Юрий Дудь пришёл взять интервью у Дмитрия Киселёва. И по заявке это выглядело как война миров — не иначе. Надежда поколения «свободных людей» отправился на битву с «адептом Мордора». Один из лучших молодых интервьюеров страны против одного из главных её пропагандистов. Акелла должен был уйти на покой, разоблачиться, но… на деле вышло совсем по-другому.

Цитата из к/ф «Взломать блогеров». реж Максим Свешников. 2016. Россия Блогеры

Загнанным выглядел не Киселёв, а Дудь. Он вроде бы задавал каверзные вопросы, пытаясь вскрыть, уколоть, но всякий раз натыкался на обесточивающий взгляд волчьих глаз. Киселёв, похожий на босса из компьютерной игры, доминировал всё интервью и напрягся лишь один раз — на вопросе о критике Путина. С другой стороны, кто бы из сотрудников федеральных телеканалов не напрягся? Потому Дудю оставалось лишь корчить рожи, разводить руками — копипастить штампы проигравшего. Раунд за раундом Юрий сливал бой.

То ли Дудь, судя по его воспалённым глазам, занимался не подготовкой к интервью, а чем-то другим. То ли кто-то прописал такой сценарий. И ведь ничего особенного Киселёв не предпринял — легко уходил от ответов, приводил факты и периодически унижал собеседника. Впрочем, было за что. Раз за разом Дудь совершал фактологические ошибки в вопросах, а там, где надо было отвечать самому, терялся.

Данное интервью, конечно, интересно не личностями Дудя и Киселёва, не расстановкой симпатий/антипатий к ним — а, как я сказал в начале, битвой миров, противостоянием разных групп (во всяком случае, так их представляет большинство). Дудь регулярно атакует режим, Киселёв его, наоборот, защищает. При этом на последнего смеются многие: мол, да это же дешёвая пропаганда, вскрывающаяся на раз. Но вот — молодой и наглый приходит к, казалось бы, постаревшему и неинтересному, чтобы выиграть бой нокаутом, но падает на ринг сам. Пропагандист съел мальца без ложки, как гоголевский Пацюк вареники.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

И это печалит. Вот почему. Мы регулярно слышим о слабости и закостенелости элит. И звучат призывы: пора менять лица, установки, идеи; дайте дорогу молодым. Но вот перспективному предоставили шанс — а он опростоволосился, выставив себя неудачником и посмешищем. Оказалось, что старые элиты на 666 голов выше, чем новые. И ведь не только Киселёв, но и Лимонов, Нагиев, Познер — все эти люди выглядели профессорами на фоне детсадовца Дудя. А ведь Юрий один из лучших в своём поколении.

Моём поколении. Мы смотрели с Дудём примерно одни и те же передачи и фильмы, слушали одну музыку. Не уверен, правда, что читали одни книги. И Дудь добился намного больше, чем я, чем большинство. Во всяком случае, если измерять успех деньгами и статусом. Если лучший так плох, то что говорить об остальных?

Проблема в том, что толпы молодых, голодных до благ людей сотрясают Россию, требуя перемен, а самые яростные — революции. Они выходят на площади, фотографируются в автозаках, кричат, что завтра власть сметена будет, а в социальных сетях вообще пишут так, словно в них вселился дух Нечаева и Бакунина. Ну и? Как только гладиатор выходит на арену, то тут же накладывает в памперс, надетый мамкой. Гребенщиков пел: «Где та молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли?». И правда — где она?

Юные, свободные, искренние — как их всякий раз презентует — имеют слишком много амбиций, хотелок, но слишком мало способностей и знаний. Не от сумы и тюрьмы они бесятся, а от того, что хотят потреблять как можно больше — неограниченно. Их бесит, что у кого-то есть то, чего нет у них. Битва разворачивается не за образование, не за еду, не за справедливость, а за самые примитивные вещи на свете — за доступ к благам, которые можно пустить на привычные атрибуты счастья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бунтарь. Митинг Навального на Тверской

Это не имеет ничего общего ни с революционным порывом, ни с юношеским максимализмом — лишь вздорное поведение испорченного ребёнка. Таково поколение новых недорослей, Митрофанушек XXI века, которые выползли из социальных сетей в уверенности, что им дадут блага так же легко, как они кликом запускают порно в интернете. Нет, малыши, чтобы получить — надо постараться. Иметь знания, порыв, резкость, чувство. Надо готовиться. И главное — никогда не допускать недооценки противника.

На фоне реальных людей из прошлого новые смотрятся тускло. В них нет ни масштаба, ни чувства, ни интеллектуального потенциала. Шпана рассчитывает только на ярость и наглость, чтобы стереть конкурентов. Но этого мало. Необходимо научиться не потреблять, а создавать — новые смыслы. Нынешние же «революционеры» пребывают в полной уверенности, что жёваные-пережёванные сентенции, повторяемые ими как мантры, являются откровениями. Оттого 75-летний Эдуард Лимонов выглядит прогрессивнее и современнее, чем все они вместе взятые.

Раньше, похоже, люди были не только умнее, но и злее — скажу проще, круче. Они ломали горы, дабы сооружать из обломков башни. И неважно, что они потом падали. Важно — что пытались, а не только потребляли мамкино с папкиным, существуя за счёт запасов развалившихся империй. Для этого надо не только ненавидеть, но и мечтать. А каков предел мечтаний нынешних современных? Стать блогерами и эскортницами. Вот и вся цель. Не хочу учиться, работать — стану блогером, а пока пусть содержат родители.

Символом иждивенческого подхода, когда человек превращается в полое существо, не имеющее ничего кроме собственной оболочки, стало поколение (не возрастное, а социальное, мировоззренческое) девиц, продающих себя в том или ином виде. Опять же не хочу работать, учиться — хочу вести блог в Instagram, сделав себя под стандарты (идиотское выражение лица, пухлые губы и т. д.) и начав искать «папика». А где мой айфон, а где моя машинка? Дайте мне всё это за вдудь. Светочем такого приспособленчества стала Настя Рыбка, которая, по милости, избежав тюрьмы, отправилась к Ксюше Собчак и даже на её фоне выглядела стопроцентно провальной, обречённой на превращение в отработанный материал.

Цитата из к/ф «Морозко». реж Александр Роу. 1964. СССР Фальшивка

Собственно, между условными Дудём и Рыбкой и существуют молодые люди, уверенные в том, что их путь к успеху верен, как курс партии. Только впереди у них — 1991 год. До свиданья. И в конечном итоге стадо подобных персонажей не способно родить ни новой эстетики, ни нового стиля, ни новых ценностей, ни новых ориентиров. Можно, конечно, иронизировать насчёт раньше «трава была зеленее», но где факты? Престарелый Шевчук в социальной сатире убедительнее, чем кумир малолеток Оксимирон. Во фразе «Видимо, что-то прошло мимо, и я не знаю, как мне сказать об этом. Недаром в доме все зеркала из глины, чтобы с утра не разглядеть в глазах снов о чем-то большем» есть масса смыслов, а в реплике о поедании половых органов как бургера нет ничего, кроме описания гастрономически-сексуальных пристрастий. Кит Ричардс в свои тысячу лет бодрее, чем любой Гуф или Элджей. И это не брюзжание стареющего человека — наоборот, это желание увидеть приближение грядущих перемен.

У поколения блогеров и эскортниц потеряно главное — индивидуальность. Они всё время стараются подчеркнуть собственное я, но в этом не замечают, насколько копируют друг друга — и внешне, и внутренне. Сбивание в стада для них как никогда важно — только там они чувствуют себя в безопасности, и чтобы усилить данное чувство выбирают слабого и делают его жертвой. Школьный буллинг, жестокость, насилие, как то было в Берёзовском, например, построено именно на групповом унижении — толпа против одного человека. Один на один? Никогда. Только толпой — и обязательно избивая лежачего, что раньше, к слову, считалось моветоном. И ещё действо надо снять на камеру — как доказательство существования собственной силы. Блогеры остаются блогерами даже в этом, а эскортницы улюлюкают им.

Сказанное, собственно, не означает, что в поколении свободных, определяющихся не по возрасту, но по взглядам, людей присутствуют одни лишь блогеры и эскортницы. Наоборот, в России сегодня активно взрастают другие — инициативные, самообразовывающиеся, развивающиеся, но беда в том, что в сложившейся матрице они остаются один на один не только против системы, но и против стада, которое готово растерзать их за инаковость. И вот этим ребятам нужно помочь. Найдутся ли желающие? Сомневаюсь.

Виктор Иванов. Молодёжь, в поход за знания! 1960

У нынешнего российского государства нет такой задачи. Власть имущих всё устраивает, потому что такое поколение не способно противостоять им — слишком слабо, необразованно, рассыпчато. Такая «оппозиция» недейственна. Более того, когда она окажется перед властным лицом, то первой бросится лизать ему сапог, дабы выразить своё почтение. Вопрос — в цене. Когда же шпана всё-таки сотрёт нынешних боссов с лица земли, то им будет всё равно — они достаточно покуражились. Так что нет смысла думать о будущем, которого нет, сейчас. Стадо ходит строем, пыжится, корчит рожи, а боссы, не напрягаясь, деклассируют его, отсекая любые перемены.

«Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Её нет, нет, не-е-ет».