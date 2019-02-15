Торговые переговоры между индийскими и американскими официальными лицами будут непростыми. Торговые отношения между двумя странами никогда не были лёгкими. Тот факт, что положительное сальдо торгового баланса Индии с США составляет $22 млрд, очень раздражает администрацию президента США Дональда Трампа. Сумма положительного сальдо торгового баланса Индии может показаться незначительной по сравнению с торговым дефицитом США с Китаем в размере $566 млрд, однако Индия должна быть начеку, пишет Миайр Шарма в статье для издания Bloomberg.

Will Will Слон. Индия

Читайте также: Bloomberg: Статистические аномалии Росстата удивили всех

США, похоже, готовы принять решительные меры в отношении Индии. Вашингтон может исключить индийский экспорт из общей системы преференций (GSP), которая освобождает от пошлин около 2 тыс. видов импортных товаров. Кажется, что Вашингтон настроен решительно. В ноябре 2018 года американская администрация исключила из GSP 50 видов товаров, импортируемых из Индии.

Обычно индийские переговорщики указывают на достаточно умеренный уровень дисбаланса в индийско-американских торговых отношениях, а также на то, что Индия — это всё ещё развивающаяся страна, которая могла бы рассчитывать на некоторые уступки. Кроме того, индийские представители напоминают о готовности Нью-Дели присоединиться к совместным усилиям против Китая. Однако все эти аргументы кажутся для США всё менее и менее убедительными. Дело не только в том, что Трампа не устраивает ситуация вокруг экспорта в Индию мотоциклов Harley-Davidson. Ранее Трамп пожаловался на то, что за ввоз мотоциклов в Индию Нью-Дели продолжает взимать с Harley-Davidson 50-процентные пошлины, даже после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди лично позвонил Трампу и пообещал снизить пошлины. «Они думают, что сделают нам одолжение», — возмутился Трамп.

Narendramodi.in Нарендра Моди и Дональд Трамп

США обеспокоены по поводу растущего протекционизма в Индии. США обратились с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за индийских пошлин на американские солнечные панели. Сейчас Индия решила вести борьбу с американскими компаниями на совершенно новом фронте. Резервный банк Индии обязал иностранные компании «хранить все данные, связанные с платёжными системами», только в Индии. Индийское правительство разработало два законодательных проекта, согласно которым интернет-компании и фирмы, занимающиеся электронной коммерцией, должны хранить в Индии все пользовательские данные её граждан. Правительство Индии даже особо не скрывает, что его новая политика «локализации данных» направлена на то, чтобы облегчить деятельность индийских компаний за счёт иностранных фирм. Между прочим, политика «локализации данных» — это плохая новость для граждан Индии, которые не хотят, чтобы все их данные попали в руки индийской службы национальной безопасности.

Ещё одна горячая точка в торговых отношениях между Индией и США — это электронная коммерция. Индийское правительство пытается ограничить влияние иностранных интернет-гигантов, таких как компания Amazon, которая является вторым крупнейший онлайн-ритейлером в Индии. Индийские чиновники сообщили руководству Amazon, что оно не может предоставлять свою онлайн-платформу другим компаниям, в которые оно вложило свои инвестиции. Другими словами, руководству Amazon нужно найти посредника, который продавал бы предлагаемые американской компанией товары через свой индийский сайт. При этом подобные ограничения не распространяются на национальные компании.

Конечно, США можно обвинить в том, что они не видят полной картины происходящего. Того, что именно Китай искажает глобальную торговлю. США следовало бы создавать альянсы с такими странами, как Индия, для борьбы с более масштабной проблемой. Индия потенциально может превратиться в гигантский рынок, который очень пригодился бы американским компаниям, если их постепенно начнут вытеснять с китайского рынка.

Jolly Janner США и Индия

Читайте также: Atlantic Council: Какие перспективы ожидают оборонный бюджет Германии?

С другой стороны, официальные представители Индии также должны понять, что мир не собирается сидеть сложа руки и терпеть растущий индийский протекционизм. Если страна начнет закрывать свой рынок, то другие страны могут закрыть двери для индийского экспорта. Таким образом, Индия рискует стать менее привлекательной в качестве производственной базы.

Индия не может обойтись без преференциальных торговых сделок с США. Система GSP позволяет Индии получать доход в размере $5,6 млрд. Благодаря GSP более мелкие и менее конкурентоспособные индийские экспортёры получили доступ к обширному и прибыльному рынку США. Индийский экспорт практически не изменился или даже сократился в реальном выражении с тех пор, как Моди занял свой пост. Индия просто не может позволить себе лишиться тех торговых преференций, которые предоставляет Индии система GSP.