В Москве уже несколько месяцев выселяют жильцов ведомственного общежития Минобороны на улицу без предоставления альтернативной жилплощади. Собственник здания в лице представителей ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России (ТУИО) несколько раз прибегал к помощи силовых структур: часть сотрудников ведомства уже лишилась жилья, остальные продолжают бороться за свой дом, отстаивая его в судах.

Дарья Антонова ИА REGNUM У Светланы на руках четыре ребёнка, в том числе месячная дочь

Корпуса общежития Минобороны России были построены с 1929 по 1932 годы, сейчас там проживают военные и гражданские сотрудники ведомства. Первые попытки выселения начались ещё в 2011—2012 годах, но тогда некоторые жильцы смогли отстоять своё право на проживание. Хамовнический районный суд постановил «отказать Минобороны в удовлетворении требований о выселении жильцов» в ответ на данные о непригодности общежития к проживанию. В решении суда отмечается, что ответчикам должны были предложить жильё по договору соцнайма, и оснований для выселения не имеется.

Дарья Антонова ИА REGNUM Общежитие нуждается в капитальном ремонте

Новая угроза выселения нависла над жителями в 2018 году, когда люди массово получили постановления с требованием освободить «незаконно занимаемые помещения». На сбор вещей жильцам дали несколько дней, многим пришлось оплатить штрафы для отсрочки переезда, с несогласными силовые структуры особо не церемонились, выламывая двери и забирая чужие вещи с собой.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявила одна из действующих сотрудников Минобороны РФ Светлана Яушева, прожившая с мужем в общежитии свыше 10 лет, уведомление о выселении она получила в начале декабря 2018 года. Судебное заседание без права на адвоката длилось около 10 минут, и получить отсрочку или альтернативное жильё не удалось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Женщина проживала с мужем в общежитии более 10 лет

Дарья Антонова ИА REGNUM Дверь в квартиру выломали

Дарья Антонова ИА REGNUM После всех потрясений, Светлане потребовалась медицинская помощь

Шестого февраля общежитие вновь посетили начальник ТУИО Наталья Иванова и сотрудники военной охраны. Когда Светлана с супругом вернулись с работы, дверь была уже выломана — мебель вынесли, а вместе с ней забрали сумку с деньгами, лекарствами и водительским удостоверением. Понятых при взломе двери не было. Женщина полагает, что столь жёсткие меры были вызваны её активной общественной работой: Светлана часто обращалась с проблемой в СМИ и правозащитные организации, согласовывала заявки на митинг.

Ещё одна жертва принудительного выселения — одинокая малоимущая мать четверых детей Светлана Климова. Женщина работает в обслуживающей компании при Министерстве обороны и проживает в общежитии с 2004 года. Изначально квартиросъёмщиком комнаты являлась мать Светланы, бывшая военнослужащая. В 2012 году ей выделили квартиру, которая впоследствии была приватизирована, а Светлане предоставили другую комнату в общежитии, однако не распределили квадратные метры на двух малолетних детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Светлана Климова с детьми

«Если не предоставят 72 квадрата по договору соцнайма, то будем бороться за своё жилье. Иначе останемся на улице. Другого жилья у нас нет», — отметила Светлана Климова.

В документе, на основании которого производится выселение, отмечается, что «в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации от 1 февраля 2012 года 162 и на основании заключения межведомственной комиссии от 25 ноября 2011 года №156/2/1546 жилые помещения, расположенные по адресу Москва, Б. Пироговская, корпус 1−8, признаны несоответствующими требованиям, предъявляемым к жилым помещениям и непригодным для проживания. На основании вступивших в законную силу решений суда, а также в связи с представлением Главной военной прокуратуры от 11 июля 2017 года №2/2−406/17 федеральным государственным казенным учреждением «центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ проводится работа по выселению из указанных помещений граждан, незаконно в них проживающих».

Между тем, результатов экспертизы о том, что здание является аварийным, жителям не предоставили. Всего в ведении общежития Минобороны находится восемь корпусов, и только один из них производит плачевное впечатление, однако давно пустует. Здание имеет высокую кадастровую стоимость: согласно данным Росреестра, стоимость корпусов «Пироговки» варьируется от 2 до 6 млрд рублей. Учитывая, что капитальный ремонт в доме ни разу не проводили и о будущей реставрации также информации нет, жители полагают, что оно будет продано под застройку.

Дарья Антонова ИА REGNUM У Светланы на руках четыре ребёнка, в том числе месячная дочь

Дарья Антонова ИА REGNUM Семью также выселяют из общежития

При этом на сайтах о сдаче недвижимости можно найти объявления о сдаче комнат в корпусах данного общежития под аренду. Цена на объекте варьируется от 15 до 30 тысяч рублей. Менеджеры уклоняются от показа комнат: заявляют, что они уже сданы, объявление устарело или является рекламным, либо собственник не выходит на связь. Один из сотрудников компании признался, что «объект проблемный», и квартиросъёмщики «меняются каждый месяц». Те жильцы, которых корреспонденту ИА REGNUM удалось увидеть возле входа в четвёртый корпус общежития, заявили, что живут в здании за плату и ничего о переезде или признании здания непригодным для проживания не слышали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кухня

Седьмого февраля жильцы общежития, муниципальные депутаты района Хамовники и представители Партии ветеранов России подали обращения депутатам Государственной думы в общественную приёмную на Моховой, 7. Семьи просят депутатов обратиться в прокуратуру с целью инициировать подачу исков в суд в защиту прав семей, детей, родителей-инвалидов и других незащищённых категорий граждан, которых сейчас выгоняют на мороз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коридор общежития

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постановления с требованием освободить занимаемые жилые помещения были вручены 54 семьям, проживающим в доме. На сайте Хамовнического районного суда содержатся более 170 вынесенных в пользу истца решений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фасад здания в плачевном состоянии

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