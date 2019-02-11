Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 4−10 февраля 2019 года стали: Ватикан ждет гостей из Венесуэлы; отказ от договора о РСМД угрожает Европе; в Дамаск возвращаются посольства; джихадисты начинают перегруппировку; зачем Польша идет на уступки США; униаты осваивают Центральную и Восточную Украину; католики Барнаула хотят вернуть костел.

Иван Шилов ИА REGNUM

Возвращаясь из апостольской поездки в Объединенные Арабские Эмираты папа Римский Франциск ответил на вопросы журналистов по широкому кругу вопросов, сообщает Vatican News (Ватикан). Понтифик подчеркнул, что ОАЭ показались ему «открытой, а не закрытой страной», а практикуемый в ней ислам — «братским и мирным, открытым для диалога». Но как примирить между собой послание мира, принесенное папой, с военными почестями, которыми его встречали в стране? Была ли какая-то реакция на его воззвание о прекращении войны в Йемене? «Я увидел добрую волю для начала миротворческих процессов, — утверждает Франциск, — процессы должны созревать, как цветы, как плоды». В ответ на замечание, что некоторые католики обвиняют его в том, будто он поддается манипуляциям со стороны мусульман, он сказал: «Меня обвиняют в том, что я поддаюсь манипуляциям не только мусульманами, но и всеми остальными. В том числе журналистами!». Вновь проясняя позицию Ватикана по отношению к событиям в Венесуэле, понтифик сказал, что перед отъездом в ОАЭ он получил письмо от Мадуро, но еще не читал его. Что касается возможного посредничества, «нужна воля обеих сторон, и обе стороны должны попросить об этом». Папа упомянул об участии представителей Святого престола в национальном диалоге, однако оно ни к чему не привело. Поэтому еще предстоит определить, будет ли идти речь о «присутствии в качестве наблюдателя или о посредничестве».

Efecto Eco Протесты в Венесуэле. 2017

Ватикан ждет гостей из Венесуэлы — делегатов Гуайдо, передает Vatican insider (Турин, Италия). Ожидается, что ими станут глава парламентского комитета по иностранным делам Франсиско Сукре и представитель по гуманитарной помощи Родриго Диаманти. Официального подтверждения нет, но говорится, что посланники Гуайдо будут приняты руководством государственного секретариата Святого престола и, возможно, папой. В задачу венесуэльских политиков входит разъяснение «плана перехода к восстановлению демократии в Венесуэле путем свободных и прозрачных выборов». Соответствующие письма они намерены предоставить главе МВД Италии Маттео Сальвини и Ватикану. Однако в том, что касается Святого престола, речь не идет об официальной просьбе о посредничестве, а просто информировании. Вместо этого будет затронут вопрос гуманитарной помощи и мобилизации Церквей и католической благотворительной организации Caritas. Ранее государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан придерживается позиции «позитивного нейтралитета», он не сидит и смотрит с безразличием, однако вмешается только в случае обращения двух сторон, Мадуро и Гуайдо. Пока же решающего слова «посредничество» со стороны Гуайдо произнесено не было. Среди прочего, глава венесуэльского парламента не исключает военного вмешательства.

Научный руководитель римского Института международных отношений (IAI) Стефано Сильвестри в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) прокомментировал выход США и России из договора о РСМД. По его словам, решение американского президента Дональда Трампа следует четко определенной дипломатической линии. Администрация США не заинтересована в этом договоре, равно как и в договорах о контроле над вооружениями или многосторонних договорах в целом. После выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и прекращения договора о РСМД с Россией остается договор о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3), который должен быть рассмотрен в ближайшие годы. Что касается ракет средней и малой дальности, то Россия была страной, наиболее пострадавшей от невозможности развития этого типа ядерного оружия, поскольку в отличие от американцев она находится в окружении большого континентального массива. Но для Китая это означает, что теперь Москва может разрабатывать оружие, которое потенциально угрожает всей его территории. В свою очередь, США подписали договор по просьбе европейцев — РСМД не были проблемой для американцев, потому что из-за своей географии они никогда не сталкивались с континентальной угрозой. Если они захотят использовать такой тип ракет против Китая, то им придется запускать их с территории союзных стран — Японии, Южной Кореи или с острова Гуам — но эти сценарии крайне маловероятны. Китай поддерживает дискуссии о контроле над американским оружием, однако на самом деле не боится этих видов оружия. Конец действия договора о РСМД больше всего угрожает европейцам. Можно ждать отдельных реакций на возможные российские угрозы, но нет европейской солидарности.

Архиепископ вооруженных сил США Тимоти Пол Бролио выразил беспокойство по поводу решения Вашингтона выйти из договора о РСМД, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). В заявлении, опубликованном Конференцией католического епископата США (USCCB), Бролио подчеркнул важную роль, которую договор о РСМД сыграл в регулировании ядерного оружия в последние десятилетия. «Я с сожалением узнал о намерении американского правительства выйти из договора о РСМД, который уже более тридцати лет служит делу значительного сокращения ядерных арсеналов США и России, — пишет архиепископ. — В сочетании с новостями о реакции России на это решение я обеспокоен перспективой новой гонки вооружений». Монсеньор попросил католиков и всех остальных «присоединиться к молитве за возобновление серьезного диалога» между мировыми лидерами.

Avivas.ru Запуск ракеты

Послы и главы дипломатических миссий из различных стран приняли участие в официальном приеме, устроенном в их честь главой Сиро-яковитской церкви патриархом Игнатием ЕфремомII в Дамаске, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Среди участников — апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари и помощник сирийского министра иностранных дел Айман Соусан. Патриарх обрисовал нынешнюю ситуацию в стране, которая постепенно освобождается от присутствия джихадистов. В свою очередь кардинал Дзенари назвал положительным знаком возобновление работы некоторых посольств для восстановления Сирии, с чем согласен и дипломат Соусан. Так, снова открылось посольство ОАЭ (страна, которую на днях посетил папа Франциск, традиционный союзник Саудовской Аравии). Нунций также заметил, что за семь лет конфликта Святой престол никогда не прерывал сношений с сирийскими властями, а нунциатура в Дамаске всегда оставалась открытой.

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустила ролик, призывающий мусульман «противостоять своим врагам», нацеленный на французов, американцев, шиитов, Китай, Индию и Израиль, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Он перекликается с паникерским тоном американских заявлений об «усилении» группировки. В беседе с изданием эксперт по Ближнему Востоку и Средиземноморью Жиль Кепель замечает, что ситуация в Ираке и Сирии отмечена концом гегемонии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое маргинализировало «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В мухафазе Идлиб и в западном Алеппо связанный с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фронт «Аль-Нурса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объединяется с другими движениями и становится «Хайят-Тахрир-аш-Шам» / «Организацией освобождения Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая занимает место, оставленное ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате Астанинского процесса, организованного Турцией, Сирией, Россией и Ираном, невооруженные группы отступили в зону деэскалации Идлиб. Турция отказывается ликвидировать боевиков в этой зоне, предпочитая держать их на турецко-сирийской границе ввиду наступления на курдов. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) старше ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выглядит более структурированной, чем последняя. Однако «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работает на «старом программном обеспечении». При этом после смерти Усамы бен Ладена «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавляет его бывшая правая рука, Айман аз-Завахири. Он выступает за удар по дальнему врагу, то есть по Западу, считая опасностью развитие внутреннего конфликта между шиитами и суннитами. Но для борьбы с Западом необходимо иметь средства, которых сейчас не хватает «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источники финансирования из стран, которые поддерживали группу, иссякли, помимо того, сработала контртеррористическая машина. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добился большего с меньшими затратами. Но надо понимать, что оно и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели неудачу. Трудно сказать, появится ли какая-то новая группировка. Сначала джихадисты попытаются минимизировать ущерб и восстановиться.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламские радикалы

Внешняя политика, проводимая Польшей на Ближнем Востоке, является интересным примером, считает Polonia Christiana (Краков, Польша). В ней вы можете увидеть все противоречия и нелепости последствий процессов принятия решений, формально принимаемых в Варшаве. В послевоенный период Польша создала хорошее впечатление о себе на Ближнем Востоке. Польские компании строили там дороги и промышленные объекты, обучали местный персонал в польских университетах. Польшу воспринимали там тогда хорошо или никак. Новый образ действий Варшавы последние десятилетия основывался на двух столпах: во-первых, безоговорочная поддержка американской политики по отношению к арабским государствам региона, во-вторых, безоговорочная поддержка израильской политики по отношению к Израилю и Палестине. В настоящее время появляется третий столп: безоговорочная поддержка американо-израильской политики по отношению к Ирану. Министерство иностранных дел Польши придерживается бездумного антииранского подхода, хотя объективно нет никакого конфликта интересов Варшавы с Тегераном. Видимым доказательством этого является организация международной конференции по безопасности и стабильности на Ближнем Востоке в Польше по инициативе Вашингтона. Складывается впечатление, что организованная в спешке «глобальная конференция» — это только начало уступок, которые Польша будет вынуждена сделать в обмен на обещание США пнуть российского президента. Варшава начинает сужать экономические отношения со странами Ближнего Востока, заменяя их миражом стратегического альянса с США и Израилем.

Русский православный приход Сан-Ремо, чей настоятель отец Дионисий Байков был временно отстранен от служения греческим митрополитом Италии Геннадием (Зервосом), оставил Константинополь и присоединился к Русской православной церкви за рубежом, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Отец Дионисий призвал и другие приходы бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов Константинопольского патриархата, который в ноябре прошлого года был распущен Фанаром и передан в ведение греческих митрополий, последовать его примеру. 23 февраля в Париже должно пройти совещание представителей русских приходов, чтобы определить дальнейшие действия. Те, кто не желает подчиниться решению Константинополя, могут присоединиться к РПЦЗ или Русской православной церкви.

Во вторник, 12 февраля, в Москве по случаю третьей годовщины встречи папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване состоится встреча между президентом Папского совета по христианскому единству кардиналом Куртом Кохом и главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым), информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Темой встречи станет вселенская приверженность делу защиты жизни, в том числе нерожденной жизни — так полагает фонд Рro Oriente. Есть мнение, что вопрос защиты жизни был выбран темой разговора потому, что по нему существует широкий консенсус между взглядами Католической и Русской православной церкви. Что позволит не говорить о текущих проблемах политической и церковной жизни, например, кризисе на Украине.

Avvenire.it Папа Франциск и патриарх всея Руси Кирилл

Католицький Оглядач (Львов, Украина) цитирует заявления главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука, сказанные им в интервью польскому Katolicka Agencja Informacyjna. Начальник украинских униатов отметил, что в Киевской епархии, которая включает пять областей, в настоящее время не хватает 50 священников и добавил: «Таким образом, мы видим здесь положительный «взрыв» нашей Церкви и интерес к ней растет. Особенно это мы видим в Центральной и Восточной Украине, потому что на Галичине Греко-католическая церковь давно уже хорошо зарекомендовала себя». По словам Шевчука, патриархальная курия УГКЦ в Киеве нуждается в развитии. Спрос на присутствие униатов большой.

Католики получили шанс вернуть себе здание костела в центре Барнаула, рассказывает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) со ссылкой на altapress.ru. 5 февраля окружной арбитражный суд отменил решения двух предыдущих судебных инстанций, которые оставили здание костела, где сейчас находится аптека, в собственности Барнаула. Дело направлено на новое рассмотрение. Ситуация с передачей здания длится больше четверти века. А пока шли судебные разбирательства, барнаульские власти поспешили заняться «благоустройством» скверика у аптеки. Вырубили деревья и кусты сирени, выросшие на месте, где когда-то были захоронения — костелу в свое время принадлежала обширная территория, а рядом с ним было кладбище для прихожан. И рабочие, проводя «раскопки», натыкались на человеческие останки. Их собирали, сваливали в кучу, кости приносили в церковь. По словам сестры Марии Гудачковой, люди возмущались тем, что власти города не обращают на это внимание. Останки в дальнейшем были захоронены, пояснила она. Здание, за возврат которого борется община, построили в 1913 году на деньги барнаульских католиков — поляков, немцев, литовцев. Автором проекта был знаменитый Иван Носович, архитектор и создатель плана города-сада будущего в северной части Барнаула. У костела была высокая колокольня высотой 22 метра со шпилем и крестом, службы здесь шли вплоть до 1931 года. Затем костел закрыли, а вскоре и реконструировали так, что в нем мало что напоминало прежнее религиозное здание. В 1936—1937 годах здесь открылась аптека.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.