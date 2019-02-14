Несмотря на многолетнюю безуспешную историю поиска в Грузии новых крупных месторождений нефти и газа, иностранные инвесторы, судя по всему, надежды на обнаружение таких источников углеводородов не теряют. Как заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия, выступая на заседании комитета отраслевой экономики грузинского парламента 13 февраля, к изучению нефтегазового потенциала Черноморского шельфа Грузии на этот раз приступила американская компания Exxon Mobil.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

По его же информации, соответствующий договор об исследовании геологических и геофизических материалов Грузии был подписан государственным агентством нефти и газа Грузии и Exxon Mobil в конце октября прошлого года, и поиски запасов углеводородов в стране американская компания проводит на основании этого документа.

Еще после подписания договора Кобулия заявил, что интерес такой крупной американской компании к нефтегазовым ресурсам Грузии «говорит об очень многом», и выразил надежду, что новые ресурсы Грузия сумеет использовать «для собственных нужд».

По данным министерства экономики и грузинского нефтегазового агентства, поисками запасов газа в Грузии занимается еще один «мировой гигант» — нефтесервисная компания Shlumberger, которой на основании заключенного в мае 2017 года договора было передано право на проведение исследований на трех лицензионных блоках Грузии.

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Определенное небольшое количество нефти в Грузии имеется, и, по сведениям Государственного агентства нефти и газа, ежегодная добыча нефти в Грузии не превышает несколько десятков тысяч тонн, в частности, в 2017 году этот показатель не превысил 23,5 тысяч тонн. Но грузинские власти на основании обнадеживающих обещаний иностранных инвесторов надеются, что сумеют увеличить добычу нефти и газа в десятки и сотни раз.

Что касается непосредственно Черноморского шельфа, американские исследователи высказывали «предположения», что там могут содержаться запасы 200 млн тонн нефти и 125 млрд кубометров природного газа. Такие заявления делались еще в 2000-е годы, в период правления Эдуарда Шеварднадзе, когда в Грузии появились первые «нефтегазовые инвесторы» — компании Anadarko, Canargo, Frontera. Именно с тех пор периодически звучат предсказания о наличии на Черноморском шельфе Грузии, особенно в Абхазии, значительных ресурсов углеводородов, выдаются сообщения о готовящихся контрактах, время от времени сообщается о начале и окончании исследований. Но дальше исследований дело не идет, а инвесторы без особого шума покидают страну.

«Шум» попыталась создать компания Frontera, которая «пожаловалась» американской администрации на ущемление своих прав со стороны правительства Грузии, после чего с осуждающими действия грузинских властей заявлениями выступили конгрессмены Тэд Пос и Гейн Грин. В ответ грузинское нефтегазовое агентство сообщило, что взаимоотношения между грузинской стороной и компанией Frontera регулируются заключенным еще в 1997 году договором о долевом распределении продукции. А так как условия договора конфиденциальны, подробно останавливаться на них не стало и лишь категорически опровергло обвинения в притеснении американского инвестора.

Агентство также привело некоторые данные о деятельности Frontera в Грузии. Согласно этим данным, чистая прибыль американской компании от добычи нефти-сырца и газа в Грузии за 2016 год составила $3,1 млн, а чистые убытки за этот же период — $23,6 млн.

(сс) aherrero Доюыча газа

Что касается планов Exxon Mobil, на этот раз, по информации министра экономики, исследовательские работы должны быть завершены к концу текущего года, после чего будет объявлен тендер на добычу нефти на Черноморском шельфе. Отметим, что подобные предположения и обещания периодически высказывались и его предшественниками в течение прошлых лет, как при правлении Эдуарда Шеварднадзе, так и в период президентства Михаила Саакашвили. Но разработка «месторождений на шельфе» так и не началась.

Ряд грузинских независимых экспертов скептически относится к подобным «изысканиям» и считает, что целью приезжающих в Грузию американских инвесторов является лишь «мобилизация крупных денежных сумм» и что реально вкладывать их в дело в Грузии они не собираются. Сомнения относительно истинных намерений американских исследователей вызывает у грузинских экспертов и тот факт, что до сих пор ни одна изучавшая природные ресурсы Грузии американская компания документального подтверждения своих предположений так и не представила.