Тысячи фермеров провели демонстрацию 6 февраля перед президентским дворцом в Варшаве, пишет Głos Wielkopolski (Познань). Они требовали остановить приток иностранного продовольствия на польский рынок. Министр сельского хозяйства Польши Ян Ардановский считает, что акция протеста — это «реализация политического проекта». Фермеры выступали с такими лозунгами: «Хватит привозного дерьма с Украины и Бразилии», «Польское сельское хозяйство в трауре», «Будешь голодать — будешь фермера уважать», «Куриное филе с косточкой с Украины приводит к гибели польской семьи», «Господин президент, сельское хозяйство — это не колода карт. Не игра, не блеф, оно лишь усердно работает». Михаил Колоджейчак, один из лидеров «Аграрного союза» (AGROunia), который организовал митинг, подчеркнул, что основным требованием села является защита польского рынка и ограничение импорта товаров из-за рубежа. «Это очень важно, сегодня импорт убивает польское сельское хозяйство», — заявил Колоджейчак. По его словам, «время полумер» прошло и это «последний мирный выход фермеров». Его речь сопровождалась воем вувузел и сирен, которые раздавались в центре столицы. Давид Шипульский из Люблинского воеводства поясняет на пальцах. Украина импортирует зерно, но в этой стране себестоимость его совсем другая, чем в Польше. Кроме того, украинцы могут использовать генетически модифицированные культуры. «И польский фермер должен конкурировать с ними за рынок, — заявляет Шипульский. — Иностранная еда пользуется популярностью. Нет ветеринарного контроля мяса, которое поступает в Польшу, что выгодно тем, кто за пределами нашей страны». Правительство недостаточно делает для борьбы с африканской чумой свиней, «хвастается отстрелом диких кабанов, но никто не говорит, что фермеры не получают достаточного финансирования». А за уничтоженных зараженных фермерских свиней не платят компенсации, что является «просто воровством». Во время акции протеста министр Ардановский пребывал во Вроцлаве. Он уверен, что «протест фермеров в Варшаве является реализацией политического проекта» — созданием «более сильной организации, чем все политические партии в Польше». По мнению Ардановского, лидеры «Аграрного союза» не скрывают этого, а «власти — не только такая серая мышка, как я, министр — но и премьер-министр, президент должен слушать и следовать инструкциям этой организации».

Иван Шилов ИА REGNUM

Karolina Kabat Польские фермеры

На акцию протеста отправилась группа фермеров из Свентокшиского воеводства, рассказывает Echo Dnia (Кельце). Сильные слова прозвучали со стороны лидера регионального отделения «Аграрного союза» Марты Пшибишь. «Польский садовод все больше и больше угнетается и уничтожается, — заявила она. — Мы не знаем, что делать дальше. Мы в ужасе. Сейчас время говорить о фруктах, о перепроизводстве, а не в июле, когда сезон и их нужно собирать. Мы хотим говорить. Мы не хотим фруктов с Украины, которые текут к нам рекой. Мы хотим наших хороших польских фруктов в магазинах. Мы хотим, чтобы — как и в других странах — в магазинах было половина на половину польских и зарубежных продуктов. Господин президент Польши Анджей Дуда, в польских руках находится только 10% перерабатывающих предприятий, заводы с иностранным капиталом нас рассматривают как мусор. Они делают, что хотят с нами, мы хотим жить достойно». Призыв к президенту оказался риторическим, Дуда не пришел к протестующим. Однако сотрудники президентской канцелярии забрали корзину с мясными нарезками, пообещав, что колбасы раздадут бездомным.

Польское мясо прогремело в европейских масштабах, но в негативном контексте, сообщает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Беспечность чиновников, а также жажда СМИ до сенсаций — говядина, вероятно, от больных коров, поступала в магазины. Ничего не говорят о людях, которые им отравились, но шума очень много. Конечно, не стоит игнорировать такие случаи, потому что надутые новости распространяются как лесной пожар. Потребители на всякий случай расторгают контракты, а ассоциация животноводов уже говорит о финансовых потерях в 600 миллионов злотых. Известно, что польское мясо превосходит другое по качеству и цене, поэтому скандал с бойней в Мазовии является отличным поводом нанести вред польским интересам. Но это не меняет того факта, что причиной скандала является жадность, подталкивающая предпринимателей нарушать ветеринарные нормы. Непредусмотрительные действия нескольких людей привели к тому, что вся отрасль терпит огромные потери. Не первый такой случай, раньше бывали скандалы не только с мясом, но и с водой или солью. Мошенничества выявляются довольно быстро, но нет причин сомневаться в том, что будут повторяться. Поэтому государственные службы должны иметь готовые сценарии реагирования в кризисных ситуациях, даже если на первый взгляд кажется, что конкретный случай тривиален. К сожалению, обычно чиновники предпочитают прятать головы в песок и делать вид, что проблемы нет. В истории говядины некрасиво выглядит министерство сельского хозяйства, которое в течение нескольких дней преуменьшало скандал, в то время как он с местного уровня перешел на уровень нескольких европейских стран.

webandi Говядина

Осенью в Польше произойдет существенное изменение политической сцены, которое произойдет при участии Роберта Бедроня, который создает новую партию «Весна» (Wiosna), что случится из-за мобилизации людей, которые до сих пор не были на выборах. Так говорит Ярослав Пильц, лидер организационного комитета «Весны» в Опольском воеводстве, информирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Учредительный съезд партии Бедроня прошел на днях в Варшаве. В нем приняло участие около ста активистов из Ополя. По словам Пильца, Бедронь представил последовательный план отстранения ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) от власти. «Весне» это будет сделать проще, поскольку у нее нет такого масштабного конфликта с электоратом PiS, как у «Гражданской платформы» Гжегожа Схетыны. Поэтому «Весна» может стать дополнительным преимуществом оппозиции, по мнению лидера опольского отделения этой партии, хотя он не исключает, что по итогам выборов в сейм Польши, которые пройдут осенью сего года, новая сила все же вступит в коалицию с «Гражданской платформой».

О том, что председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский должен уйти на пенсию, многие поляки давно громко говорят, пишут Super Nowości (Жешув). Настрой на это подтверждается последними результатами опроса Института изучения общественного мнения (IBP). Данные показывают, что 71% респондентов хотел бы, чтобы бывший премьер-министр отказался от политической деятельности. Поляки сильно политически разделены, это касается и энтузиастов с противниками действий правящей партии. Тем не менее опрос IBP говорит, что большинство поляков за то, чтобы Качиньский ушел на пенсию после истечения срока полномочий сейма (то есть в этом году). Сторонники его дальнейшего пребывания в парламенте насчитывают всего 13%, не имеют своего мнения по этому вопросу — 16%. «Уход Качиньского из политики связан с его возрастом, СМИ знают, что президент готовит своего преемника, премьера Матеуша Моравецкого», — говорит в интервью газете Super Express профессор Хенрик Доманьский, социолог из Польской академии наук. Институт также выяснил отношение поляков к продолжению политической карьеры председателя Европейского совета Дональда Туска. Его выхода на пенсию после завершения работы в Брюсселе хотели бы 39% респондентов. По мнению экспертов, у бывшего главы «Гражданской платформы» больше нет шансов «достичь чего-то большего». Возникает вопрос: откуда возникает диспропорция между оценкой ситуации по Качиньскому и Туску? — Туск не показывает никому, кто его заменит. Наоборот, он делает все, чтобы сыграть свою роль после возвращения в Польшу, — объясняет в интервью «Супер Экспресс» Доманьский. Однако трудно не предполагать, что в конечном итоге он придет к такому возвращению.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Более 414 тысяч поляков умерло в 2018 году, так плохо не было с конца Второй мировой войны, передает Dziennik Wschodni (Люблин). По данным Центрального статистического управления (GUS), в ближайшее время нет шансов на перемены, «гарантирующие стабильное демографическое развитие». С 2013 года естественный прирост в минусе. Не хватает детей. «Демографические изменения очень беспокоят», — говорит профессор Влодзимеж Пянтковский из Института социологии Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Женщины все чаще отказываются от детей или откладывают это решение. Средний возраст женщины, которая рожает первого ребенка, равен 28 годам. На это влияют разные факторы, прежде всего экономические. Эффект программы «500 плюс», который наблюдался в 2017 году, оказался недолгим. Недостаточно оказывать разовую финансовую поддержку, необходимы тотальные перемены и помощь матерям, чего до сих пор нет, отмечает профессор. В частности, требуется постоянная социальная поддержка и наличие такой инфраструктуры, как ясли и детские сады. Благодаря этому женщине не приходится отказываться от профессиональной карьеры. При этом статистика показывает, что поляки живут дольше, что делает общество старше.

Немецкий бизнесмен Ганс Г., который ведет дела в Поморском воеводстве, должен извиниться и заплатить 50 тысяч злотых, рассказывает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). «Я убил бы всех поляков», «поляк — идиот», «чертовски глупая страна» — такие выражения немец позволил себе в общении с Натальей Нитек-Плажиньской. Она записала разговор с ним и предоставила журналистам. По ее словам, бизнесмен позволили себе оскорбления из-за политических взглядов Натальи, которая принимала участие в выборах в сейм по списку «Права и Справедливости». В рамках гражданского иска против предпринимателя она потребовала 150 тысяч злотых в пользу филиала музея Штуттхоф в Пясницком лесу и извинений для себя и других сотрудников. Ее требования были удовлетворены окружным судом в Гданьске, который сократил сумму компенсации до 50 тысяч злотых. И отклонил встречный иск, в котором Ганс Г. требовал от своего бывшего сотрудника извинений и выплат за незаконную запись без его разрешения.

Gov.pl Окружной суд в Гданьске

Полиция предъявила обвинения Петру Рыбаку и его соратнику в связи с его действиями во время проведения церемонии в честь освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщает Dziennik Polski (Краков). Им инкриминируют публичное разжигание ненависти. Рыбак прославился несколько лет назад, когда сжег чучело еврея (очень напоминающее миллиардера Джорджа Сороса) на рыночной площади во Вроцлаве. В городе Освенцим он хотел почтить память польских жертв концлагеря. Участники демонстрации, организованной Рыбаком, скандировали: «Польша для поляков», «Вот Польша, мы поддерживаем палестинцев». Полиция оттеснила их с улицы. Прибывшие националисты присоединились к шествию Рыбака, который заявил собравшимся, что пришло «время бороться с еврейством и освободить Польшу от него». Полиция Освенцима обвинила Рыбака и его спутника в разжигании ненависти по национальным мотивам. Оба они утверждают, что не сделали ничего плохого. Материалы пойдут в прокуратуру. Обвиняемым грозит до двух лет тюрьмы.

На Центральном кладбище состоялась церемония, в ходе которой был открыт памятник в честь тысяч поляков, убитых на Волыни и в восточной Малопольше в 1939—1947 годах украинскими националистами, информирует Głos Szczeciński (Щецин). Памятник установлен благодаря усилиям Ассоциации наследия и памяти Восточных Кресов при финансовой поддержке щецинского отделения Института национальной памяти. Автором монумента выступила Катаржина Радецкая. Правовое сопровождение и надзор за строительством осуществлял щецинский филиал Бюро по увековечению борьбы и мученичества. Дата открытия памятника не случайна. 9 февраля 1943 года в поселении Паросля I подразделение УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило первое организованное коллективное убийство поляков. 173 поляка были убиты с особой жестокостью. Преступление в Паросле I считается началом геноцида поляков на Волыни, хотя отдельные убийства бывали раньше.

Szczecin.pl Центральное кладбище Щецина

Мусор из Львова перевозят и небрежно хранят в окрестностях города Николаева, всего в нескольких десятках километров от границы с Польшей, рассказывают Nowiny (Жешув). Об этом во время сессии городского совета Пшемысля заявил депутат Дариуш Ласек. Он попросил президента Пшемысля провести расследование. Ласек сообщил, что во Львове у него была встреча с депутатом горсовета Николаева Владимиром Лескивом, который обратил его внимание на огромную бесконтрольную свалку мусора. Уже много лет во Львове есть проблемы с мусором, как и по всей Украине. В этой стране разделение отходов и переработка их практически отсутствуют. В особой ситуации находится Львов, которому давно некуда вывозить мусор. Все существующие свалки заполнены, а новых нет. Три года назад львовский мэр Андрей Садовый искал помощи польских городов-партнеров, в том числе Пшемысля, прося принять украинский мусор. Но польское законодательство этого не предусматривает. «Опасные химические соединения начали проникать в почву, поверхностные и грунтовые воды и реки, которые текут в Польшу», — заявил Ласек. По его словам, «к нам приближается, возможно, тикающая экологическая бомба и мы ничего о ней не знаем». Президент Пшемысля Войцех Бакунь направил запросы в государственное управление водными ресурсами, воеводскую инспекцию по охране окружающей среды и Национальный геологический институт. Из ряда ведомств получен ответ, что вопрос будет расследоваться.