Инвестиционные возможности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Кубы стали предметом обсуждения на встрече председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна с заместителем председателя Государственного совета страны Инес Марии Чапман в Гаване.

ЕАЭС

Расширение сотрудничества между участниками ЕАЭС и Кубой укладывается в логику развития связей ЕАЭС с третьими странами, поскольку в нынешних условиях вопросы развития «внешнего трека» ЕАЭС являются весьма актуальными.

На фоне обострения торговых конфликтов в мире, продолжающейся нестабильности в международной торговле, применения рядом стран протекционистских барьеров существенно повышается ценность евразийского интеграционного объединения для его участников. Несомненно, она повышается и для России, которая особенно остро ощущает на себе санкционное давление. Поэтому Москва связывает свои внешнеэкономические интересы с партнерами, которые выступают за углубление интеграции. Евразийская интеграция вписывается в концепцию внешней политики России и в логику ее встраивания в мировую экономику. Расширение международного взаимодействия является частью стратегии развития ЕАЭС.

Международное сотрудничество с третьими странами по линии ЕАЭС получило дополнительное развитие с 2016 года, и за последнее время в этом направлении сделаны значительные шаги. Сформировался евразийский многовекторный внешнеэкономический курс, направленный на развитие сотрудничества с ведущими экономиками и стратегическими партнерами — Китаем, Вьетнамом, Сингапуром, Индией, Ираном, Египтом, странами Латинской Америки.

В прошлом году было подписано два международных торгово-экономических документа: Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем и Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли ЕАЭС с Ираном. Соглашение ЕАЭС с Китаем является важным потому, что оно является этапом в сопряжении ЕАЭС и китайской инициативы пояса и пути. В широком смысле можно говорить о начале практического воплощения идеи формирования Большого евразийского партнерства. Данная долгосрочная цель сопровождается и текущими целями по созданию более благоприятных условий для торгово-экономических связей стран ЕАЭС с Китаем. Благодаря результатам переговоров главы ЕЭК Тиграна Саркисяна с первым вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли в 2016 году было принято решение, к которому стремился ЕАЭС: соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве открывает более широкие перспективы для стран ЕАЭС.

World Economic Forum Тигран Саркисян

Реализация Временного соглашения с Ираном станет значительным достижением в развитии внешнеэкономических отношений ЕАЭС с третьими странами. Иран применяет одни из самых высоких таможенных тарифов в мире, и их снижение для стран ЕАЭС даст евразийским предпринимателям большую выгоду. По большей части в скорейшем применении ЗСТ с Ираном заинтересована Армения. В роли своеобразного моста между Ираном и ЕАЭС страна может воспользоваться инвестиционными программами, например строительством железной дороги Армения — Иран.

Очевидно, что существующая ситуация санкционного давления на Россию может иметь продолжительный характер.

Сегодня, говоря о полноценном Союзе, который основан на единстве экономических интересов, не должна исключаться необходимость перехода к новому качеству интеграции, вовлечения в орбиту интеграции вопросов экономической безопасности и внешней политики.

Торгово-экономическое противостояние России с западными странами рассматривается партнерами по ЕАЭС как негативное влияние на процессы евразийской интеграции. Здесь можно назвать объективные экономические и правовые причины. К сожалению, нет полноценной правовой основы для совместных мер защиты экономических интересов общего экономического пространства.

Для справедливости стоит сказать, что в Союзном праве урегулирована процедура введения одной из стран в одностороннем порядке нетарифных ограничений в отношении третьих стран. Однако этот механизм содержит существенные ограничения — такие меры могут применяться лишь в рамках международного договора Союза с третьей страной или двусторонними договорами.

Становится очевидным, что участники ЕАЭС все еще не используют должным образом интеграционные возможности для продвижения своих национальных интересов в системе международных отношений.