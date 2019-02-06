«По большей части, это работа по истории. А значит, в основном диалоги основных персонажей в этой книге взяты из письменных источников. Когда это было невозможно, я старался дать персонажам речь, схожую с той, что наблюдал у них в ходе своих исследований», — такими словами обращается к читателям Джонатан Феттер-Ворм, автор графического романа «Тринити. История создания атомной бомбы».

Фрагмент комикса «Тринити. История создания атомной бомбы» Бомбардировка Нагасаки

Осознание того, что все события, описанные в комиксе, достоверны, ощутимо добавляет весомости произведению и уважения к автору, который так кропотливо собрал и переработал их в современную форму. «Тринити» — действительно, прежде всего историческая работа. Но она не пытается бездумно завалить читателя датами и фактами, она предлагает пережить важные исторические события от лица их героев. После прочтения всего графического романа (порядка 170 страниц) в голове остаётся лишь одна мысль — «Это было сильно».

«Тринити» — это название первого в мире испытания ядерного оружия, которое проходило 16 июля 1945 года на ядерном полигоне Аламогордо в США. Событие, о котором знала лишь небольшая группа учёных и обслуживающего персонала, разделила мир на «до» и «после». Одноимённый графический роман Джонатана Феттер-Ворма рассказывает не факты о постройке оружия, изменившего человечество. Он рассказывает историю гениальных и увлечённых людей, которые в попытке изменить мир, становятся демиургами новой разрушительной вселенной. Опасной настолько, что новоявленные творцы практически готовы отказаться от своего детища.

«Они наконец-то получили ответ на вопрос, который задавали себе годами: «Можно ли это сделать». Впрочем, после завершения Манхэттенского проекта многие учёные почувствовали необходимость задать другой вопрос: «Следовало ли это делать?»

Фрагмент комикса «Тринити. История создания атомной бомбы» Взрыв атомной бомбы

«Тринити. История создания атомной бомбы» — это современный взгляд на важное историческое событие, своего рода учебник нового образца. Автор аккуратно берёт читателя за руку и неспешной походкой проводит через все события, послужившие началом настоящей научной революции. От первых опытов Марии Кюри и её мужа до атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки — история длиной в несколько десятков лет рассказывает о создании первого оружия, способного стирать с лица Земли целые города. При этом манера повествования Феттер-Ворма очень лёгкая и простая для восприятия — словно тебе читают сказку о несуществующих вещах в какой-то далёкой стране. Вот только «Тринити» — это не сказка, а суровая и пугающая реальность.

В книге нет центрального героя, от лица которого ведётся повествование. От начала и до конца всё путешествие с читателем проходит только сам автор — резюмируя все произошедшие события. Однако подход Феттер-Ворма позволяет оценить вклад в историю каждого отдельно взятого учёного. Их работа как огромная фигура из домино — исследования одного научного работника толкают разработки другого и т.д. Отдельно, пожалуй, автор отмечает только Джулиуса Роберта Оппенгеймера — руководителя «проекта Манхэттен» и, так называемого, «Отца атомной бомбы». Оппенгеймер — молодой учёный, обладающий не только выдающимся интеллектом, но и целеустремлённостью, харизмой и неугасающим желанием изменить мир. Вторая значимая личность в романе — генерал Лесли Гровс, образцовый военный, координировавший работу учёных во время проекта «Манхэттен». Феттер-Ворм называет Гровса «выдающимся логистом» за его удивительное умение оптимизировать работу сразу нескольких предприятий, пытающихся создать атомную бомбу.

«Постоянный дефицит и поджимающие сроки плюс тот факт, что никто никогда не делал ничего подобного, требовали изобретательности первопроходцев».

Фрагмент комикса «Тринити. История создания атомной бомбы» Герой комикса «Тринити. История создания атомной бомбы»

В графическом романе показано, что создание атомной бомбы было вынужденной мерой для победы над Германией. Выдающиеся учёные США (и не только) присоединяются к «проекту Манхэттен» из желания защитить свою родину. Однако азарт и перспективы перекройки мира берут верх, и атомная бомба становится не средством защиты, а новым агрессором в отношениях всех стран мира. В «Тринити» нет положительных и отрицательных героев, есть только люди, готовые пойти на что угодно для достижения своей цели. И если жители Японии изначально позиционируются как враги главных героев, то на их сторону хочется сиюминутно переметнутся после бомбардировки Нагасаки. Кадры того, как невинные дети сгорают заживо в атомном пламени заставляют переосмыслить подход к конфликту — в конце концов, война означает смерть.

«Забрав десятки миллионов жизней солдат и мирных жителей, Вторая мировая война наконец-то закончилась».

Фрагмент комикса «Тринити. История создания атомной бомбы» Бомбардировка Нагасаки

Эта неоднозначность находит своё отражение и в визуальном стиле комикса. Монохромные изображения с первых страниц говорят о том, что этой истории не нужны контрастные краски. Серые люди, серая кровь и серый взрыв атомной бомбы — автор не даёт эмоциональной оценки произошедшим событиям, он будто просто констатирует факт. Тем не менее страницы комикса «проглатываются» очень быстро — история интересная и понятная, даже несмотря на обилие специализированных терминов из физики и химии. Например, в книге подробно описаны многочисленные химические реакции и условия их взаимодействия между собой, но сделано доступным языком.

«Тринити. История создания атомной бомбы» — увлекательный и подробный графический роман о тех событиях, которые послужили началом нового этапа в науке и военной промышленности. Современная и простая «Тринити» подойдёт как любителям истории, так и людям, мало с ней знакомым. Несмотря на свой образовательный подтекст, этот роман делает очень важное дело — заставляет пережить события вместе с главными героями и задуматься о важности произошедшего.