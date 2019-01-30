Скандал вокруг дворца культуры «Телта» продолжает набирать обороты: чем дальше, тем прекрасней. Последние удивительные события вообще стали напоминать американский шпионский боевик, не отличающийся, правда, оригинальностью сюжета.

Цитата из к/ф « Фильм, фильм, фильм». реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР Кино

Все началось еще летом 2018 года, но до поры до времени как-то забылось, но когда подошло время сносить дворец, местные СМИ проявили недюжинный интерес к этому сюжету, тщетно силясь представить его в глазах населения как очередное благодеяние властей.

Надев каски и направившись на экскурсию, организованную министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, репортёры принялись фотографировать страшную трещину в стене, описывая ужасы катастрофичного состояния «Телты». Для большей эффективности был приглашён специалист конфетного профиля: профессионально жонглируя фантиками, он показал, что гибель дворца неминуема, поэтому её лучше ускорить, желательно за бюджетные деньги.

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Благо налогоплательщики в Перми относятся с пониманием к подобным затеям, иначе бы наше руководство не позволило себе выделять 13 млн 556 тыс. рублей бюджетных денег на снос здания. Затем последовал аукцион.

Несмотря на то, что эксперты сомневались в достаточности выделяемых средств, указывая на то, что их не хватит на снос и половины здания, нашлась уникальная компания «Акрополь-М» (название ее многие почему-то по ошибке читают как «Некрополь-П»), которая согласилась бороться с дворцовой культурой всего за 3 млн с небольшим.

Аналитики тут же предположили, что мог иметь место некоторый непрозрачный сговор, потому что за такую смехотворную цену уничтожить здание невозможно, даже при всем желании наших культурных властителей.

На фоне вышеописанного сюрреализма был зафиксирован ряд странностей. Координатор пермского отделения общественного движения «Суть времени» Павел Гурьянов зафиксировал нездоровую активность на втором этаже здания ДК.

По его сведениям, данный этаж находился в отличном состоянии: там недавно был сделан евроремонт. И вдруг в окне появляется рабочий, который явным образом скрывает цель своего пребывания в здании дворца. Более того, он выражает недовольство тем, что кто-то интересуется его деятельностью.

«Прогуливаясь у Дворца культуры «Телта», я заметил человека в рабочей одежде на втором этаже ДК. Он был недоволен и поинтересовался тем, что я здесь делаю. В ответ я задал ему аналогичный вопрос, на который он не ответил и отошел от окна», — отметил Гурьянов.

«Через пару дней я снова вернулся к ДК. Мне показалось, что там, где был этот рабочий, разобрана потолочная плитка подвесного потолка. Чего не было ещё пару дней назад. Когда я стал снимать фотографии этого окна, ко мне тут же подошёл человек, представившийся охранником. Он также спросил, что я тут делаю. А когда я уходил, ко дворцу подъехала машина полиции», — добавил активист.

ИА Красная Весна Черные и белые квадраты на потолке, в помещении где был сделан ремонт

Разумеется, установить, что в действительности происходило в здании, не представляется возможным. Причиной тому является странная любовь пермских властей к федеральным информационным агентствам.

Дело в том, что на территорию ДК «Телта» были допущены многочисленные СМИ, кроме ИА Красная Весна и ИА REGNUM. Нас же убеждали в том, что необходимо подать заявку, которая будет рассмотрена. Однако, как то часто бывает, пресс-секретарь министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Светлана Еренко, организовавшая указанные экскурсии для представителей ВЕТТЫ, «Эхо Перми» и 59.ру, внезапно заболела, что, впрочем, не помешало попасть в здание и сделать «правильные» фотографии представителям других изданий: газеты «Звезда», телеканала «Россия 1» и РБК.

Наиболее ярким штрихом, продолжившим эту историю, стал сюжет с проникновением на территорию ДК «Телта» группы фотографов во главе с Дмитрием Фроловым. Ребята забрались в пустующий дворец через разбитое стекло и сделали ряд снимков, после чего были задержаны сотрудниками правопорядка и доставлены в отделение.

Дмитрий Фролов ДК «Телта»

Как впоследствии сообщил Фролов, наиболее активную роль в этой спецоперации играл сотрудник Управления федерального казначейства по Пермскому краю, потребовавший от полиции изъять у фотографов аппаратуру.

Дмитрий Фролов ДК «Телта»

Требование удивляет своей любовью к правам и свободам человека, а также к частной собственности. К счастью, гуманность сотрудника не позволила ему требовать расстрела молодых людей, за что его можно поблагодарить. Однако адекватность полицейских была равна «демократичности» чиновника, поэтому его вольтерианский дух не смог прорасти на тоталитарной почве силового ведомства: ребят просто отпустили, попросив удалить снимки.

Дмитрий Фролов ДК «Телта»

«Сотрудник из казначейства просил полицию изъять у меня технику, но так как мы ничего в принципе не нарушали, у нас и не стали ничего изымать», — заявил Фролов.

Дмитрий Фролов ДК «Телта»

Впоследствии снимки были восстановлены, и по ним мы можем сделать некоторые выводы. В частности, они значительно отличаются от тех, которые предоставили нам многоуважаемые пермские СМИ, внимание которых было приковано к трещинам и обвалившейся штукатурке. Конечно, никто не отрицает тот факт, что здание находится в тяжелом состоянии и нуждается в ремонте. Именно этого и требует пермская общественность от властей.

Дмитрий Фролов ДК «Телта»

Примечательно и мнение Фролова, утверждающего, что здание дворца культуры выглядит вполне сносно и он видал строения и в более печальном состоянии.

«Я до этого был в здании речного вокзала, и там картина ещё печальнее была, но тем не менее за здание взялись и отреставрировали. Насколько помню, они даже снесли часть здания и заново ее отстроили», — подчеркнул фотограф.

Дмитрий Фролов ДК «Телта»

Таким образом, складывается поразительная картина, достойная пера Дарьи Донцовой и других мэтров отечественной беллетристики.

Дворец культуры «Телта» приговорен в Год театра к уничтожению. Чтобы не нагнетать недовольство, проводится спешный и абсурдный по результатам аукцион, сопровождаемый не менее абсурдной информационной кампанией, призванной доказать с помощью конфет и правильных фотографий необходимость сноса здания.

При этом само культурное учреждение берется в кольцо охраны, которая следит за тем, чтобы к нему никто не подходил, следит, впрочем, без особой охоты, формально. Альтернативная точка зрения попросту игнорируется.

Примечательно, что замолчать подобный вопиющий факт уже не получилось, общественность в курсе происходящего и она, конечно же, запомнит, с каким цинизмом власть вбивает очередной гвоздь в крышку гроба пермской культуры, которая, как и водится, погибает под экзальтированные рукоплескания деятелям так называемой пермской «Культурной революции».