Из письма моего знакомого узнал о создании совместного российско-японского фильма «В плену у сакуры» (другое название «Сакура глазами Сорокина»). Японцы всячески рекламируют фильм как «совместный российско-японский шедевр», созданный к «перекрестному» российско-японскому году. Из российских актеров в главных ролях Роман Галюченко и Александр Домогаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Японская сторона дает восторженные отзывы о фильме, а, как рассказывали, посол Японии в Москве Т. Кодзуки заявляет о намерении приложить все силы для его распространения в России, назвав киноленту «вкладом в дело углубления взаимопонимания и дружбы». Автор письма сообщает, что фильм уже демонстрировался в России в ноябре 2018 года в рамках «Дней японского кино в Москве», но тогда внимания широкой аудитории удостоиться не успел. Теперь же японцы стараются «продвинуть» фильм на наши центральные телеканалы, а также планируют показать его в полутора тысячах российских кинотеатров. Видимо, японцы рассматривают этот фильм как выдающийся образец «их мягкой силы».

В техническом отношении фильм снят неплохо. Однако в случае демонстрации в России он, скорее всего, может вызвать, по крайней мере, недоумение, если не скандал, тем более в свете повышенного интереса российских СМИ к состоянию и перспективам российско-японских отношений. Ибо при просмотре фильма выясняется, что главный герой — русский морской офицер Сорокин — во время японско-русской войны 1904−1905 гг. намеренно сдается японцам в плен, с тем, чтобы установить связь с японским правительством в целях получения от него помощи для «мирного переустройства» России. И в Россию он возвращается для того, чтобы «вернуть ей демократию». Вывод однозначный — приятный для японцев русский — это предатель своей страны, именно такой человек может породниться с ними «и по крови, и по душе».

Русские солдаты в окопах. Русско-японская война 1904 — 1905 гг

Есть информация и о том, что в Японии уже начат сбор средств для показа фильма в России. Это означает то, что деньги на это уже фактически есть, а раскрутка, как пишет автор письма, будет отдана на откуп «диванным войскам» российской несистемной оппозиции. По сути, это листовка типа: «Русский, сдавайся! Будет тебе сакура, сакэ и японская медсестричка!». По-английски это «мягкая сила», а по-русски — «разложение тыла». На 20 февраля в Токио запланирован официальный премьерный показ фильма. А затем ожидается «триумфальное шествие киношедевра» в нашей стране.