В прибайкальском посёлке Култук (Слюдянский район Иркутской области) обострился конфликт в связи со строительством завода по розливу байкальской воды. По утверждению иркутских чиновников, инициатор проекта — китайская компания — получила все необходимые разрешения и намерена вложить 1,5 миллиарда рублей, чтобы выкачивать из Байкала (его называют Священным морем) более 500 тысяч литров воды в сутки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Священный Байкал

О планах ООО «АкваСиб» открыть в Култуке производство стало известно весной 2017 года, но само строительство, причём ударными темпами, началось в конце 2018 года. Иркутский общественник, кандидат биологических наук Виталий Рябцев объясняет это тем, что китайский проект сразу получил негативную оценку, а петиция противников строительства завода собрала более 500 тысяч голосов.

Виталий Рябцев Информация о заводе, строящемся в Култуке

Более всего людей возмутило, что эксплуатировать Священное море, зарабатывать на нём, будет именно китайская фирма. Также люди недовольны тем, что завод начали строить в то время, когда власти местному населению не дают землю в собственность, запрещают возводить жильё и через суд, согласно поправкам в закон об охране озера Байкал, пытаются снести уже построенные дома.

Виталий Рябцев Февраль 2019 года. Ландшафт Таловских болот серьезно изменился

«Мы не хотим, чтобы экспорт в Китай байкальской воды проводился по тому же сценарию, что и экспорт сибирского леса. Обогащая кучку нечистых на руку людей и причиняя огромный экологический ущерб. Байкал — достояние России. Самый крупный в мире запас питьевой воды. Его эксплуатацией должны заниматься только отечественные предприятия. Прибыль от продажи воды должна направляться на сохранение Байкала, на поддержку местного населения, в федеральный и областной бюджеты. Но — не в карманы зарубежных владельцев заводов!» — подчёркивает эколог Виталий Рябцев.

Еще одна причина протеста — под застройку была отдана уникальная природная территория (Таловские болота), нуждающаяся в охране.

Виталий Рябцев Таловские болота

«Это интереснейший «перекресток» птичьих путей. Нигде более в Иркутской области не зарегистрировано столь много редких видов птиц, а также «залетных» гостей, гнездящихся много западнее, восточнее или южнее Прибайкалья. Здесь же наблюдаются наиболее поздние осенние (до конца ноября — начала декабря) задержки мигрирующих пернатых, а также самые ранние (в Иркутской области) весенние встречи ряда видов.

Например, полевой жаворонок обычно появляется здесь уже в середине марта. Первые на Байкале стационарные орнитологические исследования проводились именно здесь! Польские ссыльные Б. И. Дыбовский и В. А. Годлевский наблюдали за миграциями птиц в 1858—1862 годах. Историческое место. Кстати, сам Култук появился в конце 17-го века, он немногим моложе Иркутска», — пояснил Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Вот так теперь выглядит западная окраина Таловских болот. Экологический ущерб отсутствует?

На днях учёный лично побывал на сходе местных жителей в Култуке и сделал вывод, что по сравнению с летом 2018 года ландшафт Таловских болот серьезно изменился. По его словам, с началом строительства местных жителей больше всего возмутили рвы, прокладываемые через болото, а затем по обширному мелководному участку Байкала.

«Меня с самого начала удивил выбор участка для строительства такого объекта. На протяжении сотен километров берег круто обрывается в глубины Байкала. Но завод строят так, чтобы затем прокладывать трубы через самый обширный на «иркутском» берегу мелководный участок, тянуть их по дну на протяжении нескольких километров. Закладывая трубы в специальную глубокую траншею. Это ведь в разы удорожает строительство завода!

В разговорах с местными жителями появилась версия: у китайцев денег так много, что это удорожание для них роли не играет, зато дорогостоящие работы по прокладке труб поручены «кому надо», — отметил учёный.

Виталий Рябцев Култук в феврале 2019 года. Хорошо видны ширина траншеи и объемы земляных работ

Местные жители слова Виталия Рябцева подтверждают:

«Если фирма заплатила за прохождение экологической экспертизы миллион рублей, то ей разрешается делать всё, что угодно: копать, перекапывать, загрязнять Байкал», — поясняет житель Култука Станислав Филиппов.

Но всё, что на эти доводы мог возразить глава муниципалитета Юрий Шарапов, это то, что «поселку нужно развиваться». Из общения с ним общественники выяснили, что на Таловских болотах выделен не один, а десять участков под строительство таких вот объектов.

«На знаю, какой длины будет траншея, но она уже уничтожила природные сообщества мелководья на площади в несколько гектаров. А если появится еще девять таких траншей (по числу планируемых заводов) — конец всему мелководному заливу?», — задаётся вопросом Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Вырытая траншея вплотную подошла к Байкалу

Кстати, почти все собравшиеся на встречу местные жители высказали сомнение, что на этом заводе будет 150 обещанных рабочих мест: для того чтобы воду из трубы разливать, хватит и 20 работников.

«А кто-то подсчитал ущерб экосистеме самого Байкала? По словам местных жителей (а здесь почти все — рыбаки), мелководья, которые перекапывает баржа, всегда представляли интерес для рыбной ловли. Причем здесь добывали не только омуля (вдоль берега проходит его осенняя миграция).

В этом месте нерестится байкальский сиг (сейчас он очень редок), здесь постоянно ловили представителей этого вида, полных икры. На култукском мелководье кормится даже молодь байкальского осетра (Красная книга РФ)», — задаётся вопросом эколог Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Сход жителей села Култук, недовольных строительством завода по производству бутилированной байкальской воды

Очевидно, что в данном случае правоохранительным и надзорным органам следовало бы провести расследование и выяснить, каким образом проект, который так запросто уничтожает уникальные природные места, получил положительное заключение «экологической экспертизы».

Виталий Рябцев Баржа на Байкале

Деяния «пожирателей» Байкала известны. ИА REGNUM не раз писало о том, как под видом заботы о местном населении правительство многократно сократило водоохранную зону Байкала. Причём, соответствующее постановление было подписано в мате 2018 года, как раз в те дни, когда вся Россия горевала вместе с Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унёс жизни десятков людей, большинство из которых — дети.

Также пришлось написать несколько статей прежде чем надзорные органы обратили внимание на сайт, через который любителям охоты предлагалось «Байкальское сафари» — за 150 тысяч рублей убить тюленя. Не осталась незамеченной и инициатива Минсельхоза РФ о необходимости возобновить промышленную охоту на этого байкальского эндемика.

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Экосистеме Священного Моря угрожают сторонники строительства ГЭС, лесорубы, выкашивающие деревья тысячами кубометров, а также сотни гостиниц и турбаз, возведённых с нарушениями под видом жилых домов. Их собственникам вполне себе удаётся договариваться с чиновниками и без опасений вести свой незаконный бизнес.

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Поэтому вместо эпилога позволим себе привести известную притчу про лягушку в интерпретации иркутского учёного, кандидата биологических наук Виталия Рябцева:

«Если взять лягушку, посадить её в кастрюлю и поставить на огонь, то некоторое время лягушка будет чувствовать себя комфортно. Ей даже будет казаться, что в этой тёплой расслабляющей водичке существовать совсем неплохо. Все печальные последствия начнут ощущаться позже. Эта незамысловатая история — модель того будущего, которое ждёт человечество, если оно будет по-прежнему игнорировать нарастающие угрозы, и, в первую очередь, экологические.

Пока нам сравнительно неплохо, если, конечно, не думать о глобальном потеплении и загрязнении, разрушении экосистем и массовом вымирании видов животных и растений. Окажемся ли мы умнее этой лягушки?».