Западный подход к изучению русской революции характеризуется тем, что процесс перехода от имперской государственности к советской рассматривается как единое целое. События 1890-х — 1914 гг. изучаются как предпосылки революции. Основной ход революции для них — это Мировая война, 1917 год, Гражданская война, однако с изгнанием Врангеля и Дитерихса революция не заканчивается. НЭП и ранний Сталин в западной историографии тоже входят в понятие «Русская революция».

Историк Стивен Антони Смит, практиковавшийся в Московском государственном и Пекинском университетах, специализируется на истории модернизации России и Китая. Его книга о русской революции может служить эталоном западного подхода к изучению русской революции. Он признался в своей книге, что она написана для изучения в школах, а также адресована всем тем, кто захочет выбрать русский язык и Россию для своих штудий. Отсюда её схема, повторяющая схемы западных учебников: царствование Николая II как предпосылка складывания революции, 1917-й как кульминация, 1918−1920-е как развитие революции и победа одной из сторон.

С удовлетворением можно отметить, что автор со своей задачей справился. Чётко помещая Россию конца XIX века в исторический контекст, автор следует ему до конца книги, рисуя картину нарастания и углубления социальных противоречий и действий власти в таких сложных условиях. В результате читателю станут понятны движущие силы революции и события, позволившие им добиться своей цели (или потерпеть крах их противникам).

Однако, следуя классической западной схеме рассказа о революции, он не избежал теоретизирования. Он также рассматривает историю России с точки зрения географического детерминизма (пусть и опираясь на Ключевского), а сама фактура событий очень поверхностна и даже схематична. Фактура была принесено в жертву анализу событий, дабы разъяснить, в чём причина двоевластия в Петрограде 1917-го или введения НЭПа. И попытаться кратко объяснить события почти 34 насыщенных лет.

Интересен факт — его книга ещё раз, среди многих других исследований, отмечает то, что военный коммунизм, помимо глобальной цели построения коммунистического сообщества, имел цель локальную — победы в тотальной войне, в чём и сказался характер Первой мировой. Посему можно смело утверждать, то военный коммунизм есть порождение эпохи — со ссылкой теперь уже на западную науку.

Завершающие рамки выбраны в связи с окончательным переходом от НЭПа к плановой советской экономике, ибо общество и страна к тому моменту окончательно трансформировались.

В итоге мы получаем почти учебник, написанный опытным специалистом, со знанием дела, добротно и хорошо, грамотным языком, который иностранцы могут смело читать как классический труд о русской революции.