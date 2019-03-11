9 книг, которые помогут поверить в лучшее
Иной раз от серьёзности жизни хочется спастись. Ещё неизвестно, кому это приходит в голову чаще, детям или родителям. Есть подозрения, что шансы равны. Конечно, к нашим услугам обширный ассортимент книг для отдыха, но как хорошо бы спасаться не бегством, а так, по волшебству. Чтобы родители могли быть спокойны: дети получат всё важное. Дети, в свою очередь, не волновались: занудству не одолеть их родителей. А главное, раз уж у нас общее желание, почему бы и не исполнить его вместе? Мы часто говорим, что нельзя запрещать детям читать взрослые книги — но ведь и взрослым нельзя запрещать читать книги для детей! Они иногда им так нужны.
Ульф Старк. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?
Вряд ли получится оспорить тот факт, что Ульф Старк — самый добрый сказочник в мире и один из самых любимых в России авторов книг о взрослении. Наивная и смешная история о том, как одному мальчику был дозарезу нужен дедушка, становится простым уроком волшебства: как, оказывается, мало требуется, чтобы исполнить мечту! Всего лишь быть ребёнком, который многого не знает, но видит и понимает простые вещи. Ведь в самом деле, если тебе нужен дед, а у тебя нет деда, и в то же время вокруг полным-полно дедов, которые никому не нужны, так почему бы не завести себе одного? Кто-то должен дарить человеку подарки на день рождения и давать монетку просто так, курить трубку и любить холодец. Или что там ещё любят дедушки? Это ведь неважно, важно — чтобы они что-нибудь любили и человек мог их чем-нибудь порадовать.
Трогательная в своей наивности история с ироничной улыбкой снаружи и огромной любовью внутри рассказывает о важных и вечных вещах: одиночестве, жизни и смерти. И о счастье.
Эта книга очень нужна всем тем, чья душа просит радости и умиротворения.
«Самокат»
Марьятта Куренниеми. Оннели и Аннели. Чудеса в Розовом переулке
Дом Оннели и Аннели
Зима Оннели и Аннели
Новые друзья Аннели и Оннели
Оннели, Аннели и волшебные часы
Пожалуй, у взрослого, умудрённого опытом, истории лучших подруг из Розового переулка вызовут подозрения. Уж больно всё легко, чудесно и безмятежно. Всё здесь насыщено совпадениями, о которых мечтает любая первоклассница: найденный на улице пакет с деньгами помогает купить собственный дом, в котором можно жить вдвоём с лучшей подругой. Внутри всё, что только может понадобиться двум девочкам лет 7−8, включая попугаев в клетке и сад с розами. Но главное — удивительно добрый мир взрослых. И экстравагантная госпожа Розовое Дерево, которой так чудесно не подошёл дом, потому что его по ошибке построили не для неё, а для двух маленьких девочек. И полицейский господин Кувшинка, такой добродушный, что просто диву даёшься. И тем более — две удивительные соседки, у которых на грядках растут воздушные шары и новогодние игрушки. Но вот с них-то и начинается самое интересное! Тингельстина и Тангельстина явно хранят какую-то тайну. Она, словно клубок, разматывается нить за нитью, а финская писательница Марьятта Куренниеми не хуже своей героини — госпожи Розовое дерево — объяснит всё важное читателям с удивительной тонкостью и добротой.
Ну, а если вспомнить про взрослого, у которого такое количество чудесных совпадений непременно вызовет скепсис, пускай он лучше станет гостем Оннели и Аннели. Взрослые ведь так часто теряют способность мечтать, что иногда им очень полезны такие книги.
Адрес: Розовый переулок, 2.
«Речь»
Синкен Хопп. Волшебный мелок
Эта книга из тех, которые либо хорошо помните, либо пропустили в детстве. И если пропустили, то зря! Мечты и приключения здесь мгновенно рисует волшебный мелок, выпавший из кармана одной волшебницы. Вот, например, друг. Совсем не просто так мальчик, что этот мелок подобрал, нарисовал первым делом другого мальчика. А Софус, хоть и нарисованный, — самый настоящий друг Юна. Ведь он и хвастлив, и эгоистичен, и трусоват — о да, он настоящий. На резонный вопрос, зачем же нужен такой друг, можно только возмутиться. Как это — зачем! Это ведь Софус придумывает одно за другим дурацкие желания. Например — совершенно необходимый буфешкаф. И это Софус совершает один за другим дурацкие поступки и попадает в передряги, распутывая которые, Юн обретёт и удивительные гости, где всегда ждут с чашкой какао, и новых друзей — таких, как деятельный тролль Кумле, — и поможет Софусу совершить реальные и воображаемые подвиги. Правда, после этого у Софуса появится приставной нос, но зато такой нос можно быстро спрятать, чтобы с ним опять чего-нибудь не случилось. А вместе большая компания друзей решит кучу ребусов и натворит множество удивительных вещей. Таких, скажем, как приставной нос Софуса. Или скрипка, которая играет сама по себе. А если есть скрипка, должны быть и песни. Их здесь много, и добрую половину не только знают, но и поют с детства. А если не поют, то самое время запеть.
Людям, которым хочется пожить в мире, где нет никакой серьёзности, а весёлая чепуха — есть, крайне рекомендуется эта книжка. Даже если они существенно старше младшего школьного возраста.
«Речь»
Микаэль Ривьер. Деревня вверх тормашками
В деревне Вверх тормашками точно не заскучаешь: стоит её жителям всё приколотить, починить, расставить по своим местам, как поднимается метель и — опс — всё переворачивается вверх тормашками. А всё потому, что эта деревня находится в стеклянном шаре. Взрослые жители очень недовольны. Ну, а дети не обращают на их ворчание никакого внимания — ведь всё так интересно!
Но мы сейчас сделаем серьёзное лицо. Для дошкольников эта книга хороша не только атмосферой весёлого беспорядка, но и тем, что стихи при всей яркости и насыщенности — недлинные. А это как раз то, что нужно тем, кто ещё только учится читать сам. А вот для взрослых эта книга повод отнестись ко всем проблемам чуточку более легкомысленно. Ладно-ладно, не легкомысленно — философски.
«Компас-Гид»
Питер Браун. Дикий робот
Мало найдётся книжек, в которых робот — девочка. А автор Питер Браун так мастерски владеет сказочным языком, что читатель, оказавшийся в атмосфере шторма, посреди которого тонет корабль с грузом роботов на борту, больше никуда не спешит. Он переживает. И то сказать, что же будет? И как быть роботу по имени Роз, которой предстоит обживаться на острове среди животных, которым поди объясни, что ты такое? При всей глубине проблемы — а она знакома всякому, кто когда-либо приходил в новый класс или на новую работу, — это сказка. Невероятно захватывающая и волшебная. Там, снаружи, бушуют шторма, а на душе читателя уютно, и страшно только самую малость: ведь надо же иногда выдыхать и говорить «ух!». Мы-то догадываемся, что всё закончится так, и положено в сказке.
«МиФ»
Анжела Нанетти. Мой дедушка был вишней
Главный герой этой книги — мальчик Тонино. Или нет, вишнёвое дерево по имени Феличе. Ах, да что там — главный герой этой книги, конечно, дедушка! Ведь это он научил Тонино слышать дыхание дерева, находить в жизни прекрасное и смешное, понимать этот странный мир взрослых, совершать детские, но необходимые поступки и верить, что никто не умирает, пока где-то цветёт его любовь.
Тут, конечно, стоит кое-что объяснить. Вишнёвое дерево действительно зовут Феличе, оно было посажено в день рождения дочери и росло вместе с ней. Но так случилось — а так частенько бывает — что когда дочь выросла, она решила, что всё сделает по-другому, и уехала в город. А вишня осталась. И это она — имейте в виду, это она! — всё удержала, поправила и починила. Потому что любовь, знаете ли, сильнее смерти.
Ироничная, правдивая, тонкая и невероятно трогательная книга Анжелы Нанетти так полюбилась российскому читателю, что уже идёт на сцене петербургского театра. Кстати, в марте спектакль по этой книге едет в Москву.
«Самокат»