Последние дни на центральных каналах российского телевидения заняты игрой в свои ворота. После многолетнего изнурения зрителей ежедневным осуждением Украины они открыли ворота настежь для киевского журналиста, Дмитрия Гордона, перед которым московские ведущие оказались беспомощны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обычно ретивые телевожатые на политических толковищах оставили безответными выпады гостя из Киева. Что случилось с телеглашатаями?

Киевский телеведущий Дмитрий Гордон знаком широкой публике еще со времен его подпевания на телеэкране Кашпировскому. Он был среди зловестов Майдана, но после неоднократно демонстрировал независимую позицию. Так, он последовательно осуждал все проявления героизации нацизма на Украине и глорификации Бандеры и Шухевича. Его оппозиционность к режиму Порошенко включала обвинения его в двойных стандартах по причине расширения торговых и экономических связей с Россией при наращивании антироссийской риторики. Гордон считает, что при нынешнем ходе дел Украине было бы правильнее свести к минимуму все контакты с соседом.

Помнятся короткие появления Гордона на российском телевидении и в недавнем прошлом. Однако на этот раз его выступления были наиболее впечатляющими, неотразимо и неотраженно впечатляющими. О чем можно пожалеть. Поскольку некоторые его посылы совершенно облыжны. Что не смогли выявить телевожатые телетолковищ.

Мы говорим о программе «60 минут» на канале «Россия 1» с поводырями в лице Ольги Скабеевой и Евгения Попова, а также «Время покажет» на Первом канале, где против гостя из Киева солировал Артем Шейнин с грозным к гулу залом. (Это тот самый ведущий, который прославился появлением на новогоднем корпоративе Первого канала в футболке с надписью «F.kyou» (запрещенное на госканалах России инфернальное словосочетание) и также сопровождал здравицу матерной бранью.)

Кадр из телепередачи «60 минут». youtube.com Дмитрий Гордон

Выступая в прямом эфире по «Скайпу» на канале «Россия 1», Гордон обвинил Россию не только в оккупации, но и в гибели десяти тысяч людей на Украине. Телевожатые никак не парировали и повели толк о матерном высказывании украинского министра Авакова в адрес российского президента. Гордон осудил использование подобной лексики и добавил, что сам назвал бы главу российского государства «преступником». И это был завершающий аккорд беседы. Несомненная победа украинской пропаганды в этом отдельно взятом случае.

На Первом канале полагали, что пропагандист Шейнин поставит Дмитрия Гордона на место. Он обычно умело отключает микрофоны пытающихся ему перечить. Однако на этот раз он не только не проявил сих наклонностей, но позволил гостю положить себя на лопатки. Снова резкие и хорошо сформулированные обвинения в оккупации и в убийстве десяти тысяч граждан Украины.

Просмотрев записи этих двух важных событий на российском телевидении, невольно задаешься вопросом, зачем телевожатые играли в свои ворота? Куда пропали звонкие нотки в их потоке аргументации? Почему не было аргументов?

Скорее всего, речь идет не о какой-то спланированной пораженческой линии в беседе. Обычно оппонентами телевожатых на телетолковищах являются находящиеся на жаловании гости из Украины, коих используют как актеров для побивания. Обычно это люди с отталкивающей внешностью, с которыми заранее согласовывают глупости для передачи. А они эти глупости произносят под улюлюкание зала, словесные зуботычины «экспертов» и осуждение телеведущих.

В данном случае разговор был в обоих случаях как в беседах на телевидении, принятых во всем мире. И тут то ли языки онемели, то ли забыли все на свете…

Ведущие в обоих случаях забыли о главном. Смена власти на Украине сопровождалась волной восхваления Бандеры и Шухевича, а также героизацией ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это массовое обращение к осужденной на Нюрнбергском процессе идеологии придает тем или иным действиям России иную окраску, нежели бы в обычной ситуации конфликта между соседями. Эта волна была позже закреплена законодательно — законами Верховной рады и указами президента.

spoilt.exile Бандера на здании Киевской городской администрации

Попытка возложить на Россию всю вину за гибель людей в ходе конфликта тоже не выдерживает никакой критики. Российским телевожатым надо бы знать, что в ходе конфликта погибло около тринадцати тысяч человек, согласно ООН и другим международным источникам. Из них, собственно, мирных граждан — приблизительно три тысячи. Подавляющее большинство гражданских жертв — это жители ДНР и ЛНР, погибшие при обстрелах украинской армией.

Можно сколько угодно жестко обличать действия правящей прослойки в самопровозглашенных республиках. Но кровь большей части мирных граждан — на руках Украины. Это такой же неоспоримый факт, как и героизация нацистских преступников на государственном уровне.

Признав это, можно обсуждать любые аспекты политики России и Украины. Можно критиковать и обличать те или иные действия России. Но в рамках соблюдения баланса фактов.

А тут мы видели игру в одни ворота. Видимо, телеведущие настолько привыкли к игре в одни ворота в их пользу, что решили и здесь играть в одни ворота. На этот раз — в свои ворота.