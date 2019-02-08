Париж решил отметиться колкостями во внешней политике с европейскими странами. Так, МИД Франции сообщил об отзыве французского посла в Италии «для консультаций», назвав причиной «провокационную деятельность итальянских властей». Рим отреагировал хладнокровно, уточнив, что «дискуссия по поводу взаимных интересов и политические разногласия в преддверии европейских выборов не могут повлиять и не повлияют на наши давние отношения, которые остаются надежными и крепкими». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Le Point заявлял о «вмешательстве России во внутренние дела Франции». Ответ Москвы был дан на уровне официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая отметила, что «в целях исключения каких-либо спекуляций на данную тему французской стороне моментально была направлена соответствующая нота с просьбой о разъяснениях, ждем их».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Но главным на сегодня стали разногласия Парижа и Берлина, что задевает также частично и российскую сторону. Появились утечки, в том числе со ссылкой на позицию французской дипломатии, которые свидетельствуют о намерении Франции поставить подножку Германии в связи с проектом «Северный поток — 2». По мнению Deutsche Welle, «8 февраля 2019 года может стать поворотным днем в судьбе СП — 2. В Брюсселе состоится заседание представителей стран-членов Евросоюза, итоги которого могут в конечном счете либо полностью заблокировать реализацию крупнейшего трубопроводного проекта российской государственной компании «Газпром», либо существенно осложнить его завершение». Это станет возможным в том случае, если Париж согласится с внесением поправок в Третий энергопакет, после чего Газпром как поставщик газа лишится права владеть компанией Nord Stream 2 и трубопроводом «Северный поток — 2». При этом анонимные представители правительства Франции заявили немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что «мы не хотим усиливать зависимость от России и при этом еще навредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия».

Nord-stream2.com Сварка трубопровода

Упоминание о Словакии было особенно интересным, поскольку именно в этот момент в Братиславе находилась канцлер Германии Ангела Меркель, которая принимала участие в форуме премьер-министров стран Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. При этом единственные двухсторонние переговоры, которые провела Меркель, были со словацким премьером Петером Пеллегрини. Считается, что Словакия наиболее тесно интегрированное с Германией государство Вышеградской группы, в конце концов, оно единственное из них, которое входит в зону евро. За исключением вопросов миграционной политики Братислава редко входила в конфронтацию с Берлином, в отличие от тех же поляков. И сейчас Пеллегрини подтвердил, что с Германией его страну связывают не только экономика, но и «общие ценности», добавив, что «нам нужно искать пути укрепления Европейского союза в сфере обороны, функциональности Шенгена и единого рынка». Помимо того, Словакия с интересом воспринимает сближение Германии и Франции и хочет оказаться среди тех, кто мог бы присоединиться к будущему новому ядру Евросоюза.

Так что даже с учетом того, что Братислава периодически говорила о своих тревогах в связи со строительством «Северного потока — 2», ее невозможно ставить на одну доску с Варшавой, являющейся яростным противником этого международного проекта. Но Париж это сделал, что заставляет задуматься о мотивации его действий. Возможно, за этим стоят опасения Франции тем, что возросшая активность Германии в перспективе вытеснит французов из Центральной и Восточной Европы и они потеряют там свое влияние. В этой ситуации Париж начинает восстанавливать отношения с Варшавой, которые заметно ухудшались на протяжении всего 2018 года. В конце января этого года польскую столицу посетила министр европейских дел Франции Натали Луазо. Она заявила, что «польско-французские отношения в настоящее время не соответствуют ожиданиям обеих наших стран», намекнула на интерес к формату Веймарского треугольника (Германия — Польша — Франция) и анонсировала визит Макрона в Польшу в первой половине 2019 года.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Старая добрая геополитика балансов. Однако у нее есть свои издержки. Попытка Парижа разыграть карту «Северного потока — 2», чтобы на этой волне показать Центральной и Восточной Европе свое величие, неоднозначно воспринимается Западной Европой, прежде всего Германией, хотя и не только ею. Австрийское издание Die Presse увидело в этом то, что «Франция и США выступают против трубопровода «Северный поток — 2», связав таким образом французов с администрацией американского президента Дональда Трампа. В свою очередь австрийский портал Info-DIRECT считает, что этот шаг Парижа, наряду с отменой визита Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности, «могут быть истолкованы как углубление зависимости Франции от США». В то время как Германия все больше хочет дистанцироваться от Трампа и неоконсервативной внешней политики США, особенно в экономическом плане, Елисейский дворец разочаровывает и разочаровывается из-за отсутствия прогресса в развитии германо-французских отношений. Разногласия по поводу «Северного потока — 2», отмечает издание, могут стать глубоким разрывом франко-германской дружбы. Голосование по поправке в Третий энергопакет должно показать, как далеко готова зайти старая склочница Марианна.