Передача CXIX, о том, что лишнего веса не бывает… В гостях Владимир Олегович Заусаев. А говорим мы о смутных и странных вещах: гипнозе, трансах и прочих танцах сознания и подсознания.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда

P.S. Для тех, кто любит дипломы, Владимир сообщил, что только что получил диплом государственного образца. «Диплом о профессиональной переподготовке, специальность — психология, Центральная государственная медицинская академия при управлении делами Президента РФ».