На днях армянская газета «Акос», издающаяся в Стамбуле, рассказала о встрече министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу с патриаршим представителем в Западной Европе, официальным представителем Первопрестольного Святого Эчмиадзина в Ватикане архиепископом Хажаком Парсамяном. На встрече также присутствовал местоблюститель Армянского патриарха Константинополя архиепископ Арам Атешян и директор отдела межцерковных отношений Эчмиадзина архимандрит Шаге Ананян. Речь шла об избрании главы Армянского патриархата Константинополя.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело в том, что патриарх Месроп Матуфян с 2008 года неизлечимо болен, находится в коме и не способен выполнять свои обязанности. С этого времени вокруг выборов нового патриарха ведется открытая и закулисная борьба. Архиепископ Парсамян рассказал, что Эчмиадзин «выразил пожелание, чтобы я представил турецкой стороне его мнение по этому вопросу. Во время своего пребывания в Риме я встретился с послом Турции и передал ему это желание. Посол отреагировал положительно и сказал, что передаст министру эту просьбу. Позже он позвонил мне и сообщил, что министр назначил дату встречи. Я рассказал об этом католикосу Гарегину II». Итог беседы таков: Чавушоглу заявил, что «следует подождать с выборами», исходя из того, что Месроп все еще жив, его проблемы со здоровьем не являются основанием для признания его патриаршего места вакантным.

Это не первый случай, когда представители армянского духовенства выходят на диалог с турецким властями. В феврале 2018 года произошла встреча членов созданной для организации выборов в Константинопольской патриархии инициативной группы с главой МВД Турции Сулейманом Сойлуном, на которой также было заявлено, что «пока патриарх Месроп жив, выборов не будет». Однако такого рода дела — это вопрос, находящийся в компетенции исключительно Эчмиадзина. Если армянский патриарх Стамбула не по нраву турецким властям, они могут запретить ему появляться в светском обществе в церковном облачении, не более того. Тем не менее Армянская апостольская церковь ведет политику, ориентированную на достижение соглашения с Анкарой. А та, похоже, пытается выиграть время, сохраняя лояльного в отношении турецких властей местоблюстителя Атешяна. Почему?

Vigen Hakhverdyan Эчмиадзинский кафедральный собор

Большинство армян Турции сегодня проживает в Стамбуле, как правило, в историческом армянском районе Кумкапы. Согласно некоторым данным, их численность достигает 60 тысяч человек. В то же время это самая заметная, но не имеющая серьезного политического влияния группа этнических меньшинств в этой стране. Правда, в своей книге «Тайная нация. Криптоармяне Турции» американо-армянский журналист Аветис Аджян утверждает, что сегодня в Турции продолжает жить около 2 миллионов армян, которые являются потомками переживших Геноцид и скрывают свою идентичность. При этом армянский патриарх в Стамбуле объективно играет роль своеобразного лидера-объединителя людей, так как нет другой организации, которая взяла бы на себя руководство армянской общиной.

Это хорошо понимает Анкара, поскольку контроль или альянс с лидерами армянской общины Турции позволяет ей вести активную игру в вилке западная диаспора — Армения. Как заявляет в этой связи шведский эксперт Сванте Корнелл, «есть большая разница между самой Арменией и армянским мировым лобби, то, что выгодно стране, не всегда выгодно диаспоре». По его же словам, цель Анкары — добиться того, чтобы Ереван был скован в возможностях говорить от имени всего армянства, а диаспора, большинство которой составляют беженцы из Османской империи, имела бы свою позицию. В такой ситуации «свой» человек на должности армянского патриарха Константинополя просто необходим, и Анкара, как нам представляется, будет стремиться довести этот процесс до положительного для себя результата: поддерживать разделение между диаспорой и армянским правительством, которое, кажется, играет на руку Турции. Посмотрим, что из этого выйдет.