Не секрет, что полномасштабный ядерный конфликт в современном мире воспринимается людьми скептически. И это — обоснованная точка зрения, если учесть, сколь разрушителен российско-американский ядерный потенциал. Тем не менее логика обществ — это одно, а желание США удержаться на Олимпе — совсем другое. С политической точки зрения «ущерб» — растяжимое понятие, и если издержки выигрыша можно уложить в «приемлемые» рамки, такой вариант имеет все шансы лечь руководству на стол.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Прибавляя к этому то, что лоббизм в США — обыденное явление, а скупка отдельных чиновников корпорациями — повседневность, политика «приемлемого» ущерба становится более чем реальной. Если закулисный капитал легко приобретает облеченных полномочиями чиновников по отдельности, то что мешало ему за прошедшие годы системно скупить всю страну? Ценники такой аренды, безусловно, превысили бы бессистемные, но в конечном счете результат бы всё окупил. Не поэтому ли новейшая история изобилует примерами того, когда Америка выступала бездумными «мышцами» для воплощения нужд транснациональных корпораций, а ведь цели капитала далеко не всегда сходны с целями народов и благом той или иной страны.

Так, например, в двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия западный мир оказался в пучине кризиса, выход из которого смог найти только через организацию Второй мировой войны. Надо прекрасно понимать, что львиную часть этого кризиса и мировых последствий банковский и корпоративный капитал породил сам. Рукотворный проект Великой депрессии позволил заинтересованным сторонам скупить «половину» мира, а потери процесса переложить на плечи народов и отдельных государств.

Американский Юнион Банк. Нью-Йорк. 1932

Целенаправленно раздувая колоссальный пузырь спекуляций на Уолл-стрит и не менее целенаправленно ужесточая денежно-кредитную политику руками ФРС, международный капитал вручную усугубил ситуацию. При этом виноватых, как всегда, не нашлось, а пострадали обычные люди. ФРС громко винила банки, кредитовавшие инвестиционных спекулянтов, банки винили ФРС, начавшую сокращать объем денег в обращении, а ЦБ указывал на фондовых игроков, устроивших настоящую атаку на «золотой» фунт и доллар. Публично все винили друг друга, в то время как на самом деле работали заодно.

Крупнейшие воротилы Уолл-Стрит от Джона Рокфеллера и Джи Пи Моргана до Джозефа Кеннеди и Бернарда Баруха «случайным» образом успели закрыть все свои позиции по сделкам до обвала рынка, а заодно вложить деньги в реальные активы и золото. Позже, имея на руках живые средства, они и стали главными выгодоприобретателями депрессии, за бесценок скупив практически всё.

Как только пузырю дали лопнуть, одних только обанкротившихся ферм в США набралось 750 000, после чего большинство из них перешло в собственность корпораций и крупнейших фирм. То же касалось и прочих направлений — от сферы услуг до «родословных» банков. Затем, когда лакомые активы в США и в других странах, наконец, были скуплены, пришло время восстанавливать систему и страну. Особо примечательно в этом процессе было то, что всё «экономическое чудо» Рузвельта, сделавшее это возможным, в основном было обязано крайне удачно начавшейся Второй мировой войне.

Иными словами, за годы передела собственности в середине XX века миллионы погибших рассматривались организаторами как «приемлемый ущерб», а убыль населения в прочих странах, и прежде всего, в Советском Союзе — как конкурентное преимущество. Проблема была лишь одна — стратегические возможности Советского Союза, которые способны были в будущем сделать невозможной новую связку кризиса и войны.

США — Россия

Нынешняя мировая экономика — это экономика пузырей. Их надувают, а затем схлопывают. Процесс схлопывания начинается не сам собой, а назначается на определенное время. Для грамотного перехода на новый цикл необходимо зачистить старые пузыри, и лучше всего для этого подходит процесс мирового конфликта. В крайнем случае — множество локальных проблем.

К моменту нынешнего возрождения России пик необходимости перезагрузки уже настал, но провести её при внезапных стратегических возможностях Москвы не получается. Поэтому мировую экономику пришлось перевести на искусственное жизнеобеспечение, а за это время понять, как решить «русский вопрос».

Как и с СССР, с современной Россией действовать нахрапом не получается. Советская экономика была отделена от механизмов западной. Но и российская, несмотря на открытость, неожиданно оказалась прочней, чем думалось всем. Для обеих стран Запад был вынужден применять более изощренные и тонкие сценарии, а первым и самым базовым из них всегда считается «волчий» подход.

Лев Бродаты. Джентльмены! Европа в опасности! С Востока ей грозит мир! (фрагмент)

Вожак шаг за шагом сбивает возле себя как можно больше «шакалят» и натравливает их на своего соперника. Для того чтобы народы стран-инструментов не противились призывам Британии и США, необходимо было провести подготовительные процессы — обесчеловечить Россию и ее людей. Оболгать Москву на международной арене, настроив восприятие масс на «вселенское зло». Этим Запад идеологически обосновывал свою будущую русофобию и легитимизировал агрессивные шаги.

Текущая попытка, призванная остановить Россию, сводится к двум отработанным вещам. С одной стороны, догнать Москву в ее неожиданном рывке на военно-стратегическом направлении, а с другой, усилить психологическое давление на граждан страны. Стратегия возвращения военного превосходства получила название компенсаторной, а сверхактивная политика по массовой обработке сознания — когнитивной.

Примерами второго подхода являются суммы, официально направленные на переформатирование российского и западных народов. Для этого только лишь в ноябре 2017 года «на борьбу с Россией» в ЕС американцами было выделено $4,6 миллиона, а за первую половину 2018-го — больше в разы. $7 млн было выделено госдепом в январе, $40 млн от Конгресса в феврале, $250 млн на нужды антироссийской пропаганды по всему миру в марте, $6,5 миллиона на антироссийские действия в ЕС в мае, $15 миллионов для «снижения влияния российских СМИ в Центральной Азии», не говоря уже о $200 миллионах в знак «неизменной поддержки в борьбе с российской агрессией» Киеву в июле и $250 миллионах на те же нужды в сентябре.

Не стоит забывать и об официальном открытии в штаб-квартире Facebook отдела по борьбе «с российской пропагандой» при одновременной тотальной чистке алгоритмов выдачи материалов, после которой в соцсетях российскую версию событий мы вскоре не увидим. Главное, что нужно из всего этого извлечь, так это то, что вся работа против России ведется системно. Причем не только в когнитивном, но и в военном ключе…

ПВО — оборона или агрессия?

Как хорошо видно из тенденций информационной войны, англосаксы не обороняются, а нападают. Аналогичному положению дел в военной среде мешает иной расклад сил и имеющихся у нас возможностей. С марта 2018 года в военном перевесе в пользу США образовался стратегический дисбаланс. Новые виды российского оружия перечеркнули многолетние планы американцев, а потому весь подход Вашингтону пришлось пересмотреть.

Для исправления ситуации Пентагон решил реанимировать программу «быстрого обезоруживающего удара» при новой концепции систем ПРО. Суть её всё так же сводится к тому, чтобы получить в свои руки средство нападения, при котором превентивный удар и защита сведут ущерб от заслуженного возмездия к «приемлемому» уровню. Как и во времена первой холодной войны, смысл стратегии всё тот же: напасть первыми, подставить под ответный удар страны-союзницы, а остаточный пуск Москвы перехватить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

Исторически пример для такого подхода имеется, и он ничем не отличается от того, что США осуществляют сегодня. Речь идет о знаменитой программе Звездных войн, нынешний вариант которой Трамп назвал «космическими ПРО».

Во времена СОИ американо-британская пропаганда убеждала мир в том, что спутники-перехватчики нужны Западу исключительно для обороны от Советского Союза. То же самое о новой системе ПРО говорят и современные США. А между тем лишь через годы после закрытия СОИ выяснилось, что программа носила отнюдь не защитный характер, а ровно наоборот.

В 1994 году после официального закрытия СОИ непосредственные участники и эксперты программы опубликовали доклад, где честно признавались в том, что для обороны у концепции не было перспективы. По их словам, уже к середине 80-х американцы поняли, что использовать СОИ так нельзя, зато можно использовать по-другому.

По американским расчетам выходило, что для отражения агрессии СССР в виде первого или ответно-встречного удара США понадобилось бы запустить в космос около 100 000 двадцатикилограммовых спутников. Лишь в этом случае спутники-убийцы могли бы гарантированно уничтожить первый пуск советских ракет. Однако расходы на создание столь мощной орбитальной группировки были настолько немыслимы, что руководством Белого дома не рассматривались вообще. То есть пока пропаганда Запада день и ночь убеждала мир в агрессивных намерениях Москвы, сами американцы тихо разрабатывали СОИ для нападения.

Эвристические расчеты специалистов показывали, что если Пентагон первым осуществит нападение на Советский Союз, то в значительной мере ослабит ядерный потенциал ответного удара, а значит, если это случится, много спутников уже ни к чему. Новый вариант стратегии в Вашингтоне приняли на «ура», а разработчикам была поставлена ясная и конкретная задача: разработать такие способы массированного нападения, которые бы сократили потенциал советских ЯО до уровня в 5−10% от имеющегося. Если бы этого удалось достичь, по мнению американцев, хватило бы уже 7000 малых спутников по 12−15 кг, а это уже было хотя и дорого, но осуществимо. Как только система нападения была бы разработана до конца, программа СОИ сыграла бы в ней свою роковую функцию.

Цитата из к/ф «Система безопасности». реж Сидни Люмет. 1964. США Американцы планируют ядерный удар по СССР

Позже представители пятой колонны, ссылаясь на доклад, сделали всё, чтобы вместе с англосаксонской пропагандой выдать СОИ за вымысел, а попытку СССР вернуть баланс — за гениальный обман США, разрушивший систему. При этом доказательством выдавалось то, что СОИ, судя по цифрам, от удара СССР Америку не защищала, а значит, всё это декорация и сплошной обман.

В действительности ложью был лишь оборонный характер системы, в то время как атакующий потенциал американской ПРО являлся тщательно скрываемой данностью. Именно с угрозой нападения и боролся СССР, а вовсе не пытался сделать больше ракет для того, чтобы с агрессивными намерениями преодолеть новую американскую систему. Кремль знал, что нарушение паритета в данном случае означало передачу красной кнопки закулисным элитам, а они, убедившись, что перехватят ядерный ответ, долго думать бы не стали.

Нынешние планы Вашингтона по новому виду космических ПРО ничем, по сути, не отличаются от предыдущих. Они всё так же рассматривают вариант первого обезоруживающего удара как наиболее выигрышный и всё так же заявляют через масс-медиа, что защищаются от Москвы. Озвученная Вашингтоном противоракетная стратегия принципиально рассчитывается на сценарий превентивного удара, и лишь после него подразумевает отражение ответного пуска от нашей страны. Всё остальное — информационный вымысел.

Американские системы перехвата ракет от Дальнего Востока до Европы, а через 10−20 лет и ПРО в космосе, подчинены лишь одному — минимизации удара возмездия России в ответ на их агрессию против нашей страны. Ровно поэтому слова об «уничтожении ракет противника до их запуска» и прозвучали в недавней речи президента США. Дональд Трамп, в отличие от своих предшественников, честно признался, что если США когда-нибудь добьются гарантированного стратегического дисбаланса, вариант первого удара станет вариантом номер один.

Дональд Трамп

А единственная сдерживающая войны и коллапс мировой экономики причина заключается в том, что элита Запада пока не уверена, что сумеет обеспечить себе защиту от ответного удара России. И это правильно — Владимир Путин четко дал понять, что именно элита Запада и пострадает первой при подобном развитии событий. И не важно, кто доставит ей это сообщение — «Посейдон», «Сармат» или «Авангард».

Для Минобороны России истинное лицо США и их планы давно не тайна, а вот общество нашей страны под прессингом когнитивной стратегии всё чаще теряет видение реального положения дел. К счастью, тигра в живой природе выдает его хвост. Он забывает спрятать его, затаившись в засаде. Американцев же выдает их надменность и удивительная способность к тому, чтобы раз за разом срывать с себя маски.

Мировая история ясно показывает, что мотивы Запада в адрес России никогда не были чисты. Как описал их в свое время Маккиндер: «пока Ось истории и Сердце мира находится в руках русских, Запад не должен спокойно спать…»