Даже после самой темной ночи

Кукрыниксы. 15 лет советской власти. 1932

обязательно наступает утро

Китайская пословица

Впервые за многие месяцы, прошедшие после президентских выборов 2018 года, появились обнадеживающие тенденции, причем практически одновременно в разных сферах и областях как внутренней, так и внешней политики. Что особенно важно, они проявляются косвенно. То есть это не пиар, это сигнализаторы определенных позитивных, оздоровленных процессов, которые общественности не афишируют. Но которые тем не менее идут, подтачивая «кольцо» окружения, в которое взял Россию альянс внешних и внутренних ликвидаторов.

Вот первая новость — проверка НИУ ВШЭ выявила проблемы ВУЗа с лицензированием обучения. Из нее следует, что в либеральной alma-mater — ВШЭ, срисованной гайдаровскими разрушителями со скрижалей Лондонской школы экономики (ЛШЭ), важного звена в насаждении либерального миропорядка, обнаружились злоупотребления такого масштаба и охвата, что они бросают тень не только на сам этот интеллектуальный штаб либералов, но и на Центробанк России во главе с «птенцом гнезда» главного куратора «вышки» Евгения Ясина — Эльвирой Набиуллиной. По совместительству — еще и супругой ее ректора Ярослава Кузьминова, с его репутацией «серого кардинала» кадровой политики либералов.

Предваряя то, о чем идёт речь, напомним, что связь ВШЭ с ЦБР впервые с шумом выплеснулась в публичную информационную сферу еще в преддверие августовского дефолта 1998 года в связи с делом о «пропаже» кредитного транша МВФ в размере 4,8 млрд долларов, которую связывали с бывшим зятем Ясина, тогдашним зампредом ЦБР Денисом Киселевым. Действуя в связке с другим учеником Ясина Сергеем Алексашенко, Киселев принял деятельное участие в тех событиях. Бывший тогда главой ЦБР Сергей Дубинин все отрицал, но вынужден был покинуть свой пост.

Теперь по нынешней ситуации. Первое. Как сообщает упомянутый выше источник, факультет мировой экономики и мировой политики ВШЭ в Москве, как выявила проверка, проводил занятия без лицензии, получая тем не менее за каждого будущего бакалавра по 430 тыс. рублей в год. Умножим на количество таких «бакалавров», затем на число лет, которые они провели в стенах факультета и на количество «безлицензионных» наборов и выпусков, — и получаем возможную «цену» возможно коррупционного «вопроса». Утверждается, что одно это уже может стоить Кузьминову должности.

Второе. Проблемы возникли и в Питере, где здание местного филиала «вышки» было выкуплено у бизнесмена, курирующего некий фонд, в попечительский совет которого входит экс-сенатор Александр Торшин, один из заместителей супруги Кузьминова — Набиуллиной. И при всём этом, как сообщается, Кузьминов еще и требовал (и получал) от государства дополнительное финансирование. И как тут не вспомнить историю, прогремевшую несколько лет назад, когда тот же Кузьминов одним из первых заключил соглашение с «университетской» программой группы глобального испанского банка Santander.

Duma.gov.ru Ярослав Кузьминов

Банк входит в ключевые европейские банковские сети, в частности, в контролируемую кланом Ротшильдов Inter-Alpha Group of Banks, а также в EFSR — Европейский круглый стол финансового обслуживания. Не является секретом и близость Santander к Святому престолу; одно время группа управляла Банком Ватикана, который загримирован под некий «Институт по делам религии». А глава группы Santander Анна-Патрисия Ботин — наследница Эмилио Ботина, считавшегося главным ротшильдовским банкиром Пиренеев. Именно он и приезжал подписывать с Кузьминовым соответствующий документ.

Еще фамилия наследницы легко отыскивается в списке членов европейской группы Трехсторонней комиссии. Такие вот у господина Кузьминова «партнеры», которые, как он живописал на процедуре подписания соглашения ВШЭ с Santander, спят и видят, как бы передать ему «лучший опыт управления университетом». И именно с такой же самой целью они установили программный контроль над семью сотнями университетов, которые расположены на всех континентах.

Возвращаясь к связке ВШЭ с ЦБР, отметим, что нигде либеральное компрадорство не проявляется так ярко и цинично, как в статусе последнего учреждения, в название которого слово «Россия» вставлено для отвода глаз. И в списке этих иностранцев очень много общего со списками акционеров крупнейших ЦБ Запада, включая Банк Англии и ФРС. Поэтому если упомянутая ЛШЭ обслуживает интересы — не национальные, а транснациональные и глобальные — собственной элиты, то ВШЭ — иностранной, в интересах, по рецептам и под контролем которой и готовит колониальные управленческие кадры.

Как это распознать? Очень просто. Во-первых, по «двойственности» статуса ЦБ России. С одной стороны, он вроде бы государственное учреждение, с другой, входит в международные институты, являясь членом Базельского клуба. Действующий при этом клубе с 1974 года Базельский комитет по банковскому надзору уже выпустил в свет три Базельских соглашения, которые задают для национальных банковских систем определенные обязательные параметры. Только слепой не увидит в этой ситуации конфликта национальных интересов с интересами транснациональных и глобальных структур.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

Главы ЦБ и минфинов вообще в международной иерархии — отдельная «каста» и секта. Самый наглядный пример — история нынешней «Группы двадцати», которая впервые собралась отнюдь не в 2008 году в Вашингтоне, а в далеком 1999 году в Берлине. Просто с 1999 по 2007 годы «двадцатка» показательно функционировала в формате глав ЦБ и минфинов, а в 2008 году с помощью кризиса ее переформатировали в площадку для глав государств и правительств. И превратили в полноценный институт глобального управления, тесно связанный с Базельским клубом и Банком международных расчетов (БМР), при котором он функционирует.

Во-вторых, «двойственность» статуса ЦБР заложена и в действующую Конституцию Российской Федерации, где ее можно увидеть на примере 75-й статьи. В пункте 1-м этой статьи провозглашается, что «денежной единицей в Российской Федерации является рубль». И что «денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются».

В пункте 3-м той же статьи говорится о том, что «Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом».

Иначе говоря, ответственность за эмиссию, которую ЦБ России осуществляет без оглядки на власть, в том числе на правительство, в виде налогов возлагается на граждан-налогоплательщиков. При этом они не имеют никакого, даже сугубо формального влияния на политику ЦБР, невзирая на то, что по этой же действующей Конституции РФ (ст. 3 п. 1) признаются «главным носителем суверенитета и источником власти» в стране.

Вторая новость — предстоящее освобождение из колонии полковника ГРУ Владимира Квачкова, который в свое время приобрел общероссийскую известность из-за вмененного ему, несмотря на ряд оправдательных приговоров, покушения на Анатолия Чубайса. Как сообщил сам Квачков, Чубайс, которого телеведущий Владимир Соловьев небезосновательно и исчерпывающе охарактеризовал как «хама, считающего себя остроумным», уже пожелал ему «счастливой старости».

Но мы-то не можем не связать между собой данное событие с той чрезмерной активностью, которую этот «реформатор» начал развивать в последние недели. Даже маститые эксперты в связи с этим стали высказывать предположения, будто бы Чубайс засобирался обратно во власть. Если такое мнение имеет под собой хоть какие-то основания, то будем считать, что ответ «системы» на эти амбиции Чубайс оценит по достоинству, пропорционально собственному чувству юмора. Что опять-таки не может не внушать осторожного оптимизма, ведь если «система» дает такой (!) ответ, то, следовательно, сам Чубайс, как минимум, каким-то образом оказался за ее бортом.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Уолкер

Третья новость — уже из ближнего, украинского, зарубежья. В канун президентских выборов спецпредставитель президента США Курт Уолкер, который если чем и запомнился, работая в этом качестве, то лишь антироссийской риторикой, вдруг взял, да и предостерег Порошенко от отказа допустить на выборы российских наблюдателей (уже поддержал — прим. ИА REGNUM ). Уолкер считает, что без наблюдателей демократии не бывает. И неважно, что он настаивает на том, чтобы наблюдатели из России работали под контролем БДИПЧ — Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это, как говорится, уже «второй вопрос».

Почему так? Уолкер вдруг встал «не с той ноги» и заделался «другом России»? Ничуть не бывало! Просто он своим дипломатическим и аппаратным чутьем, а также, видимо, с подачи информации из госдепа, которой владеет, уловил совсем не радующую Вашингтон перспективу непризнания Россией итогов предстоящих украинских выборов, после чего за будущее Порошенко, если он сохранит нынешнюю должность, никто не даст даже ломаного гроша.

А основания для непризнания есть, причём неопровержимые. Во-первых, отказ Киева открыть избирательные участки в России, где количество украинцев превышает их число во многих других странах, вместе взятых. Во-вторых, явно заказное уголовное дело, возбужденное на днях против Виктора Медведчука. Участвовать должны не соперники, а лишь спарринг-партнеры, отобранные Вашингтоном.

Вот Уолкер и хочет, чтобы российские наблюдатели непременно приехали. Тогда, считает он, Москве будет труднее не признать выборы, ведь такое непризнание окажется для Уолкера — не будем говорить о США в целом — профессиональным провалом.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу

И четвертое, хоть далеко и не последнее, но, чтобы не раздувать, пусть будет «крайнее». Еще одну порцию осторожного оптимизма добавила недавняя встреча Владимира Путина с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Не сама встреча, а постановка ключевого вопроса на ней так, что никаких инициатив американской стороне не выдвигать, ибо кто архитектуру международной безопасности разрушает — тот пусть ее и восстанавливает.

Если хочет. А не хочет — не восстанавливает, это его дело. Попросят нас — ответим, будем обсуждать. Не попросят — будем заниматься тем, чем занимаемся. Реализацией зеркальных, симметричных ответов на американские вызовы, в результате которых в прорези прицела окажется как раз и именно сам гегемон, а не его сателлиты, которыми он так любит и привык прикрываться.

Еще раз: внутренняя и внешняя ситуация тяжелые, сложные, проблем предостаточно, ошибок наделано еще больше. Но как путь к весне начинается на следующий день после зимнего солнцестояния, когда о ней еще не думают даже птицы, так и здесь. Не увидеть, а увидев, не зафиксировать отнюдь не случайное, на наш взгляд, совпадение позитивных тенденций, исходящих от власти, пусть они, на первый взгляд, друг с другом и не связаны, было бы несправедливо по отношению к власти и недальновидно по отношению к стране.

Ибо бороться нужно не с властью, а с той политикой и теми группами в ней, которые двигают страну в гибельном направлении. И нет для этих деструктивных групп, под которыми любой нормальный человек в России давно уже понимает компрадорских либералов, большей неприятности, чем утрата своей недавней монополии на формирование государственного курса. А также чем готовность здоровых патриотических сил поддержать это самоочищение власти.

Ведь именно это, в конечном счете, может и должно положить начало долгожданному переносу социальной опоры власти с расколовшейся буржуазии на трудящиеся классы. И именно это и является как мирной «революцией сверху», так и формулой выживания России в лишенном сантиментов мире XXI века.