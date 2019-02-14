На этой неделе студенты Королевского университета Пномпеня в присутствии правительственных чиновников Камбоджи, руководства государственного Центра документации Камбоджи и спонсоров из Немецкого агентства по международному сотрудничеству официально дали старт работе веб-сайта и мобильного приложения под названием «Карта памяти Камбоджи». Приложение и веб-сайт позволяют всем заинтересованным лицам, в первую очередь жителям страны, открыть для себя все аспекты так называемой Демократической Кампучии с помощью документов, а также видео‑ и аудиозаписей. Сетевой портал также включает в себя карты, которые указывают на места, связанные с историей правления красных кхмеров, — не только тюрьму Туол Сленг с музеем геноцида или полями смерти в Пномпене, но и не присутствующие на туристических картах Бантей Мичан, Баттамбанг, Кампонг Том, Сием Рип и Сиануквиль — более 50 мест в 17 провинциях и городах по всей Камбодже.

Stefan Fussan Черепа жертв красных кхмеров

Все это происходит на фоне внезапно разразившейся дипломатической войны между США и КНР, в которой стороны обвиняют друг друга в соучастии в преступлениях, совершенных в Кампучии в 1970-е. Онлайн-стычка началась, когда 30 января посольство США опубликовало на своей странице в Фейсбук заявление, в котором говорилось, что «красные кхмеры» «слепо исполняли волю сверхдержавы», очевидно, говоря о Китае. Позже посольство опубликовало еще один комментарий, в котором утверждалось, что Вашингтон не участвовал в перевороте в Камбодже, который провел в марте 1970 года генерал Лон Нол, свергнув короля Камбоджи Нородома Сианука, когда монарх посещал Москву. «Вместо этого есть много доказательств того, что китайское правительство активно поддерживало «красных кхмеров» с 1975 по 1979 год и после этого», — говорится в сообщении посольства США.

В ответ китайское посольство опубликовало 1 февраля заявление на своей странице в Фейсбуке, высмеивая идею, что переворот «связан не с США, а с [несогласованной с высшим руководством Белого дома инициативой] ЦРУ».

Почти полвека назад поддерживаемый США генерал Лон Нол совершил государственный переворот, свергнув короля Камбоджи Нородома Сианука. Король укрывался в Пекине до 1975 года, когда 17 апреля партизанское отряды «красных кхмеров», возглавлявшие движение сопротивления хунте генерала Лон Нола, захватили Пномпень и вернули короля на трон. Нородом Сианук первоначально поддерживал режим красных кхмеров и был даже назван коммунистическим режимом в качестве главы государства, но довольно быстро подал в отставку — в 1976 году. Король провел оставшуюся часть времени существования режима в роли фактического пленника красных кхмеров.

За две недели до возвращения короля в Пномпень, 1 апреля 1975 года, генерал Лон Нол на вертолете сбежал со своей семьей в Таиланд, а затем поселился в США. Он тихо жил на Гавайях, прежде чем перебраться в Фуллертон, штат Калифорния, где он и умер в 1985 году.

Leon petrosyan Так фотографировали заключенных

Опубликованные документы утверждают, что США не организовывали свержение принца Нородома Сианука в 1970 году. Тем не менее США поддержали его свержение, а затем поддерживали правительство Лон Нола в течение всей войны 1970−1975 годов. Поддерживали не только с помощью американских денег и военной помощи, но и прямым военным вмешательством, включая бомбардировки ВВС США позиций кхмеров и присутствие в Камбодже американской наземной группировки — чье прямое участие в боях против «красных кхмеров» признается большинством историков.

Зверства режима красных кхмеров также хорошо известны, описаны в многочисленных исследованиях и юридически закреплены. Смерть тогда нашли около 1,7 миллиона человек только в период с 1975 по 1979 год.

«И у Китая, и у США на руках кровь… Тема слишком серьезна для этих пропагандистских дрязг…», — отреагировала на это доктор Элизабет Беккер, автор книги «Когда война закончилась: Камбоджа и революция красных кхмеров», авторитетнейший исследователь тех событий.

Чхеанг Ваннарит, президент Азиатского института перспективы, независимого аналитического центра, базирующегося в Пномпене, отмечает, что «нынешняя словесная война является еще одним свидетельством того, что американо-китайская конкуренция в Камбодже будет усиливаться». Камбоджа стала «предметом геополитического соперничества между США и Китаем», — делает вывод Чхеанг Ваннарит.

Сегодня Китай является крупнейшим донором Камбоджи, в том числе и в военной сфере. Всего полгода назад, летом прошлого года, Китай предложил более 100 миллионов долларов военной помощи правительству Хун Сена. Военная помощь была предложена министром обороны Китая Вей Фэнхэ, который находился в Пномпене с 16 по 19 июня для участия в военной выставке «Китай — Камбоджа».

Правящая партия премьер-министра Хун Сена — Народная партия Камбоджи — легко победила на всеобщих выборах 29 июля прошлого года, поскольку Верховный суд по обращению правительства распустил главную оппозиционную камбоджийскую «Партию национального спасения» в ноябре 2017 года. Тогда запрет «Партии национального спасения» был осужден Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими странами. Хун Сен обвинил Соединенные Штаты в поддержке оппозиции и подготовке «цветной революции» для свержения его правительства и прекратил военное сотрудничество с США.

По мнению аналитиков, всей этой околоисторической перепиской Государственный департамент, рассчитывая таким образом несколько подпортить Китаю репутацию в Камбодже, со свойственной ему слоновьей грацией всего лишь решил напомнить камбоджийцам, что Пекин стоял за спиной красных кхмеров.

Репутацию самим Соединенным Штатам портить уже сложно — и тоже благодаря героическим усилиям посольства в Пномпене.

В сентябре прошлого года представитель Народной партии Камбоджи обрушился на уходящего посла США Уильяма Хайдта за его комментарии о том, что «он хочет, чтобы в Камбодже в ближайшие годы была более открытая политическая система». В интервью камбоджийскому «Голосу Америки» Хайдт сказал еще, что он надеется, что «правительство будет двигаться к более открытой политической системе — причем в контексте «вернуть Камбоджу», намекая, что до выборов было получше.

«Я думаю, что для Соединенных Штатов и для многих других стран мы будем наблюдать за развитием этих процессов, чтобы увидеть шаги, которые правительство предпримет в следующий период времени, чтобы вернуть Камбоджу в относительно открытую политическую систему, которую она только что имела год назад. …Итак, мы будем смотреть» — рассуждал сидящий на чемоданах Уильям Хайдт.

Вслед за этим пресс-секретарь посольства США Эмили Зиберг заявила в твите, что США обеспокоены демократическим отступлением, и Камбодже необходимо принять подлинные меры для улучшения двусторонних отношений.

Ну, тот факт, что обамовские отставники стараются как можно больше испортить игру назначенцам Трампа, уже не секрет ни для кого даже за пределами США.

Leon petrosyan Одиночные камеры тюрьмы Тоул Сленг

Между тем сам президент Трамп пообещал более тесно взаимодействовать с правительством Хун Сена в расширении сотрудничества между двумя странами во время церемонии, когда недавно назначенный посол Камбоджи Чум Сунири вручил ему верительное письмо в Белом доме. Ровно на той же неделе, когда уходящий посол Уильям Хайдт сапогами влезал во внутрикамбоджийскую политкухню.

В тот же день пресс-секретарь Народной партии Камбоджи Сок Эйсан заявил, что высказывания Трампа показывают, что он принимает результаты недавних национальных выборов. «Это показывает, что США признали национальные выборы», — сказал Эйсан. Пресс-секретарь добавил, что последние комментарии Хайдта были «бессмысленными» и не имели никакого влияния [на политику в Камбодже], потому что Камбоджа является независимой и суверенной страной.

Чиновникам из госдепа сейчас приходится нелегко. И уходящим, и пришедшим.

С одной стороны, задачу «поддержки экспорта демократии», поставленную еще госсекретарем Клинтон, никто не отменял. С другой, задачу ослабить влияние Китая на соседние страны, поставленную президентом Трампом, тоже.

Крутись, как хочешь. А если еще в следующем году Хиллари Клинтон въедет в Белый дом…