Американское издательство Sourse Point Press готовит к выпуску новый комикс российского художника Стаса Якимова Monstrous: Baba Yaga, который уже стал популярным среди иностранной аудитории и собрал более семи тысяч предзаказов. Корреспондент ИА REGNUM пообщалась с художником и узнала, как американские читатели воспринимают русских персонажей, в чем отличие между отечественной и зарубежной аудиторией и почему в России есть мода, но не культура комикса.

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

Это как «Джон Уик», только про Бабу Ягу. По сюжету, на Русь прилетают ведьмы, находят Бабу Ягу, убивают её кота Баюна и забирают у неё все силы. С помощью одной изобретательницы Баба Яга делает разное оружие и летит в Лондон мстить. Там она попадает на шабаш ведьм.

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

Месяца полтора. Сложностей особых не было, единственное — я переделал весь экшн, потому что он был никакой. В момент, когда Баба Яга приходит на этот шабаш, ей встретились на пути буквально две ведьмы, и потом она начала разбираться с теми, кто её обидел. А это очень мало, поэтому я добавил разные отсылки, пасхалки и таким образом увеличил комикс на десять страниц.

Нет, это американская серия Monstrous. Первые две части называются European Gates. Там тоже стимпанк, роботы, какие-то кролики бегают с пулеметами… Эта книга станет ответвлением. Должен был быть ваншот (комикс, опубликованный как единый, самостоятельный выпуск, — прим. ред.), но его решили продлить еще на четыре выпуска. Сейчас к ним пишутся сценарии, а я по ним уже буду рисовать.

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

У нас синглы невыгодно продавать. Когда все выпуски будут нарисованы, наверное, кто-то захочет издать. Но вопрос в другом — хватит ли им денег, чтобы выкупить права у издательства Sourse Point Press?

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

На Facebook и DeviantArt есть своя тусовка комиксистов, авторов, художников, где все друг друга знают. Найти работу — не проблема. Если что-то умеешь делать, к тебе сами обратятся. Так на меня и вышло это издательство.

Они всё хорошо воспринимают. Им очень нравятся русские сказки. В том же «Хеллбое» есть и Кощей Бессмертный, и Баба Яга, и кого там только нет… У них, вроде, даже ваншоты выходили отдельно про Бабу Ягу, про Кощея, про Распутина. Так что они знают этих персонажей и нормально к ним относятся.

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

Я уже лет шесть там издаюсь. Из последнего, что выпустил в США, — Salvagers: Contagion. Грубо говоря, «Звёздные войны», только в своей вселенной. Еще вышла толстая книжка Go West. Это история про постапокалипсис, в котором весь мир скатился обратно к Дикому Западу, при этом у них современное оружие, мотоциклы и прочее. Еще одна толстая книжка — The Boxmasters про группу Билли Боба Торнтона, известного по фильму «Плохой Санта». Комикс про него и совместно с ним сделан.

Для российской у меня есть свои серии «Скелет Инспектор» и «Провинция Зомби». Но я ими занимаюсь, только когда есть время. Ни морально, ни финансово от них нет большой отдачи.

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

Наверное, с тем, что никому не интересны комиксы. У нас нет такой культуры комикса, как в Штатах. У нас есть мода. Какой-нибудь модный блогер скажет: «Покупайте «Провинцию Зомби» у Стаса». И на волне его призыва будет модно покупать у Стаса комиксы. А так всем наплевать.

Сможет, но не сейчас. Во-первых, у нас очень мало толковых авторов, издательств тоже мало, конкуренции никакой нет. Весь рынок держит одно издательство. Оно также контролирует самые крупные выставки и фестивали в Москве и Петербурге и допускает к участию только тех, кто лоялен к нему. Другие издательства ничего не решают или занимаются переводными комиксами. Мне знакомые ребята сказали, что смотрят на «лидеров продаж» отечественных комиксов, расстраиваются и переходят на переводные, потому что просто неинтересно читать. Все слишком вторично и скудно. Но «фанатам» комиксов это нравится, а значит, подобную политику никто менять не будет. Дайте те же невозвратные $3 млн любому другому издательству и допуск ко всем медиа ресурсам, и тогда что-то тронется. А пока всё так и будет, как в болоте.

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

Американцы всеядны, им хоть что. А что нужно русским — я не могу понять. Например, я прихожу на Micro Comic Con и мне говорят, что у них продается больше всего. На ура заходят не серьезные книжки, где и арт сильный, и сюжет, а с кривыми «детскими» рисунками и сомнительным юмором. Опять же, потому что кто-то из блогеров что-то сказал.

Может, где-то и уделяют, но, судя по продажам, на уровень рисования всем плевать. А на уровень историй — тем более.

Я рисую лет с пяти. В 2008 году у меня вышел артбук Bat is Dead про мертвого Бэтмена, а потом был комикс «До нашей эры» не по моему сценарию. Было много проектов, после чего меня заметили несколько авторов и предложили работу. Так что, если говорить о профессиональном занятии комиксами, то с 2014 года.

Сейчас я работаю над дизельпанк-комиксом Broken Gargoyles. Его автор описывает, как хочет это видеть, но при этом дает свободу — если можешь придумать лучше, придумывай. Например, он сказал: «Мне нужен главный герой, он такой-то и такой-то». Потом мы думаем, подходит он или нет. В итоге главный герой Broken Gargoyles из суперменовидного качка-ковбоя превратился в очень худого молодого человека в очках. Оказалось, что так гораздо лучше.

Нет, мне почему-то в этом году дали целых три стимпанк-проекта. Так бывает, в позапрошлом году у меня сразу четыре проекта про ковбоев было. Раньше я в основном супергероику рисовал, потом зомби пошли, а потом уже всё вместе.

Стас Якимов Фрагмент комикса Monstrous: Baba Yaga

Сейчас вышеупомянутая Broken Gargoyles, которая выйдет только в 2020 году в США. Там семь выпусков и два спин-оффа. Доделываю свои проекты «Скелет Инспектор» и «Провинция Зомби». Еще рисую комикс на 80 страниц новому российскому издательству WizArt. Скоро у них в Питере пройдет презентация комикса «Квантовый департамент», который является предысторией фильма «Кое-что задаром». И еще с АСТ и писателем Павлом Санаевым делаем большой комикс с рабочим названием «Иллюзия».