На прошлой неделе кинопрокатная компания «ВОКС Синемас», главный оператор кинопоказа арабского мира, от Египта и Ливана до Бахрейна, открыла свой первый кинотеатр в Джидде, «курортной» столице Саудовской Аравии, а также первой точке маршрута паломников, отправляющихся в священные города мусульман — Мекку и Медину.

Саудовская Аравия

Кинотеатр «ВОКС Синемас» в огромном торгово-развлекательном центре Ред Си Молл с 12 кинозалами открылся показами голливудских хитов — фентезийной драмы «Стекло», музыкального семейного блокбастера со знаменитой киноисторией «Возвращение Мэри Поппинс», нового фильма из мультэпопеи «Как приручить дракона» и «Аквамена», очередного боевика из вселенной супергероев. Премьерный план рассчитан на показ шести новых фильмов каждую неделю.

Приход супертяжеловесов кинопроката региона из «ВОКС Синемас» ставит окончательную точку в стремительном возвращении кино в повседневный уклад жизни ваххабитского королевства.

В середине апреля прошлого года под личным патронажем молодого и амбициозного кронпринца Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, поставившего перед собой задачу модернизировать глубоко консервативное ваххабитское общество, открылся первый в современной истории страны общедоступный кинотеатр, что положило конец почти 40-летнему запрету кино в общественной жизни страны.

Принц так торопился с реформой, что даже не стал дожидаться строительства современных мультиплексов — первый показ фильма «Черная пантера» о подвигах супергероя из киноимперии «Марвел» прошел на скромном 15-метровом экране в симфоническом концертном зале в Эр-Рияде. Открывала кинопоказ лично министр культуры и информации королевства Авад бен Салех Аль-Авад. На показе присутствовали и представители правящего дома Аль Сауд — принцесса Рима бинт Бандар привела своего 16-летнего сына испытать то, что она назвала «историческим моментом».

Kremlin.ru Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Решение кронпринца — как и все его инициативы последних лет — вызвали горячие споры в элитах и в самом королевском окружении, но были горячо поддержаны населением. Исследовательское агентство «Кантар ТиЭнЭс» сообщило, что 80% респондентов в проведенном ими специальном опросе поддержали решение разрешить публичные кинопоказы, а 67% сами намеревались посещать кинотеатры после их открытия. Ажиотаж очень велик — более половины тех, кто планирует посетить кинотеатры, намерены сделать это в течение первой недели, отметили в отчете социологи.

«В настоящее время в мире мало таких динамичных рынков, как кинорынок Саудовской Аравии. Скорость изменений беспрецедентна, и сложный эффект [открытия рынка кинопоказов] оказывает влияние как на взгляды граждан, так и на их поведение потребителей» — отмечает Стивен Хиллебранд, руководитель «ТиЭнЭс». Действительно, девять из десяти респондентов заявили, что планируют чаще посещать торговые центры с кинотеатрами, чем делали это до того, как в торговых центрах появились мультиплексы.

И всё же тогда, в прошлом апреле, это был прорыв, весна саудовского кинопроката. Индустрией с миллиардным оборотами это становится только сейчас, с массовым вводом в работу гигантских мультиплексов и приходом китов кинопроката — таких как «ВОКС Синемас».

Кэмерон Митчелл, генеральный директор «ВОКС», на этой неделе дал развернутое интервью местной ежедневной газете «Араб Ньюс».

«Если вы посмотрите на только Дубай, у нас там около 15 миллионов клиентов в год. Что касается ближайших целей для всей Саудовской Аравии, мы ожидаем, что рынок охватит около 30 миллионов клиентов», — сказал он. «Нам потребуется некоторое время, чтобы у нас было достаточно кинотеатров, чтобы каждый мог пойти в кино, когда захочет», — добавил Кэмерон Митчелл и сообщил, что в прошлом году «ВОКС» утвердило планы инвестировать $533 млн. в Саудовскую Аравию, чтобы запустить более 700 экранов просмотра в течение следующих пяти лет.

Учитывая, что средний чек с посетителя кинотеатра — билет, сопутствующие продажи товаров и услуг — ожидается примерно в $17, несложно увидеть, что полумиллиардные вложения окупятся примерно за год. Ни один другой рынок не способен дать такую норму прибыли — вот он, эффект изголодавшегося кинозрителя.

dbreen Попкорн

Первый экран класса IMAX компания «ВОКС Синемас» открыла менее чем через месяц после ставшего уже легендарным показа в концертном зале симфонического оркестра в Эр-Рияде — в почти не приспособленном, хотя и огромном помещении на первом этаже недавно открытого торгового центра Рияд Парк в столице страны, наскоро собрав оборудование и зрительские места. Рынок не ждет, и «ВОКС» не хотел упускать ни часа. «ВОКС Синемас» крупнейший, но не единственный оператор возрождающегося кинорынка королевства — лицензии уже получили «Эль-Рейшед Эмпайр», «Люкс Энтертайтмент» и американская ЭйЭмСи.

Теперь же пришла очередь распахнуть двери суперкинотеатрам, построенным тоже всего за полгода.

Министерство культуры Саудовской Аравии уже сообщило, что королевство собирается открыть почти 350 кинотеатров с 2500 экранами к 2030 году с целью привлечения почти 1 миллиарда долларов в год от продажи билетов. По данным Саудовского агентства печати, в течение следующих пяти лет по «Люкс Энтертайтмент» планирует открыть 300 экранов в 15 городах по всему королевству. Это сопоставимо с 30 кинотеатрами в течение трех лет, запланированными Эль-Рейшед Эмпайр», 40 кинотеатрами в течение пяти лет от ЭйЭмСи и 700 экранами в течение пяти лет от «ВОКС Синемас».

Причем американцам из ЭйЭмСи, организовавшим первый кинопоказ в апреле прошлого года, ненавязчиво дали понять, что пора бы «осаудиться» — и американцы охотно услышали, что от них хотят. В прошлую пятницу Абдулла бин Насер Аль-Дауд, председатель «Сауди Энтертайтмент Венчурс», и Фуад Аль-Рашед, генеральный директор Асала Холдинг, представляющий интересы американцев из ЭйЭмСи, подписали соглашение о сделке по развёртыванию сети кинотеатров ЭйЭмСи в городах Саудовской Аравии. Здесь нужно отметить, что «Сауди Энтертайтмент Венчурс» — это подразделение государственного инвестиционного фонда королевства, напрямую управляющегося королевской семьёй.

Но у всего этого есть не только экономический, но и идеологический мотив. Хорошо образованный, прекрасно знающий западный мир кронпринц Мухаммед ибн СалманАль Сауд не хочет отдавать такую важную сферу управления настроениями, как кино, иностранцам — а это неизбежно происходило в условиях запрета общественного кинопоказа. Ведь запрет означал, что «большого» саудовского кино тоже не существовало, а перекрыть жителям королевства возможность смотреть продукты Голливуда, Болливуда и китайских кинокомпаний у себя дома не под силу даже монархам.

И вот 8 ноября прошлого года в Саудовской Аравии прошла премьера художественного фильма «Шабаб Шейаб», который стал первым фильмом Саудовской Аравии, который был показан в кинотеатрах после снятия

Цитата из к/ф «Шабаб Шейаб». реж Ясир аль-Ясири. 2018. Саудовская Аравия Пожилые друзья

Режиссер и сценарист Ясир аль-Ясири построил фильм для семейного просмотра на крепком, много раз обкатанном в мировом кинематографе сюжетном приеме — разумеется, с саудовскими нотками и интонациями. Картина, ориентированная на семейный просмотр, рассказывает о четырех пожилых друзьях живущих в доме престарелых. Их играют известные саудовские актеры «дозапретного» саудовского кинематографа Саад Аль-Фарадж, Марей Аль-Халиан и Мансур Аль-Фели, а также сирийская звезда Саллум Хаддад. Когда один из них наследует большое состояние, его друзья пускаются в путешествие в Дубае, которое меняет жизнь. Их поддерживают их доктор и медсестра, которых играют кувейтские звезды Лайла Абдулла и Фуад Али.

Словом, добрая, чуть ироничная трогательная картина, а выбранный сюжет мягко позволяет обойти тему отсутствия молодых звезд саудовского кино, известных массовому зрителю.

Впрочем, молодые и известные артхаусные саудовские кинематографисты есть — но они оппозиционны режиму, и попытка вытеснить их влияние добротным локальным масскультом и есть одна из целей затеянной кронпринцем реформы.

Но этой уже тема для следующего разговора.