Тема коллаборационизма и выживания в годы Великой Отечественной войны очень болезненна для нашего общества. Сотрудничество с врагом, нёсшим только смерть и разрушение, в сознании народов бывшего Советского Союза оказалось приравненным к сатанизму. Однако историка должен ещё волновать вопрос — почему это случилось? Что вынудило многих людей пойти на сотрудничество с врагом?

Историк университета Осло Иоанна Энстанд, специализирующаяся на славистике и проблемах терроризма, в рамках своих штудий о Холокосте решила затронуть тему коллаборационизма среди народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Создание вооружённых формирований коллаборационистов, вроде отрядов Каминского или РОА генерала Власова, не интересует автора, её занимает другой вопрос — как жили люди под немецкой оккупацией? Ибо сельское население в любой войне оказывается между двух огней — своей и чужой армией. Поэтому стратегия села всегда одна — выживать, даже самыми низменными способами.

Автор затронула настроения населения в 1930-х годах, указав на недовольство крестьян колхозными порядками и память казачества о кровавой резне Гражданской войны, тем самым показывая, во что это вылилось с приходом немцев. И встречи немцев с хлебом-солью, и коллаборация на разных уровнях — от работы уборщицами в немецких госпиталях до занятия административных постов при оккупационном режиме. Также в книге затронут острый вопрос — работа Псковской миссии Православной Церкви при немецких оккупантах.

Собственно, автор выбрала очень точную и грамотную позицию при рассмотрении вопроса — показать цели и задачи германской оккупационной политики, место коллаборационистов в ней и отношение самих коллаборационистов и простого населения к факту оккупации. Интересно то, что автор воссоздаёт эту картину повседневности оккупации с обеих сторон на самой широкой и крепкой основе, используя нацистские и советские документы, современные исследования и свидетельства современников.

Автор заслуживает высокой оценки своего труда. Эта книга является действительно добротным и хорошим исследованием, раскрывающим картину коллаборационизма и реалии жизни под оккупацией. Что не отменяет того, что коллаборационизм сам по себе именуется одним словом — предательство.