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ИА REGNUM : Уважаемый господин Фетхуллах Гюлен, благодарим за возможность ответить на вопросы в рамках краткого интервью, которое вы согласились провести, несмотря на плотный рабочий график и плохое состояние здоровья. Вы постоянно становитесь предметом обсуждения во время встреч межправительственных делегаций Турции и США. Турецкое правительство требует, чтобы вас вернули. Обеспокоены ли вы этой ситуацией в связи с возможной выдачей? Рассматривали ли вы альтернативную страну для переезда? Почему турецкое правительство так настойчиво в отношении вашей персоны?

Гюлен: Я не беспокоюсь за себя в части требования Турции о выдаче. Я доживаю последние дни и умру либо здесь, либо в Турции, либо где-то в другом месте. У меня не было иных соображений, кроме как сделать все от меня зависящее, чтобы преуспеть в загробном мире и получить довольство Всевышнего. Я здесь живу около 20 лет. За все это время я не видел ничего, кроме уважительного отношения со стороны как соседей этого небольшого поселка, в котором я проживаю, так и государственных органов. Я также не думал о переезде в какое-либо другое место. Я верю, что американское государство в ответ на требование Турции сделает все необходимое в рамках договора с Турцией о выдаче, а также требований законодательства. Если говорить о причине настойчивости правительства Эрдогана в данном вопросе, на мой взгляд, это связано с их внутриполитическими расчетами. Ему нужен был козел отпущения, чтобы иметь возможность сосредоточить всю власть в руках одного человека, для этого они выбрали движение «Хизмет». Сейчас они делают все в этом направлении. До декабря 2013 года представители партии власти соревновались между собой в части выражения признательности движению «Хизмет». Начиная с 2014 года, развернувшись на 180 градусов, принялись очернять его ненавистническими высказываниями и давить, используя власть государства. Ввиду того, что миллионы последователей движения «Хизмет» в одночасье не могли измениться, значит, изменились они. Думаю, что подобное их отношение вызвано следованием политическому плану.

Fgulen.com Фетхуллах Гюлен

ИА REGNUM : Говорят, что движение «Хизмет» причастно к инцидентам со сбитым российским самолетом и убийством посла Карлова, являющимся важными этапами во взаимоотношениях Турции и России. Как бы вы ответили на эти обвинения?

С самого начала отмечу, что я решительно отрицаю оба этих обвинения. Это настолько низкая клевета, не заслуживающая даже ответа. Я разместил видеообращение к российскому народу в связи с убийством посла Карлова. Еще раз выражаю соболезнования. Еще раз проклинаю это жесточайшее убийство. Попытка правительства Эрдогана приписать это движению «Хизмет» вызывает лишь усмешку. Вместо того чтобы расследовать бреши в предпринятых мерах безопасности и взять за это ответственность, они пытаются приписать это другим. Возвращаясь к инциденту со сбитым российским самолетом, полагаю, во время встречи с российским ученым, профессором Наумкиным, я отметил, что это было большой ошибкой, что взаимоотношения между Турцией и Россией очень важны и что их нужно сохранять. Во время этого происшествия премьер-министр того периода объявил, что самолично отдал приказ. А президент Эрдоган сказал тогда: «Если еще раз нарушат, мы снова собьем». И после того как Россия жестко отреагировала в этой связи, они снова постарались взвалить это на движение «Хизмет», выбранное в качестве козла отпущения, будто и не было этих сказанных ранее слов. Турецкая армия известна в мире своей дисциплиной. В таком серьезном вопросе, как развязывание конфликта относительно самолета другой страны, имеют место последовательность команд и протоколы. Не думаю, что в тот день была нарушена дисциплина. В конечном итоге, я не думаю, что кто-либо здравомыслящий в мире верит в эти обвинения.

Recep Tayyip Erdoğan Реджеп Тайип Эрдоган

ИА REGNUM : Несмотря на прогресс в ближневосточных событиях, в которых участвует Турция, до сих пор остаются определенные сложности. Как, на ваш взгляд, возможно следовать по мирному пути на Ближнем Востоке, особенно в Сирии?

Много лет назад я высказал свое мнение относительно Сирии прибывшим ко мне с визитом министрам от правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Тогда я сказал им, что необходимо оказать поддержку добровольной и постепенной демократизации и развитию Сирии. Необходимо поддержать Асада, чтобы он остался у власти еще на один, возможно, на два срока, предоставить как политические, так и материальные возможности, чтобы Сирия смогла выйти на путь настоящей модернизации при участии многих стран. Чтобы курды, туркмены, арабы, нусайриты, христиане и другие группы могли бы там себя выразить, чтобы была создана административная среда, где все они были бы представлены. Чтобы всем были предоставлены равные права… К сожалению, они не прислушались к моему мнению, заявив, если можно так выразиться, «тебе не понять этих вопросов», то есть хотели сказать — неужто мы будем советоваться с имамом мечети. Сегодня данный вопрос стал еще более комплексным. В определенных вопросах Россия сыграла решающую роль. В дальнейшем России и Америке следует прийти к соглашению и поддержать переход к многонациональной, заключающей в свои объятия все народности Сирии, не давая повода для еще больших человеческих потерь и жертв. Озвученное мной утверждение по Сирии с некоторыми отличиями относится ко многим странам региона. Единственным долгосрочным решением для стран, где проживают те же народности, — это жизнь в системе участия, где эти народы будут чувствовать, что все они представлены, где, невзирая на вероисповедание и этническую принадлежность граждан, им будут гарантированы основные права и свободы.