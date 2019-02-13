Поиск путей в мировые лидеры

Владимир Станулевич Памятник Ричарду Ченслеру в Северодвинске, на острове Ягры, где предположительно бросил якорь корабль Ченслера «Эдуард Бонавентура»

Рассказ Ричарда Ченслера, записанный Клементом Адамом: «Когда наши купцы заметили, что английские товары имеют мало спроса у народов и в странах вокруг нас и близ нас… задумали совершенно новое и необыкновенное морское путешествие. …приготовлены (были) и снаряжены три корабля для исследований и открытий в северных частях света…

…особенно настойчивое желание, чтобы ему были поручены заботы и руководство предприятием, выражал некий сэр Хью Уиллоуби… постановили избрать его начальником плавания и назначили адмиралом… Получить в управление другие корабли… был избран некто Ричард Ченслер, человек, пользовавшийся большим уважением за свой ум.

…море так разбушевалось, что корабли… принуждены были идти каждый своей дорогой… Адмиральский корабль (я не знаю, как это случилось) унесся на всех парусах с такой силой и быстротой, что вскоре исчез вовсе из виду, а третий корабль был также отнесен в сторону…

…капитан Ченслер направил курс к неизвестным странам и зашел так далеко, что оказался в местах, где совсем не было ночи, но постоянно сиял ясный свет солнца над страшным и могучим морем. После пользования непрерывным солнечным светом в течение нескольких дней богу угодно было привести их в большой залив длиной в сто миль или больше. Они вошли в него и бросили якорь, далеко зайдя вглубь.

Оглядываясь вокруг и ища пути, они заметили вдалеке рыбачью лодку. Капитан Ченслер с несколькими людьми отправился к ней, чтоб завязать сношения с бывшими в ней рыбаками и узнать от них, какая здесь страна, какой народ и какой их образ жизни. Однако рыбаки, пораженные странным видом и величиной его корабля (ибо здесь до того времени ничего подобного не видели), тотчас же обратились в бегство; он все же следовал за ними и, наконец, догнал их» (1).

Ричард Ченслер. Английская гравюра XVI века

Неслучайная случайность

Иван IV — послание английской королеве Елизавете: «Некоторое время тому назад брат твой, король Эдуард, послал нескольких своих людей, Ричарда и других, для каких-то надобностей по всем странам мира и писал ко всем королям, и царям, и властителям, и управителям. А на наше имя ни одного слова послано не было. Неизвестно, каким образом, волею или неволею, эти люди твоего брата, Ричард с товарищами, пристали к морской пристани у нашей крепости на Двине…» (2).

Рассказ Ченслера: «Когда Ченслер подъехал к ним, рыбаки, помертвев от страха, пали перед ним ниц и собирались целовать его ноги. Но он, по своей всегдашней большой любезности, ласково посмотрел на них, ободряя их знаками и жестами, отказываясь от их знаков почтения, и с дружеской лаской поднимал их с земли… Отпущенные Ченслером рыбаки разнесли по всей округе весть о приезде неведомых людей, чрезвычайно любезных и ласковых. Вслед за этим простые люди начали приезжать к кораблю. Они добровольно предлагали новоприезжим гостям съестные припасы и не отказались бы от торговых сношений, если бы не чувствовали себя связанными религиозно соблюдаемым обычаем не покупать иностранных товаров без ведома и согласия своего короля» (1).

Холмогорская летопись: «1553 г., августа 24. Того же лета 24 августа прииде корабль по морю на усть Двины реки, и обославься, приехали на Колмогоры на малых судех и нарекся послом от англинского короля Едварта: «Приидох к великому князю» (3).

Рассказ Ченслера: «Тем временем наши люди узнали, что страна эта называлась Россией, или Московией, и что Иван Васильевич (таково было имя их тогдашнего короля) правил далеко простиравшимися вглубь землями. Русские варвары, в свою очередь, спрашивали у наших, откуда они и зачем они приехали, на что они получали ответ, что приехали англичане, посланные к этим берегам превосходнейшим королем Эдуардом Шестым с приказанием сделать их королю сообщение о некоторых делах, что они ничего не ищут, кроме его дружбы и возможности торговать с его подданными, отчего великая прибыль будет для подданных обоих королевств. Варвары охотно слушали такие речи и обещали помочь и содействовать немедленному осведомлению своего короля о столь умеренной просьбе.

В то самое время капитан Ченслер обратился с просьбой к губернатору этих мест, который вместе с другими приезжал на корабль, чтоб тот позволил ему приобрести за деньги нужные для экипажа съестные припасы, и просил дать ему заложников для большей безопасности своей и экипажа. Губернатор ответил, что они не знают, какова будет в этом деле воля их короля, но что они охотно сделают ему угодное во всем, в чем они могут по закону распоряжаться сами, и разрешил доставку ему продовольствия» (1).

Холмогорская летопись: «И приказщик царя и великого князя, и земские судьи, Филипп Родивонов, да Фофан Макаров с товарыщи, обославься к царю и великому князю о немецких гостех, и введоша корабль на зимовку в Унскую губу лета 7062-го октября. Посол же именем Рыцарт и с ним гости приидоша» (3).

Иван IV Васильвеич принимает Аглинского посла Рычарта. Миниатюра из Лицевого свода. XVI век

Русские готовы стать партнерами Англии

Рассказ Ченслера: «Пока всё это происходило, послали тайно гонца к царю, чтобы сообщить о прибытии иностранцев и вместе с тем чтобы узнать, как ему угодно поступить с ними. Царь принял известие очень благосклонно и по своему почину пригласил наших прибыть к его двору. Если же англичане не захотят ехать вследствие продолжительности пути, то царь дозволяет своим подданным вести сношения и торговать с ними… Тем временем местные правители откладывали дело со дня на день, то говоря, что нужно единогласное решение всех их, то что большие и важные государственные дела заставляют их отложить ответ. Всё это они делали нарочно, чтоб протянуть время, пока гонец, посланный к королю, не вернулся с извещением его воли.

Однако капитан Ченслер, видя, что ему так долго приходится ждать понапрасну, и думая, что они всё время откладывают дело, чтоб обмануть его, настаивал перед местными правителями на исполнении их обещания. В противном случае, сказал он, он уедет и будет продолжать свое путешествие. Поэтому московиты, хоть и не знали еще решения своего короля, но, боясь, что наши действительно уедут со всеми своими товарами, которые они так хотели получить, решили, наконец, снабдить наших всем необходимым и отвезти их сухим путем к королю. Так капитан Ченслер отправился в сухопутное путешествие, которое было очень длинным и тяжелым. Он пользовался санями, очень распространенными в этой стране» (1).

Холмогорская летопись: «И поехал посол Рыцарт к великому царю бити челом ноября 23 день, чтоб их царь князь великий пожаловал, велел бы им ходити во свое царство с торгом. И царь князь велики посла королевского Аглинские земли пожаловал, Рыцарта с товарыщи, велел им ходити с торгом безопасно и дворы им велел ставити и покупати» (3).

Лицевой летописный свод: «О посланниках Английского короля Филиппа. В том же месяце пришли к царю и великому князю от сына цесаря Карла от Английского короля Филиппа и его королевы Марии посланники: Рыцерт да Юрий с грамотами; а в грамотах писал к царю и великому князю с великой любовной похвалой, и царем его благочестивым называл на многих государствах, и с челобитьем и прошением о всяком добре. А привезли три грамоты: одна на итальянском языке, а другая на польском, а третья на греческом; а во всех писано одно и то же. И государь их пожаловал великим жалованием» (4).

Иван IV — Елизавете: «Тогда мы, как подобает государям христианским, милостиво оказали им честь, приняли и угостили их за государевыми парадными столами, пожаловали и отпустили к твоему брату» (2).

Холмогорская летопись: «Тое же зимы марта 15 отпустил царь князь великий посла аглинскаго Рыцарта с Москвы. Он же приехав на Двину и зимова у караблей, а на весну отъиде во свою землю» (3).

Елизавета I Тюдор, королева Английская

Русские предлагают союз мирового значения

Иван IV — Елизавете: «А купцам твоего брата и всем англичанам мы дали такую свободную жалованную грамоту, какую даже из наших купцов никто не получал, а надеялись за это на великую дружбу со стороны вашего брата и вас и на верную службу всех англичан.

А до сих пор, сколько ни приходило грамот, хотя бы у одной была одинаковая печать! У всех грамот печати разные. Это не соответствует обычаю, принятому у государей, — таким грамотам ни в каких государствах не верят; у каждого государя в государстве должна быть единая печать. Но мы и тут всем вашим грамотам доверяли и действовали в соответствии с этими грамотами…

После этого ты прислала к нам по торговым делам своего посланника Антона Янкина [Дженкинсона]. И мы, рассчитывая, что он пользуется твоей милостью… передали с ним устно тайные дела великого значения, желая с тобой дружбы… ради этого дела дали твоим купцам свою новую жалованную грамоту… даровали им свою милость свыше прежнего (Иван IV предлагал Елизавете заключить военно-политический договор о союзе России и Англии и закрепить его браком — прим. автора).

Ты совсем устранилась от этого дела, а твои бояре вели переговоры с нашим послом только о торговых делах… Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства, — поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица…

И раз так, то мы те дела отставим в сторону. Пусть те мужики, которые пренебрегли нашими государскими головами и государской честью и выгодами для страны, а заботятся о торговых делах, посмотрят, как они будут торговать! А Московское государство пока и без английских товаров не бедно было. А торговую грамоту, которую мы к тебе послали, ты прислала бы к нам. Даже если ты и не пришлешь эту грамоту, мы все равно по ней ничего делать не будем. Да и все наши грамоты, которые до сего дня мы давали о торговых делах, мы отныне за грамоты не считаем.

Писана в нашем Московском государстве, в году от создания мира 7079-м, 24 октября (24 октября 1570 г.)» (2).

Иван IV Васильевич, царь и великий князь Московский

Сделка на умолчании

Это была первая попытка русских царей договориться о политическом сотрудничестве России и Англии в европейских и мировых делах. Несмотря на кажущийся провал, в целом она завершилась успешно. Обе стороны негласно признали сферы интересов, и поставками стратегических материалов и специалистов способствовали их расширению. Настолько успешно, что в день смерти Ивана Грозного английского посла Боуса Андрей Щелкалов приветствовал словами: «Ваш английский царь умер!»

Впереди были 500 лет странного сотрудничества, где морской зверь кормил медведя роскошью, оружием, техникой, а медведь слал морскому зверю корабельные доски, железо для пушек и пшеницу. Интересы оказались в разных пространствах — моря, острова и другие континенты английские, крупнейшая суша — север Евразии — русская. Двигались на восток границы России — больше в Лондоне мехов, льна и железа. Росла Британская империя — больше роскоши везли в Петербург. Когда один выходил за границы взаимопризнанного, другой давал знак вернуться к балансу — в дело шел подкуп, затем пушки, а когда не помогало — переворот. Делать перевороты Россия, в отличии от Англии, не решалась и не умела. Она поправляла Англию «вооруженным нейтралитетом», участием в континентальных союзах, продвижением Русской Америки. Англия показывала России неудовольствие странными войнами типа Крымской или 1807−1809 годов, с десантами на окраинах и захватами судов.

Интересы обеих были огромны и подвижны, договориться навсегда не имелось возможности. Где-то в конце 1860-х взаимозависимость ослабла — флот стал железным, лес и пенька уже не требовались, а техника и роскошь поступали отовсюду. Интересы же продолжали расти и столкнулись в Средней Азии, потом в Китае и Корее, в отношениях «заискрило». Антанта и Первая мировая вернули согласие, но баланс нарушило вмешательство во внутренние дела России.

Чьих рук делом стала Февральская революция 1917 года, то ли немцев, то ли англичан, то ли тех и других? Доказательства не в архивах спецслужб, а в мемуарах и газетных статьях. Англичане и не скрывали желания превратить Россию в «демократическую», занятую сама собой и дискуссиями, управляемую ниточками связей, республику. Остановить продвигающегося в Китай и Персию гиганта, управляемого единой волей. Получилось «как всегда» — человечество чуть не сорвалось в мировую революцию. Только к 1921 году взаимозависимость стала восстанавливаться — лес на Запад, станки, тракторы, машины — на Восток. Мир стабилизировался, и вновь был разрушен Второй мировой.

Сейчас снова период попыток выхода из исторической колеи, в условиях, когда договор с Англией заместился локально-европейской сделкой с Германией по газу. Но глобальность размеров России обрекает ее искать новые балансы со старыми знакомыми в Лондоне.

А начался этот путь не друзей-не врагов — России и Англии — на берегу Белого моря, примерно где сейчас стоит памятник — две пушки и якорь.

Послание Ивана IV королеве Елизавете

Примечания: