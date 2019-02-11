На Украине произошла история, в которой, что называется, прекрасно всё.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

Активисты из националистической организации С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угодили в отделение киевской полиции. Их обыскали, конфисковали оружие — ножи, газовые баллончики, пистолеты. Радикалам это не понравилось — и они пришли требовать арсенал обратно. После чего были избиты сотрудниками полиции. Вечером же группа неизвестных закидала фаерами дом главы МВД Арсена Авакова.

GTA уступает качеством сюжета и уровнем насилия, не правда ли?

Ремарка. С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как полагают эксперты, работает на Петра Порошенко, и изначально её активисты пытались сорвать акцию с участием Юлии Тимошенко. Меж тем Арсен Аваков, глава украинского МВД, по последним данным, становится всё ближе к женщине с косой. Он обеспечивает ей тыл в случае буйства радикалов-националистов после президентских выборов и страхуется в случае перемены власти в стране. Конфликт структур — в чистом виде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

Так вот, во время задержания радикалов один из полицейских крикнул: «Ложись, Бандера!» А после оскорбились многие. Журналисты подняли панику. Оскорбили радикала! Оскорбили Украину! Аваков назвал поведение подчинённого недопустимым. За фразу лично извинился глава киевской полиции. Безумие — не иначе.

Вдумайтесь. Радикалов, у которых отобрали оружие, отпустили за нехваткой доказательств. Сами они попытались взять штурмом полицейский отдел, чтобы забрать своё (это в какой цивилизованной стране может происходить подобное?). Общественность возбудилась на фразу «Ложись, Бандера!». Но — самое чудесное! Украинские полицейские, дабы унять гнев, принялись массово постить в социальных сетях хештег «я бандеровец». До чего довели страну?

Представители закона (не все, к счастью) превратились в обслуживающий персонал, который выполняет заказы хозяина. Бандиты без последствий открыто наезжают на них. Люди в форме — да и не только они — откровенничают «я бандеровец». То есть, читай: «Я устроил Волынскую резню и еврейские погромы. Я убивал русских, поляков, белорусов и украинцев. Я палач и преступник». И? Кого всё это смущает?

Преступления бандеровцев — одни из самых жутких кошмаров Второй мировой войны. После капитуляции Гитлера многие из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ничтожные сроки, своей строгостью не адекватные совершённым зверствам. Позднее значительное их число амнистировали — и на Украине (тогда УССР) стартовала апологетика бандеровцев. В конце 80-х националистические силы взяли окончательный реванш, а в 90-х стали насаждать бандеровскую идеологию всей Украине. В 2005 году Виктор Ющенко официально признал Степана Бандеру национальным героем Украины.

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На мой взгляд, именно насаждение бандеровской идеологии и привело к расколу страны. Для уничтожения целостной и здравой Украины не было и нет более подходящего кандидата, чем Степан Бандера. Он вызывает отторжение, ненависть, страх и в самой стране, и за её пределами. Фактически бандеризация привела к делению сначала по ценностям, а после по линии крови, создав Украине репутацию неонацистского государства.

Однако даже после такого — кто мог предположить, что «ложись, Бандера» станет тотальным оскорблением? Кто мог предположить, что представители власти начнут оправдываться за подобное, а после уверять, что они, мол, тоже бандеровцы? Или, возможно, в Германии полицейские постят фото себя в нацистской форме с хештегом «я гитлеровец»? Нет такого.

Происходящее — форменное безумие, которое уже привело к ментальному коллапсу в стране. У украинцев отняли национальную идею, заменив её бандеровским суррогатом, а теперь хотят отнять и здравый смысл, и честь, и достоинство. Идущие процессы чудовищны по степени своего расчеловечивания и могут привести к совершенно убийственным последствиям. Пассионарный взрыв, случившийся на Евромайдане, больше не имеет значения — его энергия стала негативно-разрушительной. И есть риск, что миллионы человек попытаются обратить в своего рода сектантство, отравив ложными ценностями с одной лишь целью — превратить страну в плацдарм, на котором можно будет держать кого-то вроде камикадзе в шароварах.

Современные бандеровцы

Украинская власть полагает, что контролирует происходящее. Более того, она уверена, что использует и националистов, и силовые структуры в своих интересах. В частности, радикалы могут стать той силой, которая в итоге склонит, что называется, чашу весов на президентских выборах в нужную сторону. Однако это глубокое заблуждение. Люди, использующие подобные приёмы, ещё имеющие доступ к рычагам управления, либо беспардонно глупы, либо настолько алкают власти, что не признают убийственно очевидного. Того, что происходящее на Украине давно уже сместилось из области политической в психиатрическую.

В своё время Бандера расколол территориальную и социокультурную целостность Украины. Теперь есть риск, что его явление, точно демона из прошлого, деформирует сознание миллиона украинцев по отдельности и народа в целом. И как бы не оказалось так, что по украинским улицам, заслуживающим независимости от любых господ, станут маршировать безумцы с криками «все Бандеры», а после к ним на голубых вертолётах прилетят «волшебники» и крикнут: «Ложись, Бандера!» И все лягут, потому что утратят последние остатки самоуважения и самоидентификации. Рабы агрессивны, да, но от того они не перестают быть рабами. Не к этому ли готовят Украину, выпустив чертей из преисподней и безумно полагая, будто их контролировать можно?