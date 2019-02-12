Японцы вновь, как у них заведено, 7 февраля в «День северных территорий» устроили у российских учреждений в Токио шумные митинги, политическая элита провела традиционное специальное торжественное собрание — общенациональный съезд за возврат «северных территорий», на котором в таком же ключе выступил премьер-министр С. Абэ. Японские СМИ преподнесли как грандиозную уступку русским, что в своей речи он не назвал «незаконной оккупацией» присоединение Советским Союзом Курильских островов в результате победы над Японией во Второй мировой войне. В этом состояло единственное отличие от всех аналогичных официальных японских «ужимок и прыжков» по поводу Курил в предыдущие годы. Но и в нашем восприятии этот день ознаменовался некоторыми симптоматичными новациями. Если раньше лишь отдельные граждане выходили с плакатом собственного исполнения к посольству Японии в Москве, напоминая, что «Курилы — это русская земля !», то на этот раз японцам был послан чёткий и недвусмысленный уже коллективный сигнал — в посольство было передано Обращение представителей российской общественности. В числе подписавших Обращение — депутаты Государственной думы: С. Иванов (ЛДПР) — автор законопроекта об исключении территориального вопроса из любых переговоров с Японией, депутаты от КПРФ Н. Арефьев, А. Куринный, В. Рашкин, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Л. Ивашёв, протоирей В. Чаплин, экс-дипломаты: зав. кафедрой международных отношений и дипломатии МГГУ Н. Платошкин и юрист-международник В. Микоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

В Обращении прямо говорится: ход событий вокруг мирного договора свидетельствует о том, и «в России стали отчётливо понимать, что по замыслу японской стороны этот договор должен привести к отторжению от России её островных территорий, что именно в этом и есть для Японии его единственный смысл». И, если совместить крикливые требования японцев, недвусмысленные выступления самого премьер-министра С. Абэ с идущими как ни в чём ни бывало конфиденциальными переговорами по мирному договору, это звучит логично. Ведь статья I Совместной (Московской) советско-японской декларации 1956 г. провозглашала, что «состояние войны прекращается и восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения», а последующая история подтвердила установление мира между двумя государствами. Так зачем же тогда Японии нужен дополнительный мирный договор ?

Авторы Обращения напоминают, что в возврате Южного Сахалина и Курильских островов, в нынешнем островном территориальном размежевании между Россией и Японией проявилось торжество восходящей ещё ко временам императрицы Екатерины II исторической справедливости отказа Японии от Курильских островов в результате её полной и безоговорочной капитуляции, и эта справедливость признавалась всеми странами, воевавшими с милитаристской Японией. Токио же своими беспочвенными требованиями фактически отвергает общепризнанные итоги Второй мировой войны, в которой Япония вместе с гитлеровской Германией выступала как страна-агрессор, как инициатор военных преступлений против человечности, и поплатилась за это.

Представители Японской империи. Подписание акта о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 года

В Обращении выделено понимание в России того, что Токио идёт на фальсификацию, представляя дело так, что острова Малой и Большой Курильской гряды, именуемые в Японии некими «северными территориями», в понятие Курильских островов якобы не входят. А значит, по такой извращённой логике, они должны быть переданы Японии. Но эти выдумки не для российской общественности — мы достаточно хорошо ориентируемся в своей и мировой истории, чтобы знать истинные границы нашего государства. А притязания на единственные в мире российские Курильские острова и использование в отношении их части термина «северные территории» должны быть навсегда исключены из государственного и иных форм общения между Россией и Японией.

Отталкиваясь от заявлений премьера С. Абэ о необходимости создавать между нашими странами атмосферу доверия и взаимоуважения, отмечается, что это требует абсолютной зеркальной взаимности. Но тот факт, что японское правительство никак не одёрнуло организаторов митингов, не выступило с осуждающим их заявлением, говорит о том, что оно солидаризировалось с этой возмутительной акцией, фактически выразило ей одобрение. И это вызывает сомнение в искренности премьера С. Абэ, да и в целом в целесообразности заключения мирного договора на таком фоне. Мы не выпрашиваем у нашего дальневосточного соседа нормальные добрососедские отношения — мы лишь предлагаем их. В то же время Обращение напоминает, что суверенитет России над островами Малой и Большой Курильской гряды вне зависимости от того, признаёт ли его Япония или нет, был российским и останется таковым с мирным договором или без него. Мы готовы ждать столько сколько потребуется, чтобы эта простая истина отложилась в сознании тех в Японии, кто настаивает на территориальном реванше.

(сс) shirokazan Стенд в японском городе с призывом вернуть Японии «северные территории»

Обращение завершается призывом к нашим соседям строить добрососедские отношения без предварительных условий на основе уроков истории, сложившихся реалий и уважения территориальной целостности наших стран, исключающей какие-либо притязания к России.

Факт подготовки и вручения в посольство Японии документа, обращённого к правительству и общественности этой страны по поводу «Дня северных территорий» — до сих пор беспрецедентная и заслуживающая поддержки акция. В ней проявилось ощущение собственного достоинства людей как граждан нашей державы, которые не хотят давать её в обиду. Но вот с поддержкой тех же депутатов Госдумы от КПРФ как-то не особенно отчётливо вышло — из 42 депутатов от КПРФ обращение подписали лишь трое. Ссылки на то, что на этот счёт нет решения фракции, не могут не удивлять. Ведь Госдума — это не казарма, где живут по командам «смирно» и «вольно». Получается, что, если нет решения фракции, то и собственного мнения тоже нет? К тому же вопрос принадлежности Курильских островов, а по сути территориальной целостности России, — не какой-то частный, юридически сложный, требующий некоего особого, специфического взгляда специалиста. Или официального голосования с нажатием кнопок «за» или «против», хотя голосование в Государственной думе неплохо было бы, наконец, провести. Основные «опорные пункты» исторической правоты России общеизвестны. В конце концов, в качестве справочного материала (если кто-то ещё сомневается), помимо изобилия статей профессионалов-японоведов, есть и исчерпывающие материалы слушаний этого вопроса в Госдуме в 2002 г. с совершенно однозначными выводами о том, кому должны по праву принадлежать Курильские острова. Недурно было бы эти материалы поднять и самим убедиться, что та ситуация ничем не отличается от нынешней. Может быть, тогда и заячья дрожь поутихнет, и депутаты позволят себе выпрямиться во весь рост ?

Есть истина: «выдающиеся люди ничего не делают наполовину». Поэтому либо депутаты не считают себя выдающимися, либо у них всё ещё впереди в деле твёрдой, смелой и окончательной защиты рубежей России.