть «старшим братом» Азербайджана, о чем открыто заявил и сам Путин: «Подчеркну, что Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга». Москва воспринимает Азербайджан в качестве абсолютно равного себе партнера, углублению и расширение связей с которым придает особое значение. И в этой ситуации звучат заверения некоторых обозревателей, что есть повод для охлаждения российско-азербайджанских отношений.

Они утверждают, что «маятник» в переговорном процессе по Карабаху качнулся, что Кремль вновь развернулся в сторону Армении. В качестве доказательства приводят соглашение о продаже Москвой Еревану четырех Су-30 СМ за счет кредитов, изменение в поведении премьера Армении Никола Пашиняна, вновь вернувшегося к своей прежней риторике по вовлечению Карабаха в переговорный процесс в качестве третьей стороны, но без участия азербайджанской общины, что якобы не могло произойти без участия Москвы, а в подтверждение приводят запланированное участие в очередной встрече между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении 15−16 февраля в Мюнхене и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Но эта версия кажется не только неубедительной, но и недостаточно аргументированной.

Этого мнения придерживается бакинский эксперт, руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде: «Несмотря на появление в последнее время заметного числа информационных поводов, дающих почву для трактовки их в качестве условий, способствующих якобы ухудшению российско-азербайджанских отношений в ближайшем будущем, реальная картина, как всегда, обстоит несколько иначе. Сегодня, когда политический базис и договорно-правовые основы для строительства более адаптированных к меняющейся среде двусторонних отношений можно считать окончательно сформировавшимися, стороны активно приступили к реализации практических проектов в экономической плоскости. Еще в декабре 2018-го на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии стороны определили основные направления работы на предстоящий период».

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

Известно, что в настоящее время ведется планомерная работа над снятием барьеров в развитии экономического сотрудничества, в котором важная роль отводится межрегиональному взаимодействию, поскольку именно в регионах будут размещаться новые производства и создаваться новые проекты, сказал Велизаде. В качестве доказательства этому он привел визит министра экономического развития России Максима Орешкина в Баку, во время которого он побывал на строительстве автомобильного моста на реке Самур и принял участие в церемонии закладки фундамента российского-азербайджанского автомобильного завода.

«Если учесть региональный контекст активизации российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, то уже сегодня можно констатировать, что в выигрыше останутся также соседние Иран и Турция, которые все чаще смотрят на российско-азербайджанское взаимодействие сквозь призму своего активного участия в экономических проектах на постсоветском пространстве», констатировал политолог. Однако реализация всех этих планов может оказаться под серьезной угрозой в случае нарушения перемирия на карабахском направлении.

Как считает бакинский политолог Тофик Аббасов, именно благодаря Москве, с которой у официального Баку сложились особо доверительные отношения и вышли на совершенно иной уровень, на карабахском фронте пока еще не стреляют пушки. Баку стоически выдерживает паузу и не инициирует контртеррористическую операцию на своих землях, понимая, что Москва все же применит деликатный арсенал дипломатии и убедит Ереван развернуться в сторону прагматизма. Это в интересах армян, которые все больше углубляются в популистский авантюризм. Аббасов констатирует:

«Прорыв на карабахском направлении важен и Москве, которая настроена придать динамизм политическому и экономическому состоянию многосторонних форматов с участием Анкары, Тегерана и государств Южного Кавказа. Вот почему мимолетное участие помощника американского президента Джона Болтона сразу отозвалось эхом фрагментации положения в и без того расколотом кавказском пространстве. Болтон внес в повестку тему войны, что абсолютно не сходится с ожиданиями трех важных игроков — России, Турции и Ирана. Москва не уступит инициативу Америке и доведет начатое дело урегулирования карабахского конфликта до логического конца. Но для этого Кремлю придется заглушить немногочисленную группу российских провокаторов и ястребов, которые подпевают внешним акторам, ратующим за хаотизацию положения в Кавказском регионе».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Бакинский эксперт добавил, что карабахский конфликт это не тот случай, где США светят дивиденды. По его словам, тут неоспоримый приоритет за Москвой, которая ведет процесс в тройственном формате. Баку и Еревану по нескольким причинам удобнее иметь в качестве главного модератора Россию, нежели Вашингтон или Париж. А вброшенный западной прессой термин «план Болтона», появившийся после обсуждения советником Трампа карабахской темы с главами Азербайджана и Армении, был всего лишь зондажем ситуации и витиеватой попыткой узнать нечто новое из видений сторон. Формула «территории в обмен на мир», которую будто бы предложил Болтон, не содержит в себе принципиально новых элементов.

«Скорее американская сторона пошла на уловку, чтобы прощупать реакцию России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и главного конкурента в одном лице по всем базовым вопросам глобальной повестки. Вашингтону сегодня как воздух нужна дипломатическая победа, чтобы оказать психологическое воздействие на Европу, Китай, остальные полюсы. К тому же США неровно дышат на постсоветское пространство. Им важен любой прорыв, чтобы произвести эффект на сообщество после выхода из договора по средним и малым ракетам, Белый дом идет в легкое наступление по всем фронтам», — заключил эксперт.

А между тем на полях Мюнхенской конференции по безопасности должна состояться встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием Лаврова. Посмотрим, что принесет день грядущий…