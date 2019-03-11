Иной раз от серьёзности жизни хочется спастись. Ещё неизвестно, кому это приходит в голову чаще, детям или родителям. Есть подозрения, что шансы равны. Конечно, к нашим услугам обширный ассортимент книг для отдыха, но как хорошо бы спасаться не бегством, а так, по волшебству. Чтобы родители могли быть спокойны: дети получат всё важное. Дети, в свою очередь, не волновались: занудству не одолеть их родителей. А главное, раз уж у нас общее желание, почему бы и не исполнить его вместе? Мы часто говорим, что нельзя запрещать детям читать взрослые книги — но ведь и взрослым нельзя запрещать читать книги для детей! Они иногда им так нужны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ульф Старк. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?

Ульф Старк. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?

Вряд ли получится оспорить тот факт, что Ульф Старк — самый добрый сказочник в мире и один из самых любимых в России авторов книг о взрослении. Наивная и смешная история о том, как одному мальчику был дозарезу нужен дедушка, становится простым уроком волшебства: как, оказывается, мало требуется, чтобы исполнить мечту! Всего лишь быть ребёнком, который многого не знает, но видит и понимает простые вещи. Ведь в самом деле, если тебе нужен дед, а у тебя нет деда, и в то же время вокруг полным-полно дедов, которые никому не нужны, так почему бы не завести себе одного? Кто-то должен дарить человеку подарки на день рождения и давать монетку просто так, курить трубку и любить холодец. Или что там ещё любят дедушки? Это ведь неважно, важно — чтобы они что-нибудь любили и человек мог их чем-нибудь порадовать.

Трогательная в своей наивности история с ироничной улыбкой снаружи и огромной любовью внутри рассказывает о важных и вечных вещах: одиночестве, жизни и смерти. И о счастье.

Эта книга очень нужна всем тем, чья душа просит радости и умиротворения.

«Самокат»

Марьятта Куренниеми. Оннели и Аннели. Чудеса в Розовом переулке

Дом Оннели и Аннели

Зима Оннели и Аннели

Новые друзья Аннели и Оннели

Оннели, Аннели и волшебные часы

Пожалуй, у взрослого, умудрённого опытом, истории лучших подруг из Розового переулка вызовут подозрения. Уж больно всё легко, чудесно и безмятежно. Всё здесь насыщено совпадениями, о которых мечтает любая первоклассница: найденный на улице пакет с деньгами помогает купить собственный дом, в котором можно жить вдвоём с лучшей подругой. Внутри всё, что только может понадобиться двум девочкам лет 7−8, включая попугаев в клетке и сад с розами. Но главное — удивительно добрый мир взрослых. И экстравагантная госпожа Розовое Дерево, которой так чудесно не подошёл дом, потому что его по ошибке построили не для неё, а для двух маленьких девочек. И полицейский господин Кувшинка, такой добродушный, что просто диву даёшься. И тем более — две удивительные соседки, у которых на грядках растут воздушные шары и новогодние игрушки. Но вот с них-то и начинается самое интересное! Тингельстина и Тангельстина явно хранят какую-то тайну. Она, словно клубок, разматывается нить за нитью, а финская писательница Марьятта Куренниеми не хуже своей героини — госпожи Розовое дерево — объяснит всё важное читателям с удивительной тонкостью и добротой.

Ну, а если вспомнить про взрослого, у которого такое количество чудесных совпадений непременно вызовет скепсис, пускай он лучше станет гостем Оннели и Аннели. Взрослые ведь так часто теряют способность мечтать, что иногда им очень полезны такие книги.

Адрес: Розовый переулок, 2.

«Речь»

Синкен Хопп. Волшебный мелок

Синкен Хопп. Волшебный мелок

Эта книга из тех, которые либо хорошо помните, либо пропустили в детстве. И если пропустили, то зря! Мечты и приключения здесь мгновенно рисует волшебный мелок, выпавший из кармана одной волшебницы. Вот, например, друг. Совсем не просто так мальчик, что этот мелок подобрал, нарисовал первым делом другого мальчика. А Софус, хоть и нарисованный, — самый настоящий друг Юна. Ведь он и хвастлив, и эгоистичен, и трусоват — о да, он настоящий. На резонный вопрос, зачем же нужен такой друг, можно только возмутиться. Как это — зачем! Это ведь Софус придумывает одно за другим дурацкие желания. Например — совершенно необходимый буфешкаф. И это Софус совершает один за другим дурацкие поступки и попадает в передряги, распутывая которые, Юн обретёт и удивительные гости, где всегда ждут с чашкой какао, и новых друзей — таких, как деятельный тролль Кумле, — и поможет Софусу совершить реальные и воображаемые подвиги. Правда, после этого у Софуса появится приставной нос, но зато такой нос можно быстро спрятать, чтобы с ним опять чего-нибудь не случилось. А вместе большая компания друзей решит кучу ребусов и натворит множество удивительных вещей. Таких, скажем, как приставной нос Софуса. Или скрипка, которая играет сама по себе. А если есть скрипка, должны быть и песни. Их здесь много, и добрую половину не только знают, но и поют с детства. А если не поют, то самое время запеть.

Людям, которым хочется пожить в мире, где нет никакой серьёзности, а весёлая чепуха — есть, крайне рекомендуется эта книжка. Даже если они существенно старше младшего школьного возраста.

«Речь»

Микаэль Ривьер. Деревня вверх тормашками

Микаэль Ривьер. Деревня Вверх Тормашками

В деревне Вверх тормашками точно не заскучаешь: стоит её жителям всё приколотить, починить, расставить по своим местам, как поднимается метель и — опс — всё переворачивается вверх тормашками. А всё потому, что эта деревня находится в стеклянном шаре. Взрослые жители очень недовольны. Ну, а дети не обращают на их ворчание никакого внимания — ведь всё так интересно!

Но мы сейчас сделаем серьёзное лицо. Для дошкольников эта книга хороша не только атмосферой весёлого беспорядка, но и тем, что стихи при всей яркости и насыщенности — недлинные. А это как раз то, что нужно тем, кто ещё только учится читать сам. А вот для взрослых эта книга повод отнестись ко всем проблемам чуточку более легкомысленно. Ладно-ладно, не легкомысленно — философски.

«Компас-Гид»

Питер Браун. Дикий робот

Питер Браун. Дикий робот

Мало найдётся книжек, в которых робот — девочка. А автор Питер Браун так мастерски владеет сказочным языком, что читатель, оказавшийся в атмосфере шторма, посреди которого тонет корабль с грузом роботов на борту, больше никуда не спешит. Он переживает. И то сказать, что же будет? И как быть роботу по имени Роз, которой предстоит обживаться на острове среди животных, которым поди объясни, что ты такое? При всей глубине проблемы — а она знакома всякому, кто когда-либо приходил в новый класс или на новую работу, — это сказка. Невероятно захватывающая и волшебная. Там, снаружи, бушуют шторма, а на душе читателя уютно, и страшно только самую малость: ведь надо же иногда выдыхать и говорить «ух!». Мы-то догадываемся, что всё закончится так, и положено в сказке.

«МиФ»

Анжела Нанетти. Мой дедушка был вишней

Анжела Нанетти. Мой дедушка был вишней

Главный герой этой книги — мальчик Тонино. Или нет, вишнёвое дерево по имени Феличе. Ах, да что там — главный герой этой книги, конечно, дедушка! Ведь это он научил Тонино слышать дыхание дерева, находить в жизни прекрасное и смешное, понимать этот странный мир взрослых, совершать детские, но необходимые поступки и верить, что никто не умирает, пока где-то цветёт его любовь.

Тут, конечно, стоит кое-что объяснить. Вишнёвое дерево действительно зовут Феличе, оно было посажено в день рождения дочери и росло вместе с ней. Но так случилось — а так частенько бывает — что когда дочь выросла, она решила, что всё сделает по-другому, и уехала в город. А вишня осталась. И это она — имейте в виду, это она! — всё удержала, поправила и починила. Потому что любовь, знаете ли, сильнее смерти.

Ироничная, правдивая, тонкая и невероятно трогательная книга Анжелы Нанетти так полюбилась российскому читателю, что уже идёт на сцене петербургского театра. Кстати, в марте спектакль по этой книге едет в Москву.

«Самокат»