Волюнтаризм — явление не новое и присущее не только России. Сам термин был введён в оборот в 1883 немецким социологом Фердинандом Тённисом в значении «произвольные решения». В современной жизни с учётом опыта десятилетий он приобрёл следующую трактовку, которую даёт доктор философских наук, академический директор Высшей школы экономики А. Углева: «Волюнтаризм — навязывание одной личностью своей воли, не учитывая реалии общественной жизни». Википедия добавляет в том же ключе: «Волюнтаризм — в общественной и политической жизни это командный метод принятия произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

У нас в отчизне это явление вообще в политической традиции. В эпоху Российской империи власть царя и была апофеозом волюнтаризма, желаний и воли одного человека. Высшей степени волюнтаризма в послецарскую эпоху добился, конечно же, И.В. Сталин — в этом ему не было равных. Известно, какими методами он расчистил себе поле для этого. Н.С. Хрущёв поначалу хотел вести государственные дела иначе, но всё же «сорвал резьбу», постепенно уверившись в своей правоте всегда и во всём. Теперь его бело-чёрную политическую карьеру и преследует ярлык волюнтариста, и не зря. Два серьёзных мировых кризиса, созданных Н.С. Хрущёвым: Берлинский 1959 г. и Карибский 1962 г., чуть было не привели к концу света. Мы знаем и другие примеры: и поныне жгущая эмоции пресловутая советско-японская Совместная декларация 1956 г., оговаривавшая передачу Японии Малой Курильской гряды в обмен на мирный договор. Но и внутри страны шараханья из стороны в сторону было немало, одна только передача Крыма Украине чего стоит. Но почему-то только Н.С. Хрущёв в Большой Советской Энциклопедии заслужил характеристику: «В его деятельности имелись элементы субъективизма и волюнтаризма». У Л.И. Брежнева волюнтаризм проявлялся не так открыто, он свои решения оформлял коллективным способом, и ему старались не перечить (кроме председателя Президиума Верховного Совета СССР и старейшего члена Политбюро А.И. Микояна да первого секретаря московского горкома КПСС, фронтовика Н.Г. Егорычева) — все держались за свои тёплые места. Впрочем, Л.И. Брежнев вёл дела так, чтобы его широкому окружению, включая на местах, было тепло и хорошо, и резких телодвижений, как волюнтаристских, так и коллективно-оформленных, избегал. Все раскачивали стоящий на месте вагон, имитируя движение. М.С. Горбачёв проецировал себя коллективистом, но только с трибуны, да и среди своих людей — Шеварднадзе, Яковлев и Ко. Самостоятельных, типа председателя Совета министров Н.И. Рыжкова, особо не жаловал. Но, тем не менее, несмотря на показной перед народом демократизм, по-настоящему возродил понятие волюнтаризма, что особенно проявилось фактически в единоличных пагубных решениях во внешней политике. В частности, именно он открыл «ящик Пандоры», подписав во время визита в Японию в 1991 г. Совместное заявление, где прямо признал «территориальную проблему» даже с перечислением конкретных островов Малой и Большой Курильской гряды.

В Токио торжествовали — надеялись на два острова, а им косвенно предлагают все четыре. Волюнтаризм Б.Н. Ельцина — это вообще притча во языцех, как, впрочем, и сам персонаж. Тут и вывод, по сути бегство полумиллионной группировки российских войск из Германии под его ошарашивающее самих немцев откровение: «В этой войне не было ни победителей, ни побеждённых», и «парад суверенитетов», влекущий за собой распад государства, даже отмена по требованию США традиционного военного парада 9 мая на Красной площади. Именно Б.Н. Ельцин своим взбалмошным решением наиболее близко пододвинул реальную передачу Курильских островов, причём не только Малой, но и Большой Курильской гряды (о чём японцы уже и не мечтали), вплотную подошёл к критической черте, решительно пообещав премьеру Японии Рютаро Хасимото «закрыть территориальный вопрос» как можно скорее. Н.С. Хрущёв хотя бы передачу, причём только Малой Курильской гряды, оговаривал подписанием мирного договора, подразумевавшего нейтральный статус Японии и вывод с её территории американских войск и военных баз — в этом хоть какая-то (пусть наивная) логика, но была. А Ельцин вообще ничего не оговаривал, решил сделать подарок «другу Рю», еле-еле его помощники отговорили, припугнули народным гневом. Хрущёва клянут за волюнтаризм, а Ельцина, делавшего широкие жесты за счёт территории своей страны, превозносят как «отца русской демократии».

Борис Ельцин

Вот мы в связи с Курилами и подошли к новому витку волюнтаризма: решением В.В. Путина «активизировать процесс заключения мирного договора с Японией». Всем уже сейчас должно быть ясно, что мирный договор тождественен передаче японцам как минимум Малой Курильской гряды. Иначе не нужно было брать за основу переговоров Совместную декларацию 1956 г., которая именно это прямо и предусматривала. Всё остальное в мирном договоре будет для отвода глаз. То есть активизировать процесс выработки мирного договора это означает активизировать подготовку к сдаче Курил японцам. Но по этому поводу никакой широкой дискуссии в стране не проводилось — вроде как это частный, мелкий вопрос. Если же проект мирного договора не подразумевает передачу Курил, то почему об этом прямо не сказать? Почему мы ничего не знаем о существе этих засекреченных переговоров, даже о разделах готовящегося документа? Что там такого щекотливого, что нам не следует знать? Зачем эти длительные, многочисленные (25 встреч!), закрытые встречи двух лидеров с глазу на глаз? Для чего даются указания переговорщикам в МИДе, пресс-секретарям помалкивать и отделываться от законной обеспокоенности общественности округлыми и несуразными фразами?

Кстати, в преддверии Дня дипломата зададимся вопросом: кто же даёт советы президенту? В советские времена было достаточно ясно: были помощники по внешнеполитическим вопросам у членов Политбюро, был Международный отдел ЦК КПСС с профессионалами-международниками по странам, были и консультанты из числа академиков, например, уважавшийся всеми директор Института Мировой экономики и международных отношений академик Е.М. Примаков, академик и директор Института США и Канады Г.А. Арбатов, к ним примыкали маститые журналисты-международники (будущий посол в Израиле А.Е. Бовин). Были, безусловно, знающие люди в специализированных институтах (например, Институт Дальнего Востока). Немало грамотных людей по международной тематике работало и в политической разведке КГБ. И, наконец, конечно же, в МИДе была целая плеяда профессионалов-страноведов. Бывший посол в Китае и заместитель министра (в будущем член Совета Федерации) И.А. Рогачёв вообще легко владел несколькими диалектами китайского языка, всю жизнь ярко работал на дальневосточном и южно-азиатском направлениях. Я уже не говорю о таких асах американистики, как первый заместитель министра Г.М. Корниенко, заместитель министра В.Г. Комплектов, посол в США А.Ф. Добрынин, посол в США, а затем министр А.А. Бессмертных. На немецком «фронте»: заместитель министра и посол В.С. Семёнов, посол В. М. Фалин, посол и заместитель министра Ю.А. Квицинский. Были и прекрасные арабисты, например, бывший заместитель министра и посол В.В. Посувалюк, «главный палестинец», награждённый именным почётным оружием из рук Я. Арафата посол А.В. Вдовин. Не было лучшего индолога в МИДе, чем дважды посол в этой стране А.М. Кадакин, для которого, как по мановению волшебной палочки, открывались все двери в Дели. Универсальных знаний и навыков были первый заместитель министра Ю.М. Воронцов — посол в Афганистане, в Индии, во Франции, в США, представитель РФ в ООН, О.А. Трояновский — вначале переводчик и помощник Н.С. Хрущёва, а со временем представитель СССР в ООН, посол в Китае и Японии. Кстати, нынешний министр С.В. Лавров из такой же когорты. Все они «государственники», с собственным мышлением и широким кругозором, с аналитическим складом ума и бездной здравого смысла, не боявшиеся показывать эти качества. И, как писал один автор: «Люди достоинства и чести».

Была практика сбора всех и всевозможных мнений из разных «мозговых центров», потом начиналась их обработка, и в итоге выкристаллизовывались финальные предложения «наверх». А наверху вопросы обсуждались и оформлялись решениями Политбюро, и мы знали его членов. Так кто же всё-таки сейчас входит в тот круг, кто советует, кому поручено формулировать международную повестку дня президента во всей её глубине и особенностях? Судя по заведомо гибельному подходу к курильской проблеме, далеко не все в этом кругу — доброжелатели президента и, поддакивая, а фактически подталкивая к этому фиаско, работают против него. Чьи мнения выслушиваются, кто обобщает, анализирует и взвешивает все «за» и «против»? Из кого же, кроме мидовских сотрудников, состоит рабочая группа в МИДе по подготовке мирного договора под руководством заместителя министра И.В. Моргулова? Кто из независимых профессионалов-японистов привлечён? Но многие из них в один голос, хотя и не сговариваясь, публично высказываются о критичной пагубности идеи передачи Малой Курильской гряды. Что же нам тогда остаётся предположить — неужели президент решает, не спрашивая и не учитывая мнения, пусть даже полярные, автономных экспертов?! Впрочем, руководителю, если он погрузился в волюнтаризм, советчики не особенно-то бывают и нужны.

А если разобраться, почему эта зараза волюнтаризма хочешь — не хочешь появляется, растёт, как на дрожжах, по мере увеличения срока нахождения у власти, и кочует от одного руководителя к другому? Почему она опускается и оседает на нижних этажах власти? Может быть, мы сами виноваты, что своей щедрой поддержкой и одобрением меняем представление человека о себе? Может быть, и многие годы в кресле руководителя страны гипнотизируют, заклинивают его самосознание? Какие бы ни были умные министры, советники рядом с ним, но если близкое окружение осторожничает, послушно кивает, чуть только не аплодирует, или почтительно молчит и внимает, то и самооценка лидера, его мнение о правильности своих идей и решений неизбежно постепенно претерпевает трансформацию в сторону непогрешимости папы Римского. А уж если молчит парламент и его избиратели, а то и хлопают в ладоши по любому поводу — то тем более. Так что, безусловно, вина и на тех в обществе, кто предпочитает помалкивать и отмахиваться — мол, «от меня ничего не зависит, там всегда решали и решают без нас». В этом проклятие нашего политического наследия прежнего строя, которое, как ржавый гвоздь, сидит в нас даже в современные, безопасные для жизни времена.

Мы с удивлением смотрим на то, что творится во властных структурах США, как Конгресс «троллит» президента Трампа, в категоричной и даже вызывающей форме показывает ему, что он должен соотносить свои решения и действия с парламентской ветвью, которая формально представляет власть и интересы народа. Развернулась настоящая схватка в стиле вольной борьбы. Трампа пытаются подмять и лишить самостоятельности, сбить с ног, а то и вытолкнуть за ковёр, он огрызается и отбивается. У него даже выражение лица сменилось на перманентно свирепое. Но он «держит удар» и не позволяет ущемлять его достоинство и статус «первого номера». И, несмотря на эту возню, Трамп остаётся президентом, лидером нации, верховным политиком с самостоятельным мышлением, со стержнем, «крепким орешком», и даже у его оппонентов это вызывает уважение, не говоря уже о тех, кто за него голосовал. Но он понимает, что при таком жёстком раскладе в главных вопросах без компромиссов с политической элитой, засевшей в Конгрессе и вне его, не обойтись. Вот она — система «сдержек и противовесов» в действии, хотя и в небывалой для Америки гипертрофированной форме. У. Черчилль как-то произнёс, что «демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных, что были испытаны с течением времени».

Duma.gov.ru Пленарное заседание Государственной думы

Что же происходит у нас в оплоте демократии — в Госдуме и Совете Федерации, как там реагируют на дебаты в обществе о будущем Курильских островов? Да почти никак. Команды не было, вот депутаты и пребывают в задумчивости, что можно говорить, а что не рекомендуется. Там руководствуются шуткой с советских времён: «У меня есть мнение, но я с ним не согласен». Есть лишь несколько вялых реплик в защиту Курил. Нет никакой позиции у Комитетов по иностранным делам обеих палат. Правда, один обеспокоенный человек среди 450 народных избранников всё же нашёлся — депутат С. В. Иванов (ЛДПР) внёс законопроект о прекращении всяческих переговоров о будущем Курил. Мы не знаем, будет ли вообще обсуждаться это предложение. Вместе с ним ещё 3 депутата подписали Обращение представителей российской общественности к правительству и общественности Японии, которое было передано 8 февраля в посольство в Москве. Но ни дебатов, ни депутатских запросов в МИД, ни проведения слушаний (как это было по тому же вопросу в 2002 г.), ни выступлений с трибуны или в прессе, ни участия в телевизионных шоу по этой проблеме, ни авторских статей с позицией конкретного депутата. Все нечеловечески заняты более важными делами, чем сохранение территориальной целостности страны. У нас принято многое воспринимать по-бытовому, с позиции «а не повредит ли это мне лично?». И люди начинают шарахаться даже от собственной тени. Невольно закрадывается подозрение, что индивидуумы в Госдуме боятся, что на них «наедут» сверху и сорвут их переизбрание на следующий срок, а личное, комфортное теперь принято ставить выше общественного. Одно дело на футбольном матче вместе с соотечественниками российским флагом размахивать и скандировать «Россия — вперёд !», а другое — выйти самому на трибуну и публично заявить о позиции, которая может не понравиться кому-то там, наверху. Только вопрос: а простят ли своему кандидату в Госдуму такой афронт безразличия избиратели на следующих выборах?

А прислушаться к ним стоило бы. Опросы общественного мнения в нашей стране за последний период показывают, что от 77% до 90% людей против передачи Курильских островов Японии. А на самих Курилах — 98% жителей просят, требуют оставить их в покое! Власть сделает ошибку, думая, что какими-то успокаивающими разъяснениями пользы от потери островов она всех умиротворит. Будет всё с точностью наоборот. Это пока митинги идут отдельными вспышками, поскольку очертания будущих договорённостей в тумане, и многие просто не допускают, что наш президент-патриот способен на такой вопиющий ущерб интересам страны. Но если убедятся в обратном — пойдет не волна возмущения, а цунами. Российская территория — это не та тема, которую народ будет воспринимать с безразличием. В ней многое переплетается: и история, и традиции, и военные соображения, и экономика, и люди и, наконец, национальная гордость и достоинство, которые пока никто не отменял. Тем более страны-победительницы во Второй мировой войне. В.В. Путин сам попадает в ловушку — ведь это он сделал правильный акцент в обществе после Крыма на патриотизм как на национальную идею (которую до него никак не могли долго нащупать) и сам же теперь становится её жертвой, идя на чудовищно непатриотическую акцию сдачи Курильских островов. Разве это не чистой воды волюнтаризм — действовать против воли подавляющего большинства населения в таком остром и однозначном вопросе в угоду то ли японцам, то ли нашим компаниям-монстрам, топчущимся на коврах Кремля за новыми заказами, льготами, вливанием государственных средств? Тогда чем нынешний волюнтаризм лучше всех предыдущих рецидивов?!

До боли знакомая история — поначалу новый лидер страны ведёт себя как политик, интересующийся мнением народа. Он — один из нас, просто место его работы не на заводе, не в офисе, а в Кремле. В ответ он получает высокий, а в случае с прежним, с ранним В.В. Путиным, беспрецедентно высокий рейтинг. Но такой рейтинг — это не пожизненный орден, индульгенция на любые единоличные решения, особенно тогда, когда это касается населения страны или её границ.

Сравним: 2014 г., бескровное триумфальное возвращение Крыма и города-героя Севастополя «в родную гавань» — рейтинг одобрения В.В. Путина около 80%. 2018 г., объявление о пенсионной реформе и о начале переговоров по сдаче Курильских островов — рейтинг доверия 32%. Когда за время правления В.В. Путина такое было, чтобы в соцсетях с издёвкой прокручивали его ранние публичные выступления со словами:

«Прошу обратить внимание — налоги будут снижаться»,

«Надо пойти на дальнейшее максимальное снижение ставки НДС»,

«Мы должны стремиться к снижению налогового бремени»,

«Снизить налоги, чтобы создать дополнительные стимулы для экономического развития в стране»,

«И пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет».

Kremlin.ru Владимир Путин

Показывают нашёптывающих на ухо президенту его охранников, которых он зачем-то двинул в губернаторы областей, а под одного телохранителя и спарринг-партнёра по дзюдо даже создал специальную мощную силовую структуру — Национальную гвардию, присвоив ему — по сути невоенному человеку, звание генерала армии. Перечисляют детей личностей из верхнего эшелона, которым якобы благодаря родителям раздали командные комфортные места в госструктурах и банках. В обстановке эмоциональной напряжённости в обществе никто не будет разбираться, что среди них, возможно, есть и вполне грамотные специалисты. А «для бульона» добавляют ещё и появившееся в Интернете дикое предложение, вроде бы сделанное А. Чубайсом на Гайдаровском форуме, о введении «налога на старость». Даже не знаешь, верить ли в цинизм в такой превосходной степени или нет. А. Чубайс, воспринимающийся в народе неким протеже В.В. Путина (ведь под него была создана целая госкорпорация «Роснано» с весьма сомнительным экономическим и технологическим эффектом), не мог оказать ему большей «медвежьей услуги», если он действительно до такого додумался. Застарелый народный гнев на А. Чубайса, да ещё с такими его прожектами, проецируется на президента, его опекающего. Теперь вот ещё в связи с громким арестом кавказского сынка-мажора по обвинению в организации убийств, безликого и безграмотного члена Совета Федерации, появился подсчёт, сколько членов этого высшего законодательного органа страны были не в ладах с законом — каждый десятый оказался жуликом, коррупционером и вором. Все эти «шутки» в соцсетях о власти и её представителях неспроста, они своего рода барометр настроений в стране. И «козни» А. Навального или наших эмигрантов вкупе с зарубежными «партнёрами» тут не главное, общественное мнение формируется само собой из таких вот фактов, коих, к сожалению, немало в центре и на местах, и конца им не видно. Много в них и «лапши», но ещё больше правды.

На поверхности, особенно общаясь со своим привычным окружением, для президента вроде бы всё по-прежнему, в целом более или менее ровно и гладко. Нужные успокаивающие обзоры быстро составят, подберут выгодные цифры (с некоторыми «узкими местами» для видимости объективности) — чиновничьем чутьём уловят, что может понравиться. Но вот уже и опросы общественного мнения Всероссийского центра исследования общественного мнения дают неблагожелательные результаты. А правда в том, что вне стен Кремля, изнутри страны нарастает глухой ропот, и это непреложный факт. Ничего путного не будет в государстве, где с презрением или с горьким разочарованием относятся к верховной власти, ведь это переносится людьми и на чиновников других звеньев. Создаётся эмоционально-психологическая трещина между начальниками и всеми остальными. И если раньше все успехи связывались с именем В.В. Путина, то теперь и весь негатив соответственно ложится на его плечи — так уж устроена психология общества, построенного на такой палке о двух концах, как «вертикаль власти». Происходит мультипликационный эффект дезинтеграции, демонтажа общественного сознания и, как писал Л. Гумилёв, «пассионарности» народа. Отсюда апатия или озлобление в обществе, ведущие к безразличию и к дальнейшему падению авторитета власти, экономической инициативы, производственной активности и, соответственно, уровня жизни. Ну, а за этим, по классике «Верхи не могут жить по-новому, а низы — по старому», происходят социальные взрывы. То-то будет радость всем тем, кто за пределами страны только об этом и мечтает — дождались, наконец!

Кремль может, конечно, эти нарастающие тенденции и игнорировать, президентский срок закончится ещё нескоро. Но мы сами хотим, чтобы у нас был лидер, которого мы бы по-прежнему уважали, у которого обещания не расходились с делами, чтобы он уважал в ответ и учитывал наши мнения, настроения и требования, чтобы с их учётом принимал понятные и осмысленные решения. Особенно, когда речь идёт об интересах всех, а не только его узкого круга. Тогда поддержка, симпатии и даже сочувствие ему гарантированы. Как пример — чтобы он не раздаривал ни за какие коврижки российские территории и их акватории своим зарубежным закадычным друзьям. Курильские острова и воды с содержимым вокруг них — не личная собственность, всё это — наше общее из категории «национальное достояние» — именно так они декларировались в Указе Президиума Верховного Совета от 2 февраля 1946 г. (а он не отменён). В первую очередь тех людей, кто там живёт и трудится, считает эту землю своей, исконно российской и не подлежащей торговле. И мы — вместе с ними. И только человек, в которого проникли ростки волюнтаризма, может делать вид, что это несущественно, что всем этим можно пренебречь только потому, что ему так хочется, потому что ему «сверху виднее». Всё это мы уже проходили, и ни разу эта, с позволения сказать, философия не оправдывала себя. Ни у кого, даже у многолетнего и многоопытного руководителя страны, нет вечной монополии на мудрость во всём, и мировая история это доказывает. Даже самые умные из умных допускают досадные и очевидные ошибки, которые на поколения становятся гнетущими фактами в общественном сознании, грязными и липкими, как смола, пятнами на политической биографии лидера страны.

Японцы считают, как заявлял дипломат Ёсики Минэ, что это «в Японии невозможно решать вопросы сверху (мол, требуется консенсус в народе — В.М.), а в Российской Федерации это вполне реально». По этой логике следует, что надо продолжать усиливать обработку «верхов» в России, чем С. Абэ сейчас усиленно и настойчиво занимается. И всё же попробуем надеяться, что цепь повторов волюнтаризма в нашей многострадальной стране будет на примере Курил разорвана, и нашему народу покажут, что его мнение что-то да и значит. Заодно и японцев просветим на этот счёт. Посмотрим — ждать осталось недолго.