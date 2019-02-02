С приближением весны мы оживаем. Даём себя клятву начать бегать — как только сойдёт снег, высохнет слякоть, установится хорошая погода и ещё что-нибудь, без чего никак. Заняться чем-нибудь таким, о чём давно мечтали. И вообще исполнить все мечты!

Иван Шилов ИА REGNUM

Но вот какое дело: мечты спотыкаются не только о наше желание спокойно полежать на диване. Есть ещё окружающие! Которые лучше нас знают, как правильно и как неправильно, что нам нужно или чего не нужно, будут смеяться или, не дай бог, что-нибудь скажут.

Но на этот раз у них точно ничего не получится. У нас целых семь книг о тех, кому волей-неволей пришлось плыть против течения — и победить.

Элис Келлер. Против течения

Элис Келлер. Против течения

Вдохновляющий комикс Элис Келлер переносит нас в ревущие двадцатые — как раз когда одна из первых женщин-пловчих, американка Гертруда Эдерле задумала переплыть Ла-Манш. Ладно, у реальной Гертруды не было маленькой кузины, но давайте представим, что она была. Ведь на самом-то деле в любую эпоху обязательно найдётся девочка, которая хочет заниматься чем-нибудь, что выглядит непривычно. В смысле, непривычно для девочек. Таковы были женщины-учёные, женщины-врачи, женщины-автомобилистки и проч., и проч. Как ни смешно, но ещё в 1900-е брошюры вроде «Женщина-врач» предупреждали о вреде женскому здоровью «излишней» физической активности. Доходило до того, что считали вредными быстрые танцы! Велосипед! И хотя образ женщины-спортсменки покорил публику уже в 1910-м — художники с удовольствием рисовали таких красавиц, — но те же художники к концу десятилетия изображали пловчих с осторожностью. Велосипед, теннис, гольф — другое дело. Правда, художники скоро вошли во вкус (вместе с публикой). Но патриархальные провинциальные нравы стояли на страже привычного течения жизни с присущей им твёрдостью и упрямством. Ну, а на упрямую маменьку или тётушку всегда найдётся упрямая девчонка. И маленькая Эмили, которой очень хочется тоже стать чемпионкой по плаванию, как кузина Гертруда, завоевавшая медали на Олимпиаде, тоже не сдаётся. Не мытьём так катаньем, тайно или явно, но она упорно тренируется переплывать озеро неподалёку.

В забавной и лаконичной форме авторы рассказывают о борьбе и преодолении, о силе духа и твердости характера, о том, как важно следовать за мечтой и не сдаваться. Даже, если против весь мир.

5+

«Пешком в историю»

Элс Бейртен. Беги и живи

Элс Бейртен. Беги и живи

Много ли историй о спорте? Есть некоторое количество. А много ли среди них тех, что рассказаны женщинами? Пока в наших головах медленно загружаются воспоминания, вот история девушки Нор. Ей 18, окружающие считают её эгоистичной и слегка ненормальной, но это не имеет значения. Бег — вот что имеет значение. Потихоньку разгоняемся — старт! Следим за дыханием. Километр за километром. И чем больше их остаётся у Нор за плечами, тем больше разворачивается её прошлое. Там, в прошлом, ключ к настоящему.

Но бег — это не попытка убежать от себя и других. Скорее, метафора жизни: скорость, темп, ритм, ощущение своей силы. Во время бега голова становится лёгкой, мысль — ясной. Бегун должен отбросить всё лишнее. Отказаться от всего, что может сделать его слабым. Он рассчитывает свои силы и помнит о препятствиях. И ещё чувствует себя — целиком. Марафон, от которого Нор отговаривает весь её мир, — первая взрослая дистанция. А значит, на грани возможностей. Не зря девушку отговаривал даже доброжелательный тренер. Но и Нор не зря стоит на своём. Разве кто-нибудь лучше тебя самой может знать, ЧТО тебе нужно?

Эта девушка начинает свой марафон как сомневающийся подросток. И приходит к финишу взрослой.

12+

«Самокат»

Мари-Од Мюрай. Мисс Черити

Мари-Од Мюрай. Мисс Черити

Ещё очень маленькая мисс Черити уже куда взрослее всех взрослых, вместе взятых. Так бывает, когда у человека есть то, что он любит, и это что-то постоянно нужно спасать, доказывать, противостоять. Но самое интересное: Черри пока не понимает, что же это — то, что она любит. Пока она просто любит животных и умеет замечать красоту во всём, что её окружает. Быть бы этой истории сладкой, когда бы не горькая необходимость на каждом шагу отстаивать то, что, по мнению окружающих, вовсе не подобает молодой леди. Ещё бы, ведь эта история происходит в викторианские времена!

Пронизанный уайльдовской иронией роман — роман воспитания. Дело жизни вырастает из реальности на наших глазах: вот Черри пытается объяснить матери, что утке или кролику необязательно заканчивать свои дни на кухне, и не беда, если она первая, кто придумал держать в комнате животных. Вот замечает сходство нарядной тётушки с уткой. А вот обнаруживает, как пожилой дядюшка, считающий себя очень умным, похож на… надо же, как он похож на жабу! Параллели бросаются в глаза, а эмоции от них столь сильны, что Черри всерьёз берётся за рисование.

За основу сюжета Мари-Од Мюрай взяла биографию знаменитой художницы Беатрис Поттер. И дело тут не только в сатире на, по сути, любое взрослое общество. Надвигаются новые времена. Подрастают девочки, которые захотят жить по-другому. Пожалуй, это самая романтичная книга о прагматизме. И о здравом смысле. Он редко ходит одной дорогой с тем, как поступают «все».

10+

«Самокат»

Джеймс Крюс. Тим Талер, или Проданный смех

Джеймс Крюс. Тим Талер, или Проданный смех

Тот, кто совершил сделку с бароном Крёчем, оставь надежду. (Кто не в курсе, прочтите это имя наоборот). Был ли выход, не было ли его, сделка состоялась, и пути назад нет. Но логическое мышление найдёт слабое место даже в договоре с чёртом. А горячие сердца друзей с их умением играть и шутить даже в отчаянном положении в состоянии вернуть даже проданную душу. Сравнение с «Фаустом» бесспорно, но… Ничего не безнадёжно для тех, кто не сдаётся никогда.

Книга Джеймса Крюса переходит от родителей к детям. Бережно переизданная с иллюстрациями Ники Гольц, в увеличенном формате и с тканевым корешком. Из нового — предисловие Алексея Копейкина об авторе, иллюстраторе и истории этой книги.

10+

«Компас-Гид»

Андреас Штайнхёфель. Рико, Оскар и тени темнее тёмного

Андреас Штайнхёфель. Рико, Оскар и тени темнее тёмного

Если взрослые любят сериал про «дефективного детектива» Монка, то для детей Андреас Штайнхёфель написал детектив на ту же тему. Рико и Оскар очень странные ребята. Один не помнит, где право, где лево, да и вообще запоминает с трудом — зато всерьёз расследует то, на что никому в голову не пришло бы обратить внимание. Второй — гений, не снимающий велошлема. Для защиты от агрессивной окружающей действительности.

Но именно странности помогают им раскрыть преступления, когда вся полиция в тупике. Весь Берлин только и говорит, что о Мистере 2000. По телевизору передавали, что это, наверное, самый хитрый похититель детей всех времён. Сумма выкупа каждый раз до смеха мала. Чего ему вообще нужно? Как понять этого странного типа? Два других странных типа берутся за дело. Если кто-то может раскусить эту задачку, то это дружная парочка, на которую все косились. Просто каждое качество имеет свою обратную сторону. Главное — понять, как их использовать!

6+

«Самокат»

Чарли не шутит

Маленький леопард Чарли только что стал шерифом маленького городка и одновременно потерял первый зуб. Нет, зуб не выбили лихие бандиты в салуне, он сам выпал. Первый. Теперь лихие бандиты и злодеи не дрожат и не протягивают руки для наручников, а умиляются: до чего милый малыш и как смешно шепелявит! Жаль, что ничего не понять, могло быть забавно. И так всё время. Они все — все! — смеются.

Но видите ли, какое дело. Взялся быть шерифом — будь им. Чарли будет. Хотя, что скрывать, и ему случалось испытать душевную слабость.

5+

«Лабиринт-Пресс»

Шон Рубин. Боливар

Шон Рубин. Боливар

Попробуйте объяснить окружающим, что ваш сосед — динозавр. Аргументировать, что он огромного размера. Что у него короткие лапки. Но даже хвост, волочащийся сзади, — не аргумент. Когда все вечно спешат и думают только о своих делах, даже динозавр может поселиться в мегаполисе незамеченным и даже не надеяться, что его кто-нибудь заметит. Так что Сибил — девочка, обратившая внимание на странного соседа, почти что профессор Челленджер из «Затерянного мира». Тот, помнится, тоже устал доказывать очевидное. Никакие доказательства не помогают Сибил. Динозавра не замечают даже те, кто вышел подышать воздухом и покормить уток. Они заняты: дышат воздухом и кормят уток. Сибил будет нечеловечески трудно, но она не сдастся.

Вы уже уже догадались, что эта рисованная история на самом деле не про динозавров, а про людей?

У Шона Рубина получилось не в бровь, а в глаз — иронично, ярко и очень смешно.

5+

«МиФ»