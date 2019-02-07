Успех «Лего Фильма» в 2014 году открыл для датской компании LEGO ранее неизведанные горизонты и дал понять — полнометражные картины о приключениях самого популярного в мире конструктора «работают». Первый фильм был остроумной, пародийной, наполненной действием и при этом трогательной лентой. Спустя четыре года на экранах появляется второе приключение потешных мини-фигурок с пластиковыми клешнями, а вместе с ним и повод разобраться — сможет ли Warner Bros. повторить успех оригинала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Лего Фильм» стал своего рода «Историей игрушек» для поколения, привыкшего к резкому каламбурному юмору с многочисленными отсылками к поп-культуре. Правда, «История игрушек» была и остаётся картиной о дружбе (о чём постоянно напоминает заглавная тема мультфильма в исполнении Ренди Ньюмана). В ней пластиковые человечки оживали в отсутствие хозяина и своими приключениями мягко доносили до зрителя простую мораль: «Друга в беде не бросают».

«Лего Фильм» о другом — здесь живые мини-фигурки являются лишь плодом воображения мальчика, оставшегося без внимания отца. Это история о том, как важно в любой ситуации оставаться самим собой, несмотря на неодобрение окружающих. В итоге главный герой при помощи жизнерадостной мини-фигурки Эммета Блоковски находит общий язык с отцом, а в реальном мире и мире LEGO-человечков наступает гармония.

Цитата из м/ф «Лего Фильм». реж Фил Лорд, Кристофер Миллер. 2014. Австралия, США, Дания Эммет Блоковски

«Лего Фильм 2» продолжает «играть» с этими двумя темами — семья и принятие себя. Они вновь становятся заглавными мотивами произведения. Отец главного героя (Лорд Бизнес в LEGO-мире) отходит на второй план, а его место занимает младшая сестра Бьянка. Девочка хочет просто поиграть вместе со старшим братом, на что раз за разом получает решительный отказ. В LEGO-вселенной это, естественно, показано как жестокая война между мальчиковыми фигурками Финна и девчачьими наборами Бьянки. К слову, такой сюжетный ход стал грамотным маркетинговым ходом со стороны LEGO — теперь в кадре появляются не только конструкторы с солдатиками, супергероями и пиратами. LEGO смогли подтянуть в свой фильм всю «оставшуюся» линейку конструкторов — место действия новой части переместится во вселенную, наполненную персонажами LEGO Friends (серия конструкторов для девочек) и LEGO Duplo (конструкторы для малышей).

Параллельно ссорам брата и сестры в реальном мире мы наблюдаем продолжение истории неунывающего оптимиста Эммета Блоковски и его лучших друзей: бунтарки Люси, пирата Железной Бороды, космонавта Бенни, самовлюблённого супергероя Бэтмена и эмоциональный кошки-метаморфа Кисоньки. Их родной мир разрушают жестокие пришельцы с планеты Duplo (первый конструктор ещё маленькой Бьянки), и в течение пяти лет он превращается в суровую постапокалиптическую пустошь с многочисленными референсами в сторону франшизы «Безумный Макс». В то время как все герои меняются вместе с миром и становятся мрачными дикарями, Эммет остаётся наивным и оптимистичным простаком с мечтой построить миленький дом в пригороде. С этого момента мультфильм начинает рассуждать о важности взросления — все полтора часа хронометража кто-то из героев будет просить Эммета повзрослеть и измениться (спойлер: ничего у них не получится). Дальше завязка для будущих приключений — Люсю и всех друзей забирают в неизведанный мир девчачьего конструктора (в комнате Бьянки), а Эммет отправляется всех спасать.

Цитата из м/ф «Лего Фильм 2». реж Майк Митчелл. 2019. Дания, Норвегия, Австралия, США Друзья Эммета Блоковски

Первая часть была динамичным приключением, наполненным экшн-сценами, и вторая не отстаёт. В кадре постоянно что-то взрывается, огромные механизмы собираются за доли секунды и даже фирменная стрельба лазерами со звуком «пиу-пиу» на месте. Проблема в другом — «Лего Фильм 2» действительно ощущается сиквелом. Новое, вроде логичное приключение, кажется чем-то абсолютно вторичным, неаккуратным каркасом, на котором будут держаться многочисленные шутки главных героев. Нет, наблюдать за приключениями Эммета всё также весело и задорно — просто в них не ощущается того масштаба и важности, которые присутствовали в первой части. При этом новый фильм обзавёлся несколькими колоритными персонажами, чего стоит одна королева Многолика — набор кубиков LEGO, постоянно меняющий форму. Или же Рекс Бронежилет — ходячая пародия на всех киногероев Криса Пратта (актёр озвучивает и Рекса, и Эммета в оригинальном дубляже). У него брутальная щетина, он постоянно говорит крутыми и пафосными фразами, а весь экипаж его космического корабля — велоцирапторы (в фильме «Мир юрского периода» Крис Пратт играет укротителя велоцирапторов). Новые герои органично вписываются в происходящие события, которым, к сожалению, не хватает масштаба и значимости.

Основой всех фильмов по франшизе LEGO был и остаётся юмор. Шуток много (даже слишком много), они резкие, запоминающиеся и постоянно затрагивают современные явления. Здесь и неявные референсы к феминистскому движению, ЛГБТ-сообществу и политическим событиям. Проблема в том, что в мультфильме, который рассчитан на детей, практически нет юмора для этих детей. Малыши в кинотеатре изредка смеялись над бананом, который поскальзывается на собственной кожуре или звёздочкой, которую рвёт радужными блёстками. И это в фильме, где шутки звучат почти раз в минуту. Непонятными для детей останутся и многочисленные отсылки к поп-культуре. В вентиляции герои встречают Брюса Уиллиса (большого любителя вентиляций, как мы знаем из «Крепкого орешка»), Лига справедливости подшучивает над Зелёным Фонарём за то, что о нём нет хороших фильмов, а Рекс собирает машину для путешествия во времени из частей Делореана («Назад в будущее»), ТАРДИС («Доктор Кто») и джакузи («Машина времени в джакузи»).

Цитата из м/ф «Лего Фильм 2». реж Майк Митчелл. 2019. Дания, Норвегия, Австралия, США Рекс Бронежилет

И дело не только в постоянных отсылках — каждый персонаж мультфильма стремится сломать четвёртую стену на манер Дэдпула слишком часто. В большинстве случаев это действительно смешно, но иногда граничит с абсурдом. Если от комичных LEGO-человечков шутки о том, что они являются героями мультфильма «заходят» нормально, то от матери главного героя воспринимаются как минимум странно. Эта героиня появляется в картине всего на 2−3 минуты, но уже успевает пошутить о том, что она «забавный персонаж второго плана», и о том, что роды — это также больно, как наступить на кубик LEGO. В контексте сцены — смешно, но как должны реагировать на это дети в зале — непонятно. И в таких вещах кроется, пожалуй, главная проблема «Лего Фильма 2». Складывается ощущение, что это не цельное произведение, а набор отрывистых смешных гэгов, которые создатели слишком хотели вставить в мультфильм. Как к этому относиться — дело каждого. Ценителям юмора в чистом виде этот подход понравится, а вот любителям цельных мультфильмов вряд ли.

«Лего Фильм 2» — в целом вторичная картина, наполненная отдельными качественными элементами. Некоторые её сцены могут вызывать щенячий восторг, но общее впечатление от просмотра так и останется неоднозначным. Зрители найдут в нём всё то, за что любили первую часть: персонажей, экшн и фирменные LEGO-шутки. Однако попытка превзойти оригинал, к сожалению, провалилась — ей не хватило целостности, логичности и, как это ни странно, серьёзности. Фильмы по франшизам LEGO — сами по себе уникальное явление, и остаётся лишь надеется, что создатели порадуют фанатов качественным триквелом приключений Эммета.

Цитата из м/ф «Лего Фильм 2». реж Майк Митчелл. 2019. Дания, Норвегия, Австралия, США Королева Многолика

Несмотря на все спорные моменты, этот мультфильм однозначно рекомендуется к просмотру, потому что он привносит что-то новое в индустрии мультипликации. «Лего Фильм 2» — эдакий «Рик и Морти» (популярный мультсериал Джастина Ройланда и Дэна Хармона, известный за свой резкий и необычный юмор) от мира детских мультфильмов: яркий, необычный, увлекательный и переполненный фирменным LEGO-юмором. Несмотря на то, что картина позиционируется как произведение для детей (как и большинство современных мультфильмов), она больше подойдёт взрослым зрителям за счёт многочисленных отсылок и тонких референсов в сторону современного общественного устройства.