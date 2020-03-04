Кемерово, 4 марта, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В Кузбассе активизировались телефонные мошенники. Они, представляясь сотрудниками прокуратуры, предлагают жителям региона перечислить деньги на телефонные номера или приобрести дорогостоящий алкоголь и продукты питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в кемеровской прокуратуре.

«На текущей неделе в Гурьевске и Березовском обращались с подобными просьбами к местным жителям», — уточнили в ведомстве.

В областной прокуратуре заявили, что звонки с подобными предложениями являются преступными, а действия содержат признаки преступлений. Ведомство просит при поступлении подобных звонков и сообщений обратиться с заявлением в полицию.