



Mil.am Армяне грузят помощь для Алеппо

Группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов (общей численностью 83 человека) прибыла в сирийский город Алеппо для оказания гуманитарной специализированной помощи. Армяне появились там 8 февраля. Как сообщил в своем блоге пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с разминированием и противоминным информированием населения, предоставлять медицинскую помощь в Алеппо исключительно вне зоны ведения боевых действий.

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Москве с главой оборонного ведомства Армении Давидом Тонояном в ответ назвал Ереван ключевым союзником в Закавказье и партнером России. «Вы первыми откликнулись на наш призыв по оказанию помощи сирийскому народу», — заявил глава российского военного ведомства. Понятно, что армянская миссия будет оказывать повышенное внимание армянской диаспоре, но, по словам Тонояна, она в целом имеет в Сирии широкий фронт работы. Об этом также говорил и премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-ей сессии Генассамблеи ООН. Как рассказывал на днях журналистам генеральный консул Армении в Алеппо Армен Саркисян, «в некогда процветающем центре сирийской диаспоры сегодня остались только 14−15 тысяч местных армян, большинство из которых перебралось туда после трагических событий 1915 года в Турции».

Mil.ru Сергей Шойгу и Давид Тоноян на встрече в Москве

Раньше в Сирии насчитывалось 120−140 тысяч армян, сейчас в стране осталось меньше половины. В результате конфликта в Сирии армяне, как и другие этнические меньшинства, вновь вынуждены были превратиться в беженцев. Но сейчас ситуация в стране нормализуется, жизнь армянской общины восстанавливается и входит в новое русло на основе процессов послевоенного восстановления и национальной консолидации. Правительство Армении помогало и помогает землякам со своей стороны, доставляло и доставляет гуманитарную помощь в Сирию, в последний раз в июле 2018 года. В то же время отметим моменты, которые представляются важными. Первое: вопросы пребывания армянских специалистов на территории Сирии, их статуса, деятельности и безопасности урегулированы в соответствии с законодательством Республики Армения.

Второе: вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществлялись при поддержке российской стороны. Ранее Ереван участвовал на стороне США при проведении различных операций по борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке (Ираке, а в Афганистане даже был представлен боевыми подразделениями), что давало основание некоторым экспертам заявлять, будто Армения «пытается подключиться к ближневосточным вопросам через США». Сейчас новое армянское правительство стало расширять диапазон своих действий в этом регионе и уже на стороне России, партнера по ОДКБ. Вспомним также о том, что единственное миротворчество под эгидой ООН, в котором Армения принимает участие и роль миротворчества — это соседний с Сирией Ливан. Там армянские военнослужащие несут свою службу в составе итальянского контингента.

Mil.ru Россия и Армения

Так что появление армянских военных в Сирии можно отнести к событию знакового уровня. Тем более что это происходит на фоне декларированного американцами вывода своих войск из Сирии, заявленного стремления Турции не допустить появления какого-либо статусного курдского образования в Сирии и обеспечить защиту интересов проживающих в Сирии и в Ираке туркоманов. Сейчас Ереван выступает в Сирии как стратегический партнер России. Время и события сами покажут, что будет дальше и как станут развиваться события.