«Все говорят, и все не про то — это комната сделана из картона. И ты смотришь вокруг: неужели никто не слышит?» Это Борис Борисович, поющий о своём, возвышенном. Но сказанное вполне подходит и для тех оценок, что даются относительно настоящего и будущего Украины. Так что самое время разъяснить, кого ждать в президентском кресле Украины весною. И как после жить с этим.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты

Последние социологические опросы показывают, что реальных кандидатов на пост президента три: Владимир Зеленский, Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. Логично? Вполне. И сразу вспоминается пословица: «Два украинца — три гетмана».

Что с остальными? Есть Олег Ляшко. Его электоральный процент — всегда на уровне. Насколько отмороженные, настолько и доверчивые граждане по-прежнему голосуют за хитроватого пана с вилами. Те, кто верит, что Ляшко придёт — и порядок наведёт. На самом же деле, у Олега традиционно только две функции. Первая — хайповать. Вторая — отбирать проценты у тех, на кого ему скажут «фас».

Куда интереснее позиции антимайдановских кандидатов. Собственно, многие — в том числе, и сам действующий президент — считали, что в серьёзный поединок за власть вступит условный представитель от оппозиционных сил. Тех, кто не за националистический и не за европейский курс, а за украинскую самость и нормальные отношения с Россией. Основания для того были: трудно сказать, где режим Порошенко опростоволосился больше — в сделанных ошибках или в невыполненных обещаниях. Более того, подобное в истории Украины уже было. Виктор Янукович пришёл к президентству, обойдя Юлию Тимошенко на волне народного недовольства «оранжевой властью». Вот и сейчас речь шла о возможном реванше.

Однако ситуация изменилась. И отставание антимайдановских сил значительно. Во-первых, потому что в главном их стане произошёл раскол — это я об «Оппозиционном блоке», где хватает реликтовых персонажей из почившей «Партии регионов». Но лидер блока Юрий Бойко, объединившись с Вадимом Рабиновичем, создал новую политическую силу. Лозунги у неё красивые, обещания сладкие, но, по факту, эта тусовка связана с Петром Порошенко. Новый же лидер «Оппоблока» Александр Вилкул ещё не оброс политическим мясом. И, к сожалению, вряд ли обрастёт.

(сс) Catrifle Александр Вилкул

Потому что тут появляется во-вторых. Отставание антимайдановских сил прежде всего объясняется тем, что Украина больше не делится на две части — русскоязычную и украиноязычную, пророссийскую и проевропейскую, левобережную и правобережную (классифицируйте, как хотите). Те времена прошли. Российская политика на Украине привела к тому, что те, кто ещё раньше верил Москве, разочаровались — многие — в ней окончательно. Страна сделала свой выбор в пользу западной цивилизации — и не суть важно при этом, на каком языке говорят люди. Российско-украинские отношения в их даже не братском, а дружеском формате окончательно канули в Днепр. Бульк.

Теперь, собственно, к тройке лидеров. Почему Зеленский? Ясно, что самому комику не дают покоя лавры персонажей вроде Рейгана. И он очень хочет власти. Опять же очевидно, что как игрок Зеленский не самостоятельный, а аффилированный с олигархом Игорем Коломойским, имеющим серьёзнейшие противоречия с действующей властью. Одному — высший пост в стране, другому — реальная власть. Баш на баш, в общем.

Но почему Зеленскому верят простые украинцы? Он во многом человек, сделавший себя сам: из бедных кварталов Кривого Рога шагнул в эфиры, став одним из самых популярных людей в стране. У него есть народная любовь, есть талант, обаяние и харизма. По украинским меркам, это уже весьма и весьма много. Кроме того, Зеленский — и это главное — ассоциируется с человеком, несущим тотальное обновление. Он не из политики — он из шоу-бизнеса (а самые наивные верят, что из народа). В его биографии нет строчек о занимаемых государственных постах. А украинская политика, её персонажи, несмотря на революцию Евромайдана, так или иначе завязана на прошлом, в котором все варились в одном котле, мыкались из партии в партию и занимали высокие посты при тех, кого сейчас так хают. Зеленский же представляется большинству бодрящим ветром перемен (включайте саундтрек Scorpions к данной фразе). Так ли это на самом деле?

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Ещё один гетман — Юлия Тимошенко. Она давно, очень давно рвётся во власть — могла быть президентом и вместо Ющенко, и вместо Януковича. Казалось бы, всё для этого у неё есть, но — не складывалось. В своё время, прочитав несколько биографий Тимошенко и шапочно зная её лично, я так определил даму — «Лучшая актриса второго плана». Решайте сами, что тут первичнее. То, что актриса? Или то, что второго плана? Всякий раз, когда Юлия Владимировна, была максимально близка к первенству — что-то мешало.

Вот и сейчас произошёл казус. Тимошенко стали обвинять в связях с Кремлём (вечная украинская история). И тогда Юлия Владимировна решила сию клевету категорически опровергнуть. Стала якшаться с националистами, транслировать жёсткие призывы и воспевать томос. Перестаралась. Украинцы достаточно съели подобного за последние пять лет. Потому — может и пролететь дама с косой мимо счастья.

И, наконец, солидный такой гвоздь программы — Пётр Порошенко, действующий президент. И — будущий тоже. Делайте ставки. Безусловно, реально Порошенко на Украине мало кто поддерживает. Его процент при честных выборах оказался бы меньше, чем у того же Вилкула. Однако ключевое слово здесь — «честный». Порошенко, как бы его не высмеивали, укрепился на Украине всерьёз. Его поддерживает Запад. Сам президент имеет колоссальное влияние и на спецслужбы, и на СМИ, и на различные институты в стране. У него есть «ручные псы» — отряды радикалов-националистов, ждущих, подобно отрядам захвата, своего часа. Порошенко — это такой себе спрут, даже мистер Спрутс, контролирующий едва ли не все процессы в лунной стране Украина. Его шансы сохранить власть — велики, но вот дальше — полное фиаско.

Но прежде, чем оно случится, Пётр Алексеевич совершит ещё немало ошибок. Так что всем — и нам в том числе — хорошо бы подготовиться к ним, загодя обдумав план действий, когда подожжённые мосты заполыхают так, что ослепнут многие.