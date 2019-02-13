То, чего опасались в некоторых элитных группах, произошло — Владислав Сурков написал очередную программную идеологическую статью «Долгое государство Путина», вызвавшую яростные споры и страстные возражения. Несколько дней интернет уже кипит по поводу статьи и некоторых её выводов. Уже можно попробовать сделать некоторые обобщения и, прежде всего, ответить на вопрос: для чего была написана статья и кому она предназначалась?

Кто-то назвал статью «лестью царедворца, опасающегося за потерю своего статуса», кто-то назвал её «присягой». Более глубоко смотрящие на вещи эксперты утверждали, что Сурков достаточно высоко находится, чтобы прибегать к мелкому подхалимажу, и тут что-то посерьёзнее. В любом случае статью следует прочитать, ибо есть и те, кто считает её удивительно тонким и глубоким по содержанию материалом, хотя и написанным пусть не Львом Толстым или Шекспиром, но добротно и читаемо. Обсуждать статью, не прочитав её и узнавая о содержании из чужих комментариев, в данном случае это как оценивать талант Карузо по напевам Рабиновича из старого одесского анекдота.

У статьи Суркова есть свой текст, есть свой контекст, и, конечно, есть свой подтекст. И понять текст без понимания контекста невозможно. И вот тут-то как раз и проясняется уровень толкователей — кто что видит. Кто-то отказ от «царя», кто-то отказ от старой трактовки идеологии «царя», и так далее. Каждый в меру своей интеллектуальной «извращенности» или интеллигибельной «простоты».

Владислав Сурков

Именно тем и объясняется огромный разброс мнений о содержании статьи. Даже самые известные авторы, писатели, философы и политологи ухватили лишь то, что было на поверхности и показалось им спорным, а именно — утверждения Суркова о том, что государство Путина — это исторически новый тип государства в России, что оно переживёт период его правления и останется в истории надолго.

По этому поводу и развернулись основные споры. Эксперты считают, что та степень конфликта интересов основных групп, приведённых Путиным к консенсусу, имеет все шансы поколебать государственные устои после его ухода. То есть если Сурков за конфликтами увидел государство, способное их гасить и двигаться вперёд, оппоненты, прежде всего, увидели сами конфликты. Их категоричность основана на тех идейных пристрастиях, которыми они лично обладают и следования которым требуют от государства. И так как государство их требования не выполняет, они выносят ему приговор в нежизнеспособности. Спорно? Да, но, как говорится, «я так вижу».

Интересно, что Сурков в своих оценках жизнеспособности российского государства более марксист, чем его оппоненты слева и справа, от Лимонова до Дугина, обвиняющие его в принятии желаемого за действительное. У Суркова, и это странно, не увидели признания всех слабостей и болезней нашей нынешней государственности, хотя он их отчетливо обозначил. То есть он их видит и адекватно оценивает. Тем самым Сурков утверждает, что, несмотря на противоречия, в России под руководством Путина сложился такой тип государства, в котором достигнута способность правящего класса достигать и удерживать консенсус элит.

При этом противоречия не исчезают, не гасятся, а становятся источником развития социальных институтов. Проблемы, вызревая, не ведут к коллапсу государственности, а создают сложные механизмы согласования и решения. Это и есть признак прогресса. Не то, что в государстве нет отживших отношений, а то, что оно, несмотря на это, продвигается к преодолению отжившего в рамках имеющегося механизма. Одни проблемы решаются, другие находятся в стадии решения, третьи ещё не нашли механизма решения, но это в целом обычная картина для динамично развивающегося государства. Полный покой бывает только на кладбище. В жизни всё непросто и запутанно.

Есть те, кто текст истолковывает из контекста межгруппового противостояния на верхних этажах власти. Эти аналитики утверждают, что Сурков совершил ошибку, издавшись в газете, близкой к определённому клану, и тем самым поставил себя в ряд определённой политической группы, которой оппонирует другая политическая группа. Что Сурков тем самым борется за сохранение своего статуса контактера по Украине. Довольно спорное утверждение, ибо статус Суркова определяет президент, и этот статус никак не корректируется статьями в газетах, даже самыми лоялистскими по содержанию.

Если оценивать статью со стратегических позиций, то Сурков сделал попытку заглянуть за ближайший временной порог России, отстранившись для этого вдаль — лицом к лицу лица не увидать. Главный тезис Суркова направлен к элитам и выражен в начале текста: «Это только кажется, что выбор у нас есть». Здесь лишь формально речь идёт о демократии в принципе. Сурков развенчивает демократию как ложь и следует постулатам консерватора-монархиста К. Победоносцева с его известной статьёй «Великая ложь демократии».

Но даже и не о демократии говорит Сурков. Он, по сути, говорит о проблеме двойной лояльности российской элиты. На самом деле это у нее нет выбора между Россией и Западом. И так как государство в России всерьёз и надолго, то лучше поискать себе место в «этом», в нашем государстве, занявшись его укреплением, чем искать счастья на чужбине, где достигнуть надёжных позиций, в том числе сохранения капитала, далее будет невозможно.

Народ в России не очень хорошо относится к элите. Только доминирующее в настроениях масс доверие к президенту Путину удерживает народ от агрессивной реакции на действия элиты. Путин чувствует состояние народа в его глубине, за пределами интернет-склоки, и потому неуклонно создаёт — ещё, естественно, не закончил это делать — механизмы обуздания аристократии. То, что делали все русские цари в истории.

Именно эти механизмы после ухода Путина позволят государству сохранять устойчивость. И правы те, кто говорит, что Путин многое начал, но пока ничего не закончил. Это говорит о глобальности начатого, выходящего за пределы жизни одного человека. Он и не может этого закончить, ибо это задачи на несколько поколений. Путин лишь закладывает фундамент под то здание, достраивать которое придётся другим.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Да, правильно говорят, что со сменой лиц сменятся и союзы. После Петра многое изменилось, но государство продолжало идти вперёд два столетия. После Путина будет так же. Правящий класс уже созрел, его объективный интерес уже создал основы для долгосрочной стабильности в государстве, независимо то того, кто будет его президентом и какие группы пробьются наверх, а какие опустятся вниз. Решать им придётся те же задачи в уже заложенном русле.

Потому государство Путина долгое, как Франция де Голля или Америка отцов-основателей. Именно это хотел сказать Сурков, и именно это он и доказывал. Те, кто проигнорировал доказательства способности решать конфликты без ущерба для государственности, не увидели за конфликтами этой способности. И в этом их ошибка.

Вообще статья Суркова многомерна и многопланова. Там много всего и о многом сказано. И в одном небольшом комментарии все пласты его подтекстов не уместить.

Суркова стоит, прежде всего, попытаться понять, встроиться в его логику, а не бросаться с порога отвергать всё сказанное и отбивать дубиной контрдоводов каждый его довод. В статье наиболее интересны обобщения, точнее, причины, по которым Сурков пытается делать именно эти обобщения, а не другие. Насколько он безошибочен в деталях — дело в данном случае второстепенное. Не стоит топить глобальный вопрос о судьбе России в деталях аргументации, которые можно оценивать и так, и эдак, ибо у каждой медали две стороны, а оценка наполненности половины стакана водой зависит от степени оптимизма оценивающего.

В статье главное не то, наполовину пуст золотой кубок или он наполовину полон. Главное то, что кубок есть, никуда не денется, его уже не разобьют и не украдут, не отнимут и не обменяют на гамбургер или бусы. И вода продолжит питать живительные соки народа и государства Российского, независимо от того, в чьих руках оно находится в то или иное время.

Собственно, статья, на мой взгляд, была об этом. Хотя то, что каждый в ней увидел что-то более близкое именно ему, несомненно, стимулирует общее осмысление и понимание происходящего с Родиной и с нами. Для государства с долгой историей и огромным будущим такое осмысление является совершенно естественным и необходимым делом.