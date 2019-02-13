Азербайджан полностью созрел для нового сокрушительного поражения
Помнится, полгода назад, 20 августа 2018 года, российское ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Сто дней правительства Никола Пашиняна». Тогда, при написании статьи, я старался предельно доступно на конкретных примерах показать, что некомпетентность исполнительной власти рано или поздно породит серьезные угрозы экономической, да и национальной безопасности Республики Армения (далее РА). На днях, 8 февраля т. г., правительство РА направило в Национальное Собрание РА документ «Программа Правительства Республики Армения» (далее Программа). Нет, уважаемый читатель, в данной статье я не стану анализировать Программу, которая является ничем иным, как привязкой разного рода общих теоретических постулатов, касающихся различных отраслей экономики РА, которые ничего общего не имеют с конкретными актуальными задачами, стоящими перед нашей страной, решение которых поможет преодолеть вызовы и угрозы существованию самой Армянской государственности. Мои столь тревожные оценки и выводы окончательно подтвердились 12 февраля т. г. на заседании НС РА, во время которого обсуждалась Программа. Отметим, что на этом заседании с пространным докладом выступил премьер-министр Армении Н. Пашинян. Не скрою, мне стоило больших усилий слушать его популистское, с точки зрения экономической теории, безграмотное с точки зрения прагматичности выступление. Уже не приходится говорить о таких, мягко выражаясь, бредовых мыслях, как-то: «Числовые параметры экономической революции на самом деле зависят от того, сколько граждан республики Армения откликнутся на мой призыв стать активистом экономической революции и сколько человек решат воспользоваться возможностями, предоставленными трибуной той же революции». Жаль, что Никол Воваевич при этом не уточнил, как более чем 200 тысячам безработным (по прогнозам МВФ в 2018 году уровень безработицы в РА составит 18,9%), откликнуться на этот призыв Н. Пашиняна и «стать активистами экономической революции». Не хотелось бы тратить время на смакование множества взаимоисключающих, с точки зрения здравого смысла бредовых постулатов Н. Пашиняна. Все они умещаются в Эффект Даннига-Крюгера, который, как известно, заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. В случае с Н. Пашиняом мы имеем классический пример проявления Эффекта Даннига-Крюгера. Более того, в нашем случае у Н. Пашиняна завышенное представление о собственных способностях. И это при том, что действительно высококвалифицированные люди, которых, увы, слишком мало в его окружении, наоборот, склонны занизить оценку своих способностей, считая других более компетентными. Однако, моя цель не в выявлении изначально абсурдных идей премьера, она несколько иная: показать своё видение всей опасности положения, в которой оказалась Армения после государственного переворота апреля-мая 2018 года и поделиться с читателями своими предложениями по минимизации угроз национальной безопасности нашей страны в современном взрывоопасном мире.
Итак, переговорный марафон Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, начавшийся с их знакомства 14 июня 2018 года на открытии чемпионата мира по футболу в Москве, продолженный в рамках саммитов стран СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, по сути, завершился 22 января 2019 г. встречей премьер-министра Армении с президентом Азербайджана в Давосе. А если быть точнее, то 25 января т. г. после пресс-конференции Никола Пашиняна в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве. Напомним читателям, что на этой пресс-конференции Никол Пашинян заявил: «Я неоднократно говорил, что в этих переговорах могу представлять Республику Армения. Я не могу представлять Республику Арцах по той простой причине, что граждане Карабаха не участвовали в выборах в Армении, то есть они меня не избрали премьер-министром. У них есть свой президент, парламент и правительство. По этой причине я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, и все так и происходит. Это всем понятно». И последний гвоздь в крышку гроба переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому урегулированию, по мнению азербайджанских должностных лиц и аналитиков, был забит 30 января т.г. заявлением Н. Пашиняна: «Мы не можем обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Наше правительство ведет такую политику по Карабаху, которую ни одно из предыдущих правительств не вело, и проводить параллели — полное заблуждение». Вот так Никол Воваевич отмежевался от обвинений в свой адрес о том, что действующее правительство продолжает внешнеполитический курс первого президента РА Левона Тер-Петросяна. Ну и прекрасно, подумает читатель. Да, на первый взгляд так оно и воспринимается, но вот есть определенные нюансы, на которые хотелось бы обратить внимание читателей. Так, 1 февраля 2019 года Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с комментариями в ответ на заявление премьер-министра РА о том, что «армянская сторона не может даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир». В заявлении МИД Азербайджана говорится: «Логику господина Пашиняна сложно понять. Как известно, в основе переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликта, проводимых под эгидой Минской группы ОБСЕ, лежит именно вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Это требование отражено в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН (здесь азербайджанская сторона умышленно искажает подлинную цель 4-х резолюций Совбеза ООН, принятых в 1993 году. Цель принятых резолюций сводилась к немедленному прекращению военных действий и враждебных актов и выводу сил самообороны Нагорного Карабаха с приграничных территорий Нагорно-Карабахской Республики (далее НКР), территорий, с которых и была развязана широкомасштабная военная агрессия Азербайджана против НКР в 1992 году — А.Г.), а также практически во всех документах, принятых международными организациями в рамках урегулирования конфликта. В этом случае встает вопрос: не означает ли данная позиция господина Пашиняна отказ от переговоров?» Заметим, что 25 января т.г. в https://minval.az/news/1238585 (в то же самое время, когда Н. Пашинян отвечал на вопросы журналистов в Москве) была опубликована статья под заглавием «Война утечек: Россия приступила к срыву переговоров по Карабаху». В ней сердобольный обозреватель этого интернет-портала сочувственно сетует: «Позиции Пашиняна «подтачивают» планомерно и «широким фронтом», и обвинения в не то в намерении «сдать Карабах», не то в неумении его отстоять — инструмент насколько циничный, настолько же надежный. Особенно в руках Москвы. А в этой ситуации уже не исключено, что в Ереване дело может дойти до нового «дымб — дымб — ху», но уже направленного против Пашиняна (если сие откровение воспринимать лишь на слух, то может сложиться вполне определенное мнение — мы имеем дело с прочтением вслух отрывка из текста выступления какого-либо депутата из фракции Пашиняна «Мой шаг» в НС РА), и тем более не исключены очередные провокации на линии фронта, которые тоже являются надежным инструментом и срыва переговоров, и внутриполитической «рихтовки» излишне самостоятельных, по мнению Москвы, стран (удивительная осведомленность о возможных в будущем планах Москвы в отношении «излишне самостоятельных стран» — А.Г.). Другой вопрос, что такого рода сценарии могут пройти в Ереване, но не в Баку (призыв Н. Пашиняну поучиться у Баку и Азербайджана. Страна, которая, согласно логике автора статьи, не излишне, а супер самостоятельная. Иначе и быть не могло. Шутка ли быть одной нацией и иметь два государства — А.Г.). И да, теперь срыв политического урегулирования будет означать уже не «заморозку» ситуации, а приближение ее военного решения. Другой вопрос, учитывают ли это и в Армении, и в высоких кабинетах хозяев этого «форпоста». И после этих растроганных чувств госпожа Тофикаханум Фазил Кызы (она же Нурани) вдруг сменила свою милость в отношении Н. Пашиняна и Ко на гнев. Так, 2 февраля т.г. все в том же электронном портале Minval. az была опубликована статья госпожи Нурани «Пашинян выбирает войну. По подсказке Москвы?». Эту статью уже приходилось подробно анализировать, поэтому приведу лишь небольшую выдержку из нее: «Еще недавно и участники переговоров — министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зограб Мнацаканян, и наблюдатели, и эксперты выражали по поводу переговоров довольно-таки уверенный оптимизм. Но теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает с такими заявлениями, которые не то что обнуляют этот оптимизм, а вообще грозят разрушить переговорный процесс». Такие вот дела: от любви до ненависти, во истину, один шаг. Ранее, 5 февраля т. г. российское информационное агентство REGNUM опубликовало статью «Никол Пашинян сделал свое дело», в которой мне уже приходилось писать о моем видении миссии Н. Пашиняна. Повторю главную мысль этой статьи, при этом несколько раскрывая скобки ввиду того, что она искусственно искажается, при этом и со стороны отдельных интернет порталов, призванных информировать наших российских соотечественников о новостях Армении. Чтобы быть до конца объективным, замечу — интернет портала, почему-то зарегистрированного в офшорах (видимо есть что скрывать от налоговых органов РФ или РА). Что бы хотелось выделить из выше упомянутой статьи: «Думаю, что после недавних заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна архитектора рукотворного государственного переворота апреля-мая 2018 года (напомним читателям, что главной движущей силой государственного переворота были активисты разного рода общественных организаций, которые щедро финансируются Джорджем Соросом, активисты ЛГБТ-сообщества Армении, члены тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» — А.Г.) убедились в существовании некоей «красной линии», переходить через которую не станет ни один даже самый беспринципный политик, хотя бы исходя из шкурных интересов. Впрочем, в этом убедились и определенные внешние силы (прежде всего сопредседатели Минской группы ОБСЕ, достаточно вспомнить озвученное бывшим послом США в РА Ричардом Миллзом его же политическое завещание, а также другие заявления), которые может и впрямь полагали на безальтернативность формулы «Территории — в обмен на мир». Не скрою, что статья получила широкий отклик в РА. Достаточно сказать, что лишь в одном из весьма и весьма неординарных электронных порталов Армении, статью прочитали 44 893 человек. Заметим, что при этом на вопрос редакции портала «Как Вы оцениваете статью?» из проголосовавших читателей 75,7% высказались достаточно определенно: оценку «отлично» дали 72,73% и «хорошо» 3,03%, Справедливости ради отметим, что статью оценили как «очень плохую» 12,12% и как плохую 4,55%. Этот результат, хочется верить, свидетельствует о спаде эйфории у тех из граждан РА, которые, по сути, стали жертвами последовательно проводимой против Армении в течении ряда лет информационной войны по рекомендациям полковника ВВС США Ричарда Шафрански, изложенным в его статье «Теория информационного оружия» («Theory of information Warfare»). Я несколько подробно остановился на конкретных публикациях в Minval. az, исходя из того, что при внимательном анализе статьей, интервью политиков, аналитиков и журналистов, опубликованных в более-менее популярных азербайджанских интернет порталах, убеждаешься в том, что они по сути озвучивают одни и те же мысли, которые публикуются в Minval. az. Так вот, после столь консолидированной оценки в азербайджанских масс-медиа относительно причин срыва переговорного процесса по вине армянской стороны и «приближения военного решения» Нагорно-Карабахского конфликта, о чем неоднократно говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, вдруг, буквально на днях, в азербайджанских интернет порталах появляются, совершенно не присущие агрессивной риторике руководства Апшеронского султаната, пацифистские статьи. Так, 12 февраля т.г. в интервью АзерТадж заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил: «Руководству Армении следует подготовить свой народ к миру и добрососедству, вместо того чтобы выступать против мира и срывать переговорный процесс агрессивной риторикой». Видимо, говоря о подготовке армянского «народа к миру и добрососедству», муаллим Хикмет имел в виду миролюбивый характер выступления И. Алиева 17 декабря 2018 года на церемонии предоставления квартир военнослужащим в Сабунчинском районе г. Баку. Вот некоторые перлы из миролюбивого послания Апшеронского султана: «…Конечно же, наш сильный военный потенциал — основной фактор для решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Повышается боеспособность нашей армии. Сегодня наша армия готова выполнить любую задачу, способна на это. События последних лет наглядно демонстрируют это. Могу сказать, что и в этом году в результате успешной операции (в мае-июне 2018 года) нашей армии на участке армяно-азербайджанской границы в нахчыванском направлении под наш контроль полностью перешли 11 тысяч гектаров земли. Мы взяли стратегические высоты. Взятие этих высот позволяет нам полностью контролировать стратегические дороги, коммуникации на территории Армении. И апрельские бои, и успешная нахчыванская операция еще раз свидетельствуют о том, что профессионализм, боеспособность нашей армии находятся на высоком уровне. В нашей армии господствует высокий дух, и она может выполнить любую задачу». Далее в представлении Х. Гаджиева армянской стороне, население «которой будет подготовлено к миру и добрососедству» следует знать, что: «В этой связи важным шагом является исполнение четырех резолюций Совбеза ООН и вывод вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий … Мы все еще надеемся, что новое руководство Армении не повторит ошибки криминальной хунты Кочарян — Саргсян, продемонстрирует политический и экономический прагматизм и предпримет серьезные шаги в урегулировании конфликта» (то есть вернется к реализации пресловутой формулы Ричарда Миллза, читай Джона Болтона, «Территории — в обмен на мир»). Заметим, что 11 февраля 2019 г. министр иностранных дел Азербайджана Э. Мамедьяров в интервью The Korea Times заявил: «Мы надеемся, что в этом году будет достигнут определенный прогресс в плане вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами. Прогресс в урегулировании конфликта, создание условий для мира, безопасности и стабильности во всем регионе, открывает возможности, прежде всего для экономического роста в самой Армении». Не правда ли очень трогательная забота о благополучии и процветании Армении. А самое главное эта забота о будущем нашей страны «полностью перекликается» с сокровенными мыслями Апшеронского султана, в частности, с заявлением Ильхама Алиева, прозвучавшим 8 февраля 2018 года на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан». «Должен отметить, что мы не должны забывать, и не забываем наши исторические земли. И это должно быть направлением нашей дальнейшей деятельности, как мы и сегодня проводим работу в этом направлении. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зангезурский и Гёйчинский махалы. Это должно знать молодое поколение … Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это — наша политическая и стратегическая цель, и мы постепенно должны приближаться к этой цели».
Анализируя и сопоставляя главные посылы, содержащиеся в выступлениях президента Азербайджана, с теми призывами «к миру и добрососедству», с которыми выступают его подчиненные, приходишь к вполне очевидному выводу. Апшеронский султан откровенно готовит население своей страны к войне против Армении и Арцахской Республики, а его политическая прислуга готовит мировое общественное мнение к такому восприятию сложившейся ситуации, когда, якобы, на конструктивные миролюбивые предложения азербайджанской стороны армянская сторона отвечает деструктивностью, действиями, которые сводят на нет переговорный процесс по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Оценки Алиева и Ко совпадают лишь в одном — в патологической ненависти к первому президенту Нагорно-Карабахской Республики, второму президенту Республики Армения Роберту Кочаряну и председателю Комитета обороны НКР, третьему президенту Республики Армения, Герою Арцаха Сержу Саргсяну.
Думается, что политика азербайджанских властей требует адекватной, а что самое главное, консолидированной реакции со стороны не только Национального Собрания и правительства РА, государственных структур Арцахской Республики, но и всего армянства — граждан Республики Армения, Арцахской Республики и всей Армянской Диаспоры. В этой связи я считаю необходимым формирование общенационального объединенного Комитета обороны Республики Армения и Арцахской Республики. Не вызывает сомнений, что главными действующими лицами объединенного Комитета обороны (кроме соответствующих должностных лиц Армении и Арцаха) должны стать первый президент НКР Роберт Кочарян, Герой Арцаха Серж Саргсян, герои Арцаха Виталий Баласанян, Самвел Бабаян, Аркадий Тер-Тадевосян (Командос), генерал-полковник Сейран Оганян, бывший министр обороны РА генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян, государственные и военные деятели, благодаря несгибаемой воле и профессионализму которых была одержана победа в навязанной Азербайджаном Нагорно-Карабахской Республике войне 1992−1994 гг. Хочу подчеркнуть принципиально важное значение членства в объединенном Комитете обороны второго и третьего президентов Республики Армения Роберта Седраковича Кочаряна и Сержа Азатовича Саргсяна. Что касается придания объединенному Комитету обороны соответствующих широких законодательных полномочий в соответствии с конституциями Республики Армения и Арцахской Республики, то, думается, что это вполне разрешимая задача и надеюсь, что в самые короткие сроки мы станем свидетелями заинтересованной и конструктивной работы парламентариев Армении и Арцаха, которые уверен, что блестяще справятся с этой задачей. И не приходится сомневаться, что создание и законодательное закрепление функций объединенного Комитета обороны со временем будет расценено как единственно правильное решение Никола Пашиняна и Национального Собрания Республики Армения VII созыва.
Вместо послесловия. Очень хотелось быть свидетелем сцены вручения копии Закона Республики Армения и Арцахской Республики «О создании объединенного Комитета обороны» министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову, который 20 июня 2018 года, как передает Интерфакс, прямым текстом заявил: «Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически». Что же, единственный вывод, который можно сделать уже сегодня, так это — Азербайджан полностью созрел для нового сокрушительного поражения от вооруженных сил Республики Армения и Арцахской Республики, руководство которыми будет возложено на объединенный Комитет обороны двух армянских государств.