Это пожелание жёлтым жилетам написал ещё осенью прошлого года итальянский вице-премьер Ди Майо, он же лидер движения «5 звёзд» в Италии. И не просто где-то накропал, но на официальном сайте своего движения запечатлел.

Как вы, вероятно, знаете, Ди Майо только что побывал во Франции у жёлтых жилетов, встретился с теми из них, кто собрались идти на выборы в Европарламент, и поддержал их. В интернете существует фотография, где Ди Майо стоит с десятком жёлтых жилетов, их другом, и подписал под фотографией: «Ветер перемен перешёл Альпы».

В результате разразился дипломатический скандал между Францией и Италией. Франция отозвала своего посла из Италии.

В дополнение обменялись режущими и колющими словами.

Ещё один итальянский вице-премьер — Матео Сальвини, лидер движения «Лига» — второй партии коалиции (союзник «5 звёзд») швырнул в Макрона: «Народ Франции не заслуживает такого президента!»

Ссорятся две страны с лета, когда в Италии пришла к власти коалиция евроскептиков, а Макрон евроатлантист, так что они, без преувеличения, — враги.

Но к делу. К субботе 9 февраля.

В субботу во Франции состоялcя XIII Акт исторической драмы под названием «Французский народ против Эманюэля Макрона».

Я уже писал как-то и позволю себе повторить здесь: я утверждал, что французы среди прочих причин ещё и раздосадованы тем, что выбрали себе Макрона в президенты. Они обнаружили, что выбрали (это уже не моё высказывание, но этот афоризм изрёк Стив Баннон, бывший советник Трампа): «марионетку, под костюмом которой ничего нет». И движение жёлтых жилетов — следствие этой досады.

(сс) Patrice CALATAYU «Желтые жилеты»

Что заявлено?

Заявлен сбор жёлтых жилетов на площади Звезды (Place Charles de Gaulle Etoile), затем они пройдут вниз шествием по направлению к Марсову Полю, куда должны добраться к 17 часам. Время парижское, если по московскому, то нужно добавить два часа.

Французские СМИ, которых жёлтые жилеты обвиняют в сговоре с властями (и я тут к мнению «жилетов» присоединяюсь), систематически занижают количество протестующих жёлтых жилетов. Занижают даже в сравнении с официальными данными министерства внутренних дел Франции.

Делается это мошенническим образом. Жёлтые жилеты только ещё идут к местам сбора, ещё рано, а СМИ уже объявляют якобы окончательные результаты дня.

Ещё французские СМИ постоянно пишут (по поводу каждого субботнего акта) что якобы движение «жилетов» пошло на спад. Счастливо рапортуют, что в каждую данную субботу протестующих было меньше на пять, на семь, на десять тысяч (или сколько там, главное, чтоб меньше, чтоб констатировать спад) меньше, чем в предыдущую субботу. «Пошло на спад», «пойдёт на спад», «на столько-то тысяч меньше» — без этого ни один «репортаж» из Франции не обходится.

Российские СМИ в массе своей, обнажая тем свою провластную сущность, независимо кем они себя декларируют, патриотами или либералами, также тихонько ждут спада и толкуют о спаде. Ну тут всё понятно: душа журналистская, как правило, завсегда на стороне власти (это моё личное мнение, профессия всецело зависит от власти), а наша российская власть смотрит на «жилетов» как на цветную революцию и боится цветной у себя дома. Вдруг.

Безмолвно показывают правду по RT (за что «жилеты» возлюбили, кстати, RT). Но тут, я думаю, всё понятно: RT ведь задуман был как канал для заграницы. Они выхлопотали, вероятно, себе право показывать толпы «ж-жилетов».

(сс) Patrice CALATAYU Журналисты

Так что же произошло-то в субботу 9 февраля?

В Париже манифестанты от площади Звезды от Триумфальной арки пошли вниз по Елисейским полям, на площади Согласия пересекли Сену.

Шли они и скандировали: «Мы не остановимся, пока не свергнуты Макрон и Пятая Республика!»

Стычки с полицией начались ещё на Елисейских полях. Манифестанты разбили какое-то количество витрин. Полиция, как водится, применила слезоточивый газ. Манифестанты подожгли несколько автомобилей, среди прочих чей-то опрометчиво оставленный дорогой «порши» и военный антитеррористический автомобиль Vigipirat. Министр внутренних дел ничего не сказал об автомобиле «порши», но вот что сказал по поводу Vigipirat :

«Я испытываю негодование и отвращение. Военнослужащие миссии «Часовой» каждый день охраняют наших сограждан от риска терроризма. Такие нападения недопустимы. Будет сделано всё, чтобы виновные были найдены и отданы под суд».

У здания Национальной ассамблеи, как его ещё называют — Бурбонский дворец, манифестант поднял гранату со слезоточивым газом и хотел бросить её в направлении Национальной ассамблеи. Однако граната взорвалась у него в руке, и ему оторвало кисть руки.

Помимо Парижа, акции прошли ещё в нескольких десятках городов. В Ангулеме, Бордо, Тулузе, Монпелье, Лилле, Нанте, Ренне, Бресте, Кайенне, Л'Ориенте и других. Самые крупные, по нескольку тысяч человек участников (5 или 6 тысяч даже согласно полицейским рапортам), cобрались в Бордо и Тулузе.

Количество протестующих на улицах продолжает расти. Требования давно уже не экономические, но политические. Звучат даже призывы к свержению капитализма. Ну то, что «жилеты» собираются свергнуть Макрона и вообще Пятую Республику, они и не скрывают. А теперь у них есть даже официальная поддержка соседней страны — Италии, так что если Италия вдруг захочет поддержать их, поставляя им оружие, то общая граница у двух стран позволяет.

(сс) Patrice CALATAYU Здесь прошли «Желтые жилеты»

Министерство внутренних дел лживо оценило количество манифестантов по всей Франции в 51 400 человек, и похваляются якобы незначительным, но снижением количества манифестантов по сравнению с цифрами, заявленными ими же в предыдущую субботу, а именно тогда были заявлены 58 400.

Верить этим цифрам не следует, предупреждают жёлтые жилеты и убеждают умножать их, полицейские цифры, хотя бы вдвое.

Нет никаких признаков того, что движение идёт на спад. Напротив, к «жилетам» ведь 5 февраля присоединился самый многочисленный профсоюз Франции CGT.

По данным исследовательской группы YouGov, около 64% французов высказываются в поддержку протеста жёлтых жилетов, на 2% больше, чем месяц назад.

77% (на 3% больше чем месяц назад) считают обоснованной мобилизацию жёлтых жилетов на акции.

У меня такое впечатление, что тактика «жилетов» состоит в том, чтобы измотать вконец уже очень уставшую полицию до такой степени, что полицейские начнут массово переходить на сторону народа.

Могу только присоединиться к итальянскому вице-премьеру Ди Майо: «Не сдавайтесь там во Франции!»