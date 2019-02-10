Киев, 27 сентября, 2017, 21:55 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» может увеличить сумму своих требований по иску к российскому «Газпрому», поданному в связи с потерей активов в Крыму, до $8 млрд. Об этом 27 сентября заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в кулуарах Евопейского газового саммита, передаёт телеканал RT.

«Решение (Гаагского суда — ред.) ожидается к концу 2018 года. К тому времени будет $5 млрд плюс $2 млрд процентов уже набежало, плюс ещё набежит миллиард, то есть будет приблизительно $8 млрд», — сказал Витренко.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября пресс-служба «Нафтогаза» сообщила о подаче иска против «Газпрома» в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Украинская сторона намерена возместить «убытки, причинённые незаконным захватом Россией активов группы компаний в Крыму». В «Нафтогазе» рассчитывают, что судебное решение будет объявлено до конца 2018 года.

Напомним также, что до конца ноября Стокгольмский арбитражный суд должен вынести решение по двум другим спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом» — о поставках газа на Украину и его транзите через украинскую территорию.

«Газпром» пытается взыскать с украинской компании свыше $37 млрд за недобор топлива по условию «бери или плати», а также за неоплаченные Киевом поставки в мае — июне 2014 года, включая пени. «Нафтогаз» во встречном иске, в частности, требует от «Газпрома» компенсации за снижение объёмов транзита и низкую транзитную ставку.

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