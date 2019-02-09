



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин может оказаться в сентябре 2019 года в Польше. Это случится, если поляки пришлют приглашение посетить их страну, чтобы принять участие в церемонии, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны, а наш президент согласится принять его. О такой возможности на днях говорил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий. По его словам, приглашение должен направить польский президент Анджей Дуда, его слово последнее в этом вопросе, но что касается дипломатического ведомства, то оно рекомендует позвать главу российского государства.

В качестве президента Путин был в Польше два раза. В январе 2002 года он прибыл в Варшаву с обширной программой, встречался с польским коллегой Александром Квасьневским, посетил Сейм и выступил перед депутатами, побывал на концерте в столичном Большом театре и встретился с представителями культурной элиты. В январе 2005 года глава российского государства в Кракове принимал участие в церемонии, посвященной 60-летию освобождения немецкого концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и польского города Освенцим. Но это тогда. Последние пять лет, начиная с 2014 года, когда Варшава вместе с Берлином и Парижем содействовала осуществлению государственного переворота в Киеве, российско-польские отношения скатились на уровень ниже плинтуса. На государственном уровне фактически их просто нет, хотя и в Варшаве, и Москве посольства, как ни удивительно, еще работают.

Церемония возложения венков к Обелиску советским воинам. Визит Владимира Путина в Польшу в 2002 году

При этом трудно понять политику по России ныне правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS). Неофициально некоторые польские эксперты говорят, что в самой партии многие ее функционеры не испытывают каких-то ярко выраженных негативных чувств к Москве. Есть даже те, кто готов иметь дело с Россией на прагматичной основе. Но все боятся сказать об этом вслух и тем более сделать первый шаг. Потому что табу. За нарушение — обструкция и обвинения в том, что являешься «российским агентом». Причем, не только в проправительственных средствах массовой информации, но и оппозиционных. И в то же самое время PiS вычищает ранее сложившийся клан аналитиков, ученых и дипломатов, специализировавшихся на России и восточной политике. Они практически разгромлены в МИД, сейчас закрывается Институт Центральной и Восточной Европы в Люблине, единственное учреждение в Польше, которое годами работало на польско-российский диалог.

В принципе этот погром, учиненный «Правом и Справедливостью», можно понять и объяснить. Правящая партия не хочет на восточном направлении иметь людей, которые были делегированы оппозицией, придерживаются воззрений того времени, когда мир был другим, нежели сейчас. Но проблема в том, что заполнять вакантные места тоже не торопятся. После обмена высылками и объявления персонами нон-грата исследователей, специализироваться на России мало кто хочет из польских ученых, это бесперспективно. То же самое и в среде молодых дипломатов, многие из которых испытывают страх от мысли, что их могут отправить на работу в Москву. А вдруг это станет в недалеком будущем компрометирующим их обстоятельством? Складывается впечатление, что заниматься Россией в Польше сегодня можно, разве что работая в спецслужбах. Хотя бывшие контрразведчики обвиняют PiS в том, что сейчас их коллег заставляют исключительно обслуживать интересы правящей партии и только внутри страны.

На правительственном уровне общение с Москвой поддерживается на уровне двух-трех министерств, про парламентский и говорить нечего, не создана даже «российская группа» в Сейме. Все заморожено, нет новых идей, нет новых предложений. И это на фоне активности Германии, укрепления связей с Россией, которой так опасаются поляки. Варшаве не удается убедить Берлин жестче действовать с Москвой. Но что Польша может, в очередной раз протрубить о «русском медведе»? Однако немецкое общество, как показывают социологические опросы, видят в США большую угрозу для своей безопасности, чем в России. А немецкие политики начинают даже забегать вперед европейских коллег. Буквально на днях два депутата Бундестага от Социал-демократической партии, Рольф Мютзенич и Ахим Пост, выступили с предложением выстроить новые отношения не просто с Москвой, но и «институтами, где она доминирует, ЕАЭС и ОДКБ».

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

Возможно, Варшава хочет придумать что-нибудь свое? Например, добиться приезда на церемонию в память начала Второй мировой войны президента США Дональда Трампа, предложить приехать и Путину, чтобы он с американским коллегой провели там переговоры с подключением в какой-то момент председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского? Трудно сказать. Хотя глава PiS — человек творческий. Хочется напомнить, с какими словами он обратился к россиянам 9 мая 2010 года. «Друзья-россияне, — сказал Ярослав Качиньский. — Сегодня, 9 мая 2010 года, на Красной площади должен был стоять мой любимый брат, президент Польши Лех Качиньский. Я знаю, о чем бы он думал, с гордостью глядя на проходящих польских солдат. Он думал бы о миллионах воинах, миллионах российских воинов, которые погибли, сражаясь с немецким Третьим Рейхом». И в заключении выразил надежду на то, что в отношениях России и Польши всё изменится.

Может быть, этот шанс наступает для наших стран снова. Но, может быть, и нет. Посмотрим. До конца февраля есть время у канцелярии польского президента для направления приглашения Владимиру Путину и в его лице России. Пока же, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «приглашения не поступало».