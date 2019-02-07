Государственная пропаганда проигрывает битву за умы — это очевидно всем, в том числе её главным участникам. Почему так происходит, хорошо видно на примере программы «Вдудь» с Дмитрием Киселёвым. Нет, Дудь не выставил Киселёва дураком — наоборот, во многих эпизодах главный телеведущий легко обламывал любимца интернет-аудитории в элементарном факт-чекинге.

Kremlin.ru Дмитрий Киселёв

Фокус в том, что и Киселёв, и Дудь — одного поля ягоды, они говорят на одном языке и живут по одному и тому же принципу «просто бизнес, ничего личного». Разница только в том, что один постарше, поопытнее в нюансах программных установок партии и правительства и на вершине, другой помоложе, обладает меньший информированностью о том, что и как надо подавать, но хочет оттуда его спихнуть.

Главная проблема госпропаганды в том, что её производят в основном те, кто сам не верит в российское государство, в существующий строй, в «эту» страну и «этот» народ, в свои же слова о происходящем в России и мире. Многие сотрудники государственных СМИ, в том числе самые провластные, одного поля ягоды с Навальным, «Медузой» и «Эхом Москвы», так как мыслят с ними одними и теми же категориями.

Они вместе с ними радуются проблемам российской экономики, смеются над русскими святынями и героями, возмущаются агрессивной политикой Кремля, ненавидят всё, что хоть как-то отличает нас от условного Запада. Поэтому они, да, получают хорошие деньги, но как могут саботируют информационную политику государства.

Ян Массейс. Два лицемера

Когда-то, в начале 2000-х, использование услуг перекрасившихся западников в ведущих СМИ страны было, возможно, оправданно, так как в силу кадрового недостатка идейных профессионалов они были безальтернативны. Но в последние годы их деятельность сродни вредительству.

Госпропаганду они воспринимают как некую повинность, неприятную работу ради приятной зарплаты, а потому — кто специально, кто подсознательно — доводят пропаганду до абсурда. Ах, вы хотите защиту русского мира? Нате вам «тупых хохлов» в студию. Нужно мочить Запад? Давайте клонируем Жириновского и запустим много кричащих невменяемых «государственников». Трамп наш? Топим за Трампа сильнее американцев. Ой, уже не наш? Ату его! При этом, как отмечают эксперты, ведущие ведущие ТВ-эфира транслируют позицию сторонников Клинтон в США. Как так?

Отсюда и то безумие на телеэкранах, которое усиливается с каждым годом и пожирает остатки здравого смысла. Причём вред от него тем опаснее, что лже-пропагандисты отравляют, извращают по сути правильные идеи и смыслы. Патриотизм, православие, семейные ценности, чувство национальной гордости, обличение преступлений Запада, антиглобализм — всё это в их руках превращается в скучную пародию или бездарный гротеск, отталкивающий даже государственников и патриотов.

Главные телеканалы страны гигантскими шагами приближают свои эфиры к сюрреалистичному треш-шапито — когда высокое смешивается с низменным, клоуны кричат о геополитике, и никому ничего не слышно. Одни и те же темы — Украина, США, ракеты, Трамп, опять Украина, Запад — с одними и теми же участниками напрочь подорвали здоровый интерес аудитории к мировой политике. Ковтуны и амнуэли свели уровень «эксперта» из ТВ до «хабалки» на рынке.

Цитата из телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Вячеслав Ковтун

Всё это не только отталкивает серьезную публику от телеэкрана, но и заставляет всё чаще звучать возмущенные голоса — почему государство не пресечет этот шабаш?

Самое печальное в том, что реальные достижения и проблемы страны остаются за бортом телеэфира. В пятёрке первых сюжетов итоговых программ на Первом и «России 1» едва-едва можно найти какую-то тему по внутренней повестке, да и то она выхолощена до безвкусия и поставлена в числе последних.

В телеэфире нет свершений инженеров-строителей, полёта мысли архитекторов, будней учителей и сельхозоработников, ежедневного подвига врачей. Нет там в полной мере и катастрофической ситуации со свалками, последствий оптимизации села, проблем вымирающих сёл, борьбы с коррупцией, беспределом чиновников на местах и социальной несправедливости.

Как следствие, всё это перехватывает оппозиция — и искажает себе на пользу так, чтобы в народе рождались уныние и ненависть к существующим порядкам. Они берут и показывают то, что не показывает Киселёв и Ко, и сопровождают комментариями «всё пропало!», «долой власть!». То, что этот правдоруб-оппозиционер, придя к власти, будет вести себя намного хуже и в одночасье доведёт страну до нищеты, что он использует наши проблемы, чтобы вызвать нашу злость и их усугубить, это уже не считывается людьми.

Они говорят: а что, разве при строительства космодрома «Восточный» не наворовали, разве «Роскосмос» не угробили, разве Арашуков выдуман Навальным или Дудём? Но в «Вестях недели» вместо серьёзного разговора о волнующих россиян проблемах Киселёв вычурным тоном вновь будет рассказывать о Порошенко, с которым всё давно понятно. И потому, особенно молодёжь, будут обсуждать это в соцсетях, читая телеграм-каналы, напичканные манипулятивными вбросами.

Между тем, повторюсь, ни он, ни его сотрудники сами не верят, что это нормально и что их дело правое. Условные «государственники» бьются в телеэфире с условными «либералами», но не воспринимают это всерьёз. Большинство из них приспособленцы, и с прозападным мировоззрением. Вот почему сразу после отключения камер они ведут между собой приятельские беседы и проводят свободное время в одной компании.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Люди, раньше верившие в эту телеигру, давно раскрыли её содержание и видят в ней только жуткий цинизм. Тем самым доверие к слову государственных СМИ сводится к нулю. Более того, складывается ощущение, что никакой госпропаганды и нет — только пародия на неё, бессмысленный симулякр (оставим за скобками работу RT на внешнюю аудиторию — там есть и свои большие плюсы, и свои большие минусы). Можно только представить, как это радует пропагандистов по ту сторону баррикад.

А что Кремль? Возможно, он не замечает этого безобразия? Нет, оказывается — замечает и не считает безобразием. По крайней мере, человек, которого часто в новостях называют Кремлём («по словам Кремля», «в Кремле заявили»), накануне ответил на возмущение деятелей культуры безобразием на ТВ следующее: «Телеканалам нужно зарабатывать деньги, а вещание дорого стоит… чтобы продавать рекламу, нужно, чтобы тебя смотрели, нужно иметь рейтинги, соответственно, они [телеканалы] пытаются подстраиваться под спрос людей. Можно какого-нибудь деятеля культуры посадить на телеканал и сказать: «Давай, зарабатывай, показывай «Лебединое озеро» круглые сутки, вперед!».

Занавес. Приехали.