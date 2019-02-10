Турция снова заняла место среди «несвободных» стран

Ципрас в Турции

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает канал NTV, премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетил Турцию с рабочим двухдневным визитом. Первым делом Ципрас по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направился в Анкару. Греческий премьер-министр встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, после чего был принят Эрдоганом. Главными пунктами на переговорах стали кипрский вопрос, напряженность в отношении буровых работ в Восточном Средиземноморье и разногласия по Эгейскому региону. По завершению встреч в Анкаре Ципрас направился в Стамбул, где в условиях повышенных мер безопасности посетил музей Святой Софии (Айя-София). Позже премьер-министр Греции побывал в православной семинарии на острове Хейбелиада (Халки), которая закрыта в течении вот уже 48 лет.

Ливия подала жалобу на Турцию в ООН

Газета Sözcü информирует о том, что национальная армия Ливии под предводительством фельдмаршала Халифа Хафтара обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием применить санкции в отношении Анкары, которая якобы оказывает поддержку экстремистским группировкам в стране. Пресс-секретарь ливийской армии генерал Ахмед аль-Мисмари в заявлении Afrigatenews отметил, что они потребовали от Совбеза ООН «принять необходимые запретительные меры на международном уровне»: «Турция не отказывается от своих попыток и продолжает оказывать поддержку экстремистским группировкам в Ливии, выступая при этом против ливийской армии».

Турецкие ВМС продлят срок своего пребывания в Аденском заливе

Великое национальное собрание Турции одобрило президентский указ о продлении мандата на присутствие сил военно-морского флота Турции в Аденском заливе, территориальных водах и на побережье Сомали, а также в Аравийском море и прилегающих областях еще на год, начиная с 10 февраля 2019 года. Об этом пишет газета Hürriyet. В указе говорится, что турецкие военно-морские силы располагаются в регионе для того, чтобы эффективно обеспечивать безопасность судов, следующих под турецким флагом, а также торговых кораблей, связанных с Турцией, активно участвуя в совместной борьбе против морского пиратства, попыток вооруженных ограблений и морского терроризма, а их действия играют важную роль на региональном уровне и в системе ООН в целом.

Dvidshub.net Турецкий корвет

Турецкий рынок автомобилей терпит убытки

Reuters цитирует данные Ассоциации автомобильных дистрибьюторов Турции о том, что продажи на рынке легковых и легковых коммерческих автомобилей за январь 2019 года сократились на 59% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен, связанный с обесцениванием турецкой лиры, рост стоимости кредитов вместе с растущими процентными ставками и снижение потребительского доверия сказались на автомобильном рынке Турции, который терпит кризис продаж с апреля 2018 года.

За шесть месяцев в Турции уволены больше тысячи военных

CNN Türk сообщает о том, что в рамках борьбы с движением Фетхуллаха Гюлена из вооруженных сил Турции были уволены в общей сложности 1076 военнослужащих. По приказу министерства обороны расследования на предмет связи личного состава турецкой армии с движением «Хизмет» проводятся в командовании, а также во всех частях, штаб-квартирах и учреждениях министерства. Сообщается, что 624 уволенных служили в сухопутных войсках, 107 — в военно-морских силах и 345 — в военно-морских. Расследования по делу отстраненных военнослужащих продолжаются.

Турция снова заняла место среди «несвободных» стран

Как передает TR724, американская организация Freedom House опубликовала доклад «Свобода в мире 2019». В отчете рассматриваются 195 стран, 86 из которых были причислены к категории «свободных», 59 — «частично свободных» и 50 — «несвободных». Турция, как и в прошлом году, заняла место среди «несвободных» государств. Обращается внимание на то, что президентские и парламентские выборы в Турции в июне прошлого года были проведены во время режима чрезвычайного положения, что огромное количество журналистов, членов общественных организаций и ученых все еще находятся за решеткой. При этом в докладе указывается, что правительства Анголы, Армении, Эфиопии и Малайзии неожиданным образом положительно отреагировали на требования внести изменения, касающиеся демократии, и продвинулись в этой области. Например, глава Анголы предпринял смелые шаги по борьбе с коррупцией и предоставил больше независимости судебной власти. В Армении же мирные протесты привели к тому, что президент Серж Саргсян, находящийся у власти с 2008 года, ушел в отставку. Freedom House уделяет особое внимание состоянию демократии в Соединенных Штатах под председательством Дональда Трампа, который завершает половину своего первого срока. Хотя демократия в Америке, согласно мировым стандартам, чрезвычайно сильна, в докладе говорится, что за последние восемь лет в ней появились некоторые слабые места, в особенности выпады Трампа в сторону верховенства закона, правдивой журналистики и других принципов демократии.

AgnosticPreachersKid Freedom House. Вашингтон

США и Турция достигли соглашения по сирийскому вопросу

Газета Asharq Al-Awsat, которая транслирует новости портала Aktifhaber на арабском языке, пишет, что в вопросе «процесса вывода американских войск и последующего периода», который уже долгое время является причиной напряжения между Анкарой и Вашингтоном, наметились некие шаги. Источники, располагающие информацией по этой теме, выступили с заявлением для арабской прессы, в котором говорится, что две страны пришли к некоторым соглашениям по сирийскому вопросу. В газете подчеркивают, что Турция и США договорились об изъятии всего оружия, которое находится в руках сирийского представительства террористической организации. В статье под заголовком «Вашингтон дал согласие на буферную зону в Турции, США будет продолжать контроль с базы Ат-Танф» читателям раскрываются различные детали турецко-американских взаимоотношений.

Обнаружен важный документ

Согласно TR724, журналист Ахмет Донмез опубликовал важные данные в отношении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции. В статье перечисляются действия и события, которые должны были произойти сразу после путча, начиная с 01:00 16 июля 2016 года. Эти данные зафиксированы в протоколе одного из дел о государственном перевороте. Протокол подписан прокурором бюро по борьбе с преступлениями против конституционного устоя при генеральной прокуратуре Анкары Сердаром Джошкуном. Согласно этому официальному документу, в час ночи рядом со зданием парламента Турции и резиденцией президента должна была взорваться бомба. В том же протоколе говорится, что в случае, если бомбардировка не удастся, то будет захвачена Национальная разведывательная служба и подорваны здания командования силами специального назначения и разведывательного управления полиции.

VoA Великое национальное собрание Турции

Увольнения в Турции

По сообщению Diken, в газете «Официальный вестник» от 31 января 2019 года были опубликованы статистические данные о количестве работников различных сфер и членах профсоюзов, которые каждые шесть месяцев предоставляет министерство по делам семьи, труда и социального обеспечения. За последние шесть месяцев из 16 различных областей было уволено «как минимум» 917 тысяч 576 человек. Больше всего пострадал строительный сектор — за полгода свои рабочие места потеряли 545 тысяч 988 работников. Также значительные потери рабочего состава понесли индустрия размещения и развлечения, сектор металлургии, производства цемента, земельный, стекольный сектор, добычи полезных ископаемых и каменоломни.

Депутату грозит до 15 лет тюрьмы

По данным NTV, в отношении депутата от Демократической партии народов (ДПН) в турецком городе Батман Фелекнас Уджа, которая обвиняется в «причастности к террористической организации», было проведено расследование, ей грозит до 15 лет тюремного заключения. Прокурор в своем заключении по делу напомнил о выступлениях и мероприятиях, в которых принимала участие Уджа и которые рассматриваются в качестве террористической пропаганды. Также он отметил, что действия обвиняемой были завуалированы под «политическую деятельность», хотя они не имеют к ней абсолютно никакого отношения. В рамках расследования в отношении митинга кандидатов от Демократической партии народов в Мардине, на котором зачитывались хвалебные речи в честь Рабочей партии Курдистана и ее участников, а также проводилась минута молчания в память о ее погибших членах, был выдан ордер на арест 16 человек. Эти события были расценены как дискредитация ДПН в преддверии местных выборов.

Заявление США о выводе войск из Сирии

Высокопоставленный американский чиновник заявил о том, что встреча с турецкой делегацией в Вашингтоне прошла крайне продуктивно. Об этом пишет газета Hurriyet. «США выведут свои войска из Сирии, без сомнения. Мы дали слово Турции и сделаем всё, чтобы сдержать его. Мы продолжаем искать мирный путь решения вопроса. Как и Турция, мы зависим от дорожной карты Манбиджа. В отношении Венесуэлы мы предложили Турции поддержать Гуайдо. Покупка Турцией С-400 поставит под угрозу вопрос с F-35, процесс по системам Patriot придется завершить. Мы ожидаем от правительства Турции достоверных данных о задержанных сотрудниках консульства», — заявил чиновник.

Defense.gov Американские солдаты в окрестностях Манбиджа

Коротко, но важно

Личный врач 11-го президента Турции Абдуллаха Гюля и бывший глава здравоохранения при президенте Седат Джанер получил наказание сроком на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за причастность к движению «Хизмет». Суд принял решение об условном освобождении Джанера под подписку о невыезде и с обязательным посещением полицейского участка раз в неделю.

В стамбульском районе Картал рухнуло 8-этажное здание. По последним данным, в результате обрушения погибли 17, пострадали 14 человек. Некоторые из них всё еще находятся в реанимации.

На корабле, прибывшем в порт Мерсина из Эквадора, было обнаружено 615 килограммов кокаина на общую сумму примерно в 200 миллионов лир, который был спрятан среди бананов.

Представитель Курдистана при Федерации беженцев Ирака Ари Джеляль рассказал Rûdaw о том, что «в водах реки Марицы затонула лодка с беженцами, которые пытались перебраться из Турции в Грецию». Погибли трое детей.

Согласно AhvalNews, в этом году на Нобелевскую премию мира были номинированы два представителя Турции: бывший сопредседатель Демократической партии народов (ДПН) Селяхаттин Демирташ и председатель Анатолийского культурного фонда Осман Кавала. Оба кандидата сейчас находятся в тюрьме.