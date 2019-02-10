Вышло новое переиздание книги известной американской писательницы Елены Раппопорт, посвящённое одному из самых прекрасных и трагических городов в нашей истории — Санкт-Петербургу. Исследование охватывает переломный и сложный период, с Февральской революции до Октябрьской. Казалось, что политика тех лет давно уже изучена и не нуждается в дополнительных исследованиях. Тем не менее попытка автора рассказать, как роскошная имперская столица стала колыбелью пролетарской революции, не может быть оставлена в стороне.

Саму катастрофу автор описывает глазами иностранцев, которые стали свидетелями двух революций. Дипломаты и их семьи, журналисты и приезжие — как они увидели русский бунт, бессмысленный и беспощадный? Как они попытались дать ему объяснение? Многие из них, в попытках понять «загадочную русскую душу», читали Достоевского. Американские журналисты, британские аристократы, медсёстры, суфражистки, дипломаты, бизнесмены, и даже чернокожий камердинер американского посла — все они видели кумачовые флаги на Невском, стрельбу и кровь, которая заставила круто повернуть российскую историю. Их письма, дневники, воспоминания стали источником для автора, на основании которых была написана яркая и интересная книга.

Как всегда, литературный талант автора не оставляет сомнений. Романтическое сравнение Петрограда зимы 1916−1917 годов с задумчивым, осаждённым городом, его описания рождают в голове мрачную и привлекательную в своей нуарности картину заснеженного и величественного города дворцов, ожидающего катастрофу.

Книга является увлекательным рассказом о неизвестных зрителях русской революции, созданном на редких источниках, снабжённым научно-справочным аппаратом. Но ни аналитики, ни обобщающих выводов, вообще никакого исследования на этом материале по заявленной теме — революция глазами иностранцев — проведено не было. Является ли это недостатком книги, написанной журналистом? Скорее нет, несмотря на перекос в сторону эмоций, попыток создать яркую картинку из описаний. Книга не является научной работой, а журналистским исследованием на определённую тему. Удалась ли эта попытка? Можно сказать, что да. Книга получилась яркая, интересная, наивная. Она вполне заинтересует как иностранцев, пожелавших узнать историю России глазами их соотечественников, так и российских читателей.