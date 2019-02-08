Когда умирают такие актеры, то принято говорить об ушедшей эпохе. Эти слова могут показаться банальностью, но правда не бывает банальной. Сергей Юрский был для каждого советского, да и российского зрителя не «кинозвездой», а хорошим знакомым, приходившим в дом с экрана, чтобы побеседовать о чем-то важном — даже если роль была комедийной.

Цитата из х∕ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Сергей Юрский

Сергей Юрьевич Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде, в артистической семье. Его отец Юрий Сергеевич Жихарев руководил Московским цирком на Цветном бульваре и Госконцертом, был театральным режиссером. Еще в юности он придумал себе псевдоним Юрий Юрский, который сперва превратился в законную фамилию, а потом «по наследству» перешел к его сыну. Мать будущего актера, Евгения Михайловна Юрская-Романова была преподавателем музыки.

Цитата из к/ф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР Сергей Юрский в роли Остапа Бендера

Отец не хотел, чтобы Сергей, еще подростком тянувшийся к театру и кино, пошел по его стопам, советовал сыну применить свои явные артистические способности не на сцене, а в зале суда. Окончив школу с золотой медалью, Юрский поступил на юридический факультет ЛГУ. Но судьба отыскала будущего актера и там — в университете была театральная студия, куда Сергей незамедлительно записался. Как вспоминал Юрский, решающим в его судьбе стало отцовское признание и оно пришло после роли Хлестакова, исполненной в студенческой постановке «Ревизора» на третьем курсе. Сергей тут же бросил юриспруденцию и поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского. Еще студентом, в 1957 году, он был приглашен в труппу БДТ имени Горького, где вскоре стал одним из ведущих актеров. У Товстоногова Юрский сыграл множество ярких ролей, здесь же в 1974 году впервые выступил как режиссер, поставив спектакль «Мольер» по булгаковской пьесе.

Дебют Сергея Юрского в кино состоялся еще в 1957 году, эпизодической ролью безымянного гражданина в шляпе в фильме «Улица полна неожиданностей», но настоящее признание как к киноактеру пришло к нему в 1966 году с ролью директора школы для трудных подростков Викниксора в «Республике ШКИД» режиссера Геннадия Полоки. Всего через два года признание превратилось в настоящую всесоюзную славу, когда Юрский сыграл Остапа Бендера в «Золотом теленке» Михаила Швейцера. Его Бендер был трагикомической фигурой со множеством плутонов — от почти зловещих до романтических — и сразу полюбился зрителю. Через одиннадцать лет им была сыграна еще одна звездная роль — подозреваемого Ивана Сергеевича Груздева в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Эта трагическая фигура выбивается из достаточно незатейливой, пусть и увлекательной, детективной истории. Блестящая игра Юрского заставляет задуматься о такой важной вещи как взаимоотношения человека и Закона, человека и государства, о том, что человеческая жизнь драгоценна, а потому служители закона не вправе относиться к ней с пренебрежением, каким бы особо важным делом они ни занимались. В том же 1979 году Юрский сыграл поэта-импровизатора в фильме «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера. Это была еще одна его плодотворная встреча с этим режиссером и одновременно — с Владимиром Высоцким, с которым он когда-то играл в «Интервенции» Льва Славина.

Цитата из к/ф «Маленькие трагедии» реж Михаил Швейцер. 1979. СССР Сергей Юрский в роли Импровизатора

Сергей Юрский сыграл еще много интересных и запоминающихся ролей не только в кино, но и на телевидении, где он дебютировал в 1963 году в роли Вильгельма Кюхельбекера в телеспектакле «Кюхля», запомнился телезрителям ролями робота в постановке «Верный робот» по пьесе Станислава Лема и мистера Дэчери в «Тайне Эдвина Друда» по незаконченному роману Чарльза Диккенса. А роль злосчастного Касыма в мюзикле «Али-Баба и сорок разбойников» зрители полюбили всей душой.

Одновременно Юрский плодотворно играл в театре. В 1978 году он переехал в Москву и стал актером Театра имени Моссовета, где он не только играл, но и ставил пьесы. Работал он и в других театрах. Увлечением всей жизни Юрского было чтение произведений со сцены, в этом амплуа он гастролировал по всей стране. Также он пробовал себя как писатель, издавая свою прозу и пьесы под псевдонимом Вацетис. В 1990 году он поставил свой единственный фильм «Чернов/Chernov» по собственному сценарию, где сам исполнил роль дирижера Арнольда Арнольда.

Сергей Юрский был дважды женат, его дочь от второго брака Дарья Юрская пошла по стопам отца и стала актрисой МХТ имени Чехова.

В одном из последних интервью летом 2018 года Юрский рассуждал о том, что смерть для актера — такой же предмет исследования, как и жизнь, о том, что он не суеверен и никогда не боялся играть персонажей, которые по сюжету умирают. Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер не на сцене, его сердце остановилось ранним утром 8 февраля 2019 года, после долгой тяжелой болезни.