Происходящее в последние дни странным образом сочетает в себе ужас и страх тех мировых сил, которые настроены антиирански. С другой стороны, вся реакция этих сил показывает, что, не добившись практически никакого успеха в силовых или подрывных операциях против Ирана, антииранский блок и пытается расширить свои ряды, и собирается перейти к массированной психологической пропагандистской кампании против Тегерана, для чего используется даже фактор тесных партнёрских связей Ирана с той же Венесуэлой — мол, «иранцы испугались и боятся, что следующие — они». Видимо, в ближайшие месяцы, пока сам Иран не ответит жёстко, эти силы будут продолжать наращивать обороты в своей агитационке, вся цель которой — приучить граждан Ирана к мысли, что и у них неизбежен «цветной переворот» с помощью США. Эту бы ретивость антииранским силам мира — да в благих целях и намерениях. Но нет — недавний скандал в Вашингтоне вокруг острых разногласий разведсообществ США со своим президентом Дональдом Трампом, на наш взгляд, красноречиво показал, что хозяин Белого дома плевать хотел на оперативные данные спецслужб США и что он больше доверяет агитационке, исходящей ну явно от Израиля. Думается, что именно это обстоятельство подтолкнуло министра иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа посоветовать в полушутливом тоне Трампу больше «доверять докладам своих спецслужб по Тегерану», чем слушать бредни воспалённых мозгов израильских политиков и пропагандистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Для израильтян и их почитателей, где бы то ни было в мире, приведём свидетельства раввина Тегерана, главы еврейской общины иранской столицы Юнеса Хамами из его речи на Международном форуме «Имам Реза и диалог между религиями» в священном иранском городе Мешхед 30 января этого года при участии религиозных лидеров авраамических религий, сообщал ресурс Mehr News. Может быть, хоть слова еврея-иудея, правда, из Ирана, приведут в чувство «первоклассных идиотов», как мог бы сказать Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи, но уже про идиотов из Израиля. Итак, раввин Юнес Хамами заявил, что именно Исламская революция заложила основу для сосуществования различных религий и этнических групп в Иране. Далее он добавил, что «на протяжении веков Иран всегда был страной мира и сосуществования, и различные этнические группы Ирана живут вместе в мире и спокойствии». Раввин Хамами также сказал, что после Исламской революции имам Хомейни представил новую перспективу, которая призывает к сотрудничеству и интеграции между последователями разных религий, процитировав покойного аятоллу: «Наша религия — это монотеизм, Иран — наша страна, и мы — единая нация». Эти заявления имама Хомейни открыли новый путь межконфессионального диалога, основанного на взаимном уважении». Раввин Хамами убеждён, что все иранцы из разных религиозных и этнических групп были объединены для защиты своей страны в течение восьми лет навязанной иракской войны, и отметил, что враги Ирана подвергались дискриминационной атаке иранцев независимо от их веры и этнической принадлежности. Он добавил, что Исламская революция заложила основу для мирного сосуществования между последователями разных религий в Иране и дала им возможность лучше узнать друг друга, сохранив при этом свою идентичность.

tasnimnews.com Представители монотеистических религий в Иране

Конечно, в Израиле могут встать в «позу Трампа» и ответить — ой, не верим. Ну, хватило ведь глупости у президента США, чтобы в его споре с американскими разведками заявить: даже если «ему доложат о выполнении Тегераном всех условий ядерного соглашения, он им не поверит». Но на основании чего не верить Ирану, коли синагоги Тегерана действовали и не закрывались даже во время войны с Ираком? Ведь у мира есть основания верить членам тех субконфессиональных иудейских общин Израиля, которые периодически пляшут на израильском флаге, а то и демонстративно сжигают израильский государственный стяг, с песнями и речитативами. Есть же в Израиле ортодоксальная секта хасидов (происхождением из румынского городка Сату-Маре, отсюда и наименование «сатмарские хасиды»), отрицающая и само Государство Израиль, и израильские паспорта, отказывающаяся отправлять своих последователей служить в ЦАХАЛе, подчиняться светским судам, создавшая собственную систему образования. В День независимости Израиля и в День Иерусалима это именно они, сатмарские хасиды непременно проводят траурные церемонии, сопровождающиеся сожжением израильских флагов. Называют себя также Движением «Нетурей карто», или «Наторей карта». Примерно 400 семей из числа «Нетурей карто» живут главным образом в Иерусалиме, где у них есть свой квартал. Ещё около 1 000 семей членов «Нетурей карто» живут в Лондоне, Нью-Йорке, Манчестере и Торонто. Многие из руководителей этой общины были и остаются связаны с палестинскими освободительными движениями, ряд раввинов сатмарских хасидов даже обращались за поддержкой… к Ирану. Принципиальное непризнание Государства Израиль зиждется на убеждённости сатмарцев в том, что еврейское государство должно быть основано не сионистами, а мессией («машиахом»). А почему бы миру не верить именно сатмарским хасидам-ортодоксам из движения «Нетурей карто»? И не помочь им в организации госпереворота в Израиле и так далее? Вполне даже правдоподобный сценарий — правда, не для времени правления Трампа, разумеется. Но кто сказал, что Трамп — это навечно?

State.gov Синагога в Иране

Данный небольшой экскурс о наличии в иудейской же среде идей отрицания Израиля должен привести силы, враждебные Ирану и его Исламской революции, к простейшей идее, известной многие века, а то и тысячелетия — то, что используешь ты, будет использовано против тебя, так что «не рой яму другому — сам в неё попадёшь». Там ведь вообще аж страшно что заявляется и происходит! Так, раввин А. Коэн из Великобритании уже в двухтысячные годы заявлял, что Холокост не смог бы осуществиться без соизволения Бога, и назвал стремление сионистов не допустить повторения Холокоста «ересью». А раввин Д. Вайс в интервью иранскому агентству IRNA заявлял о том, что «Израиль был создан во имя Господа, но он нечист и безбожен. Мы надеемся, что это государство перестанет существовать». Как мы видим, недовольных чем-то — «их есть у меня» в Израиле точно, само собой разумеется, что недовольных чем-то «есть» и в Венесуэле, и в Иране, и в США, и в Турции, и в Европе. Да где угодно! А теперь представим, что сатмарцам из «Нетурей карто» массированную помощь и содействие оказывают США на пару с «фондами Сороса» — благо что в Израиле точно есть посольство США. А практически все «цветные перевороты» покамест были именно там, где посольства США реально превратились в аппарат по установлению внешнего управления над той страной, в которой Вашингтону нужна марионетка, и т. д. и т. п. До организации и осуществления переворота эти страны предумышленно и всячески ослабляются, их общественность раскалывают на антагонистические лагеря и т. д. — только в этом случае переворот успешен. Когда общество обладает своей национальной (государственной) сверхидеей, и когда во имя этой сверхидеи общественность внутренне консолидирована, то, как показала та же Сирия, парочка-другая предателей-генералов ничего не решает. Ну, а если страна сгруппирована и постоянно в ожидании войны (того или иного сценария), то случаются «площади Тяньаньмэнь», когда участников переворотча не грех и гусеницами танков подавить. Может быть, кто-то забыл, как в КНР быстро угомонили «желающих демократии, гражданского общества и «просто хорошо жить» не работая»? Очень зря, если забыли, как показали последующие годы, санкции и угрозы США — пустой звук для внутренне сильных и внутренне консолидированных государств…

Luo Shaoyang Китайский солдат

Ну или вот — свежайший пример из Израиля. Тысячи эфиопских евреев вышли на митинг в Тель-Авиве против дискриминации и насилия со стороны полиции, передавало 30 января агентство Associated Press. Поводом для акций протеста под лозунгами «Полиция убивает Бэта Исраэль» стала смерть 24-летнего душевнобольного Йехуды Биадгу в пригороде Тель-Авива — его застрелил полицейский. Без углубления в разъяснения поясним, что темнокожие евреи из Эфиопии, называющие себя «Бэта Исраэль» и также известные как фалаши, являются третьей по величине этнической группой среди евреев после ашкеназов и сефардов, т. е. «европейских» и ближневосточных евреев-иудеев. Чем чёрт не пошутит-то — а вдруг как некой благочестивой державе захочется, чтобы фалаши себя чувствовали равноправными и законными хозяевами в Израиле, и в этой стране произойдёт фалашская «цветная революция»? Ведь когда Бог спит — черти и шутят-то налево-направо…

Однако ж вернёмся к Ирану. Как известно, ссылаясь на некую сирийскую «оппозиционную группу», израильская газета Jerusalem Post 22 января сообщила, что 12 солдат КСИР были убиты в результате авиаудара Израиля по международному аэропорту Дамаска (21 января). Источавший нескрываемую радость премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил тогда, что израильские силы атаковали иранские склады оружия в Сирии. «Мы отработали с впечатляющим успехом, чтобы заблокировать иранскую военную мощь в Сирии», — сказал он, утверждая, что израильские военные наносили удары по иранским военнослужащим и по партии «Хезболлах» сотни раз. Ложь долго не прожила — уже 28 января официальный представитель КСИР Ирана бригадный генерал Рамазан Шариф, как писала газета Tehran Times, категорически опроверг заявления израильского премьер-министра о нападении на иранские базы в Сирии как полностью беспочвенные и ложные. «Если бы у гвардейцев было 12 жертв, в Иране должны были быть похороны в течение последних 20 дней», — подчеркнул бригадный генерал Шариф. Что интересно — оказывается, израильские (возможно, и американские) спецслужбы не в курсе, что в Иране не скрывают ни числа своих потерь, ни имён погибших. Потому что в Иране каждый погибший на войне — это мученик за Веру, а не просто военнослужащий или ополченец из «Басидж». И похороны погибших на войне действительно происходят в серьёзнейшей, траурно-торжественной атмосфере. Поэтому ничто не скрывается — ибо мученик за Веру — это почётно, это пусть и не восхваляется, но это почитается, буквально всеми. К семьям погибших государство проявляет максимум внимания, пусть даже погибший — не мусульманин. Кто-то скажет — «не сходится», как же «мученик за Веру», если погибший был представителем иной конфессии? Ещё раз попросим вчитаться в свидетельство раввина Тегерана Хамами и его цитаты из высказываний аятоллы Рухоллы Хомейни — монотеизм, авраамические религии… Думается, что для осведомлённых — и так всё понятно, без привлечения богословов.

Khamenei.ir КСИР

Дело не в том, что бригадный генерал Шариф стал ещё одним иранским представителем, разоблачившим на весь мир очередную израильскую ложь по Сирии. Вопрос, на наш взгляд, глубже — а почему Израиль врёт и мир как бы вынужден «верить» израильской лжи, в особенности после того, как Израилю поддакнет какой-то из президентов США? Вот в Иране многие десятилетия есть традиция — президент Ирана посещает в канун христианского Нового года семьи христиан-военнослужащих, погибших во время войны с Ираком. Это — помимо того, что всегда иранские высшие руководители поздравляют христиан с Новым годом и Св. Рождеством Христовым. Исключением не был и 2019 год. В новогоднюю ночь президент ИРИ Хасан Рухани посетил семью армянского солдата Альфреда Габри, погибшего в возрасте 20 лет во время ирано-иракской войны. Эти кадры демонстрировали все иранские телеканалы. В гостях у армянской семьи Габри президент Рухани сказал: «Ваш сын пожертвовал жизнью во имя Родины. Утрата сына — нелёгкая доля, но тот факт, что ваш сын стал фидайи во имя народа и Родины, смягчает боль утраты… Наши армянские соотечественники вместе с мусульманами самоотверженно защищали страну, и сегодня они также готовы пожертвовать собой во имя Родины, это заслуживает того, чтобы склонить в почтении перед ними голову». А 6 января все иранские СМИ передавали, что экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад принял участие в празднованиях Св. Рождества (по обряду Армянской Святой Апостольской Православной церкви) в армянской церкви Св. Переводчиков в одном из кварталов Тегерана. И 1 января предстоятель армян Исфахана, епископ Сипан Кашаджиян в интервью IRNA сказал, что свобода мнений действительно существует в Иране и последователи монотеистических религий пользуются полной свободой и безопасностью. Он выразил надежду, что в новом году люди во всём мире начнут сознательно и правильно оценивать Иран. «Несмотря на пропаганду СМИ, люди должны посетить Иран и его культурные и природные достопримечательности», — добавил он. Указав на самые лучшие отношения между иранскими армянами и мусульманами, епископ Сипан заявил, что связи иранских армян и мусульман основаны на взаимоуважении.

tasnimnews.com Собор Святого Саркиса в день памяти геноцида армян. Тегеран

Суммируем заявления раввина Тегерана Хамами, заявления исфаханского армянского епископа Сипана, помножим на подчёркнуто уважительное отношение властей Ирана к иудаизму и христианству — получится то, что имеет место в реалии: разоблачение лживости пропаганды западных СМИ и израильских лидеров по Ирану и иранской политике. Может быть, это такая необъяснимая сионистская «любовь» к своей части, своему месту в глобальной истории Ирана, раз такая ненависть к Тегерану источается столь огульно, что на уровне Нетаньяху врут не только о том, «сколько иранцев убили» в Сирии, но и о внутреннем укладе иранского общества? Можем посоветовать США и Израилю получше и поглубже почитать, изучить Коран, после чего — поподробней узнать, как проходят похороны мучеников за Веру у шиитов. Наконец, порыться в многочисленных источниках и первоисточниках по истории Ирана. Ну, или взять да прочитать великолепное произведение «Шахнамэ» — «Книгу Царей» бессмертного Хакима Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Туси, это же помогло бы политикам Запада и Израиля понять, что такое душа и самосознание иранца…

На наш взгляд, все эти вопросы — отнюдь не второстепенные на сегодняшний день, когда в Иране уже начались массовые празднества по случаю 40-летия Исламской революции, именующиеся «Дахе-э фаджр» («Десять дней рассвета»). В конце концов, одной из «прикладных» целей врагов Ирана было в том числе и стремление сорвать эти торжества или хоть как-то их омрачить. Но, видимо, подготовка антииранских пресловутых «прокси-армий», т. е. террористов, не на столь высоком уровне. Их попытки — типа той, что недавно имела место в провинции Систан-э-Белуджистан, когда некая террористическая группа «Джейш уль-Адль» * напала на один из опорных пунктов иранских силовиков в городке Никшехр, или типа двойного теракта в административном центре указанной провинции Захедане (30 января) «от имени» некой террористической группки «Джейш аз-Зульм» *, которая, по некоторым данным, ваххабитская и известна своей поддержкой джихадистов в Сирии, — это всё-таки комариный писк. С этой точки зрения теракт на территории Ирака в южном регионе Балада, когда преступники атаковали автобус с иранскими паломниками (девятеро получили ранения) 3 февраля, представляется более угрожающим. В частности, по своим последствиям — ведь это говорит о том, что враги Ирана, в том числе американцы, не дают и не дадут Ираку привести себя «в норму», они постоянно будут стремиться сохранить Ирак как «зону непрекращающейся войны». Взрыв в Балада прозвучал именно после того, как 3 февраля в интервью телеканалу CBS Дональд Трамп заявил, что американцы останутся в Ираке, чтобы «следить за Ираном и всем регионом Ближнего Востока».

The White House Дональд Трамп в Ираке

Правда, уже 4 февраля глава Высшего Исламского совета Ирака Аммар аль-Хаким в ответ на интервенционные высказывания президента США заявил, что Ирак выступает против того, чтобы стать площадкой для региональных и международных конфликтов или наблюдения за соседними странами. «Согласно Конституции Ирака, наша страна не сможет стать угрозой стабильности и безопасности региона и мира», — написал он в своём блоге в Twitter. Не преминул откликнуться на заявку Трампа и президент Ирака, курд Бархам Салех, сообщало 4 февраля Reuters. «Не перегружайте Ирак вашими проблемами, — сказал Салех, обращаясь к Трампу, — США — большая сила, но не навязывайте нам ваши собственные политические приоритеты». Однако ведь объективность такова, что власти «разобранного на части» Ирака на деле не контролируют всю иракскую территорию. И не видно, как именно они смогут противостоять планам США в регионе. Самостоятельно иракские власти вряд ли что смогут — а вот во взаимодействии с Ираном и Сирией у них может кое-что получиться, по крайней мере, в плане ликвидации засылаемых американцами террористов.

Вернёмся к вопросу о «любви» Израиля и его союзников к Ирану. Как и следовало ожидать, самая большая «любовь» израильтян в Иране — это легендарный главком спецназа «Кодс» КСИР Ирана, генерал-майор Кассем Солеймани. Настолько «любят», что буквально шизофренически грезят, что его нет, что Израилю удалось убить генерал-майора Солеймани. Достаточно вспомнить, как нараспев различные израильские СМИ и иные источники торжествовали, мол, ура — нам удалось ликвидировать Солеймани. И как потом разочарованно молчали — ещё бы, главком «Кодса» лично участвовал в похоронах главы Совета по целесообразности, аятоллы Сейеда Махмуда Хашеми Шахруди. Напомним — это всё дела ещё 24−26 декабря 2018 г. «СМИ, выступающие против Исламской революции, в среду опубликовали сообщение о гибели генерала Солеймани. Сегодня утром глава спецназа «Кодс» появился в мечети имама Хомейни», — было сказано в публикации агентства Fars News. Агентство также опубликовало фотографии из мечети, опровергнув слухи о том, что Солеймани якобы не посетил похороны аятоллы Шахруди, которого считали преемником Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Мы уже освещали данный эпизод и достаточно подробно разъясняли, почему генерал Солеймани никак не мог быть ни в районе Дамаскского аэропорта, ни при атаке авиации Израиля на бывший исследовательский центр по разработке химоружия в Джумрайе. Но израильская «любовь» к главкому «Кодса» настолько велика, что сейчас Тель-Авиву генерал-майор Солеймани пригрезился уже в Южной Сирии.

Khamenei.ir Касем Сулеймани

Достаточно было в конце января некой выходящей в Лондоне газете «Аль-Араби аль-Джадид» написать, что «иранские и проиранские вооружённые силы», включая подразделения ливанской партии «Хезболлах», передислоцируются на юг Сирии, в районы ас-Суэйда, Дараа и Кунейтра, расположенные менее чем в 80 км от границы Израиля, как в Израиле заорали — ату! Иран — нарушает соглашения, достигнутые ранее с Россией, об отводе вооружённых сил от границ с Израилем в Сирии, и это, мол, может привести к резкому обострению ситуации в зоне вооружённого конфликта. Вначале мы попытаемся заставить любого израильтянина вспомнить о признаниях их «ястреба» — министра (уже — экс) обороны Авигдора Либермана в том, что в Сирии вообще нет никаких «иранских вооружённых сил». Затем напомним о том, что соглашения о — нет, не отводе, а о невступлении в зону границ Сирии с Израилем — российские военные достигали именно с правительством Сирии и военным командованием ополченцев из партии «Хезболлах». Так что Иран ничего не нарушает — и, в принципе, за партию «Хезболлах» ни перед кем не отвечает, эта партия правит отдельной страной, Ливаном, если что. Однако закончим с обозрением публикации в «Аль-Араби аль-Джадид». Авторы пишут, в частности, что силы проиранских милиций и «Хезболлах» недавно были замечены в районе Эс-Суэйды, куда они прибыли из района Аль-Мутлы (около Аль-Кисуа, к югу от Дамаска), по которому некоторое время назад израильской авиацией был нанесён удар. Судя по публикуемым данным, эти подразделения временно расположились в населённом пункте Хут (примерно в 20 км к югу от Эс-Суэйды, около 10 км от границы с Иорданией и 60 км от границы с Израилем). В публикации также говорится о присутствии сил «Хезболлах» на нескольких военных постах на юге Сирии, включая военный аэродром и окрестности населённого пункта Аль-Таала (примерно 10 км к западу от Эс-Суэйды, примерно в 50 км от границы с Израилем). Этот район был объявлен Сирийской армией закрытой военной зоной в прошлом году.

Теперь взглянем, как эту неопределённую и явно тенденциозную, явно антииранскую информацию «Аль-Араби аль-Джадид» используют сейчас израильские пропагандисты. Источник у них, видимо, тот же, что и у «Аль-Араби аль-Джадид». Но уловим разницу — цитата: «…На прошлой неделе командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в КСИРе генерал Кассем Солеймани был замечен в 30 километрах от израильской границы. Иран с шиитскими подчинёнными начинает открытые действия, направленные на срыв американо-российско-израильских договоренностей». В чём тут проблема? Что правда — то правда, генерал-майор Солеймани прекрасно знает территории и Сирии, и Ирака, и Ливана. И может появляться там на Ближнем Востоке, где захочет или где будет «служебная необходимость». Но вопрос в том, что он не курирует партию «Хезболлах», тем паче — её вооружённые силы. У ливанских шиитов — свои политические, религиозные и иные руководители, свои военные командиры.

Sdusyria.org Хезболла

Это ведь не Иран прямо или косвенно заключал соглашение с российскими военными по Южной Сирии — а именно шиитские добровольцы, и в том числе добровольцы из партии «Хезболлах». И это именно руководитель этой партии шейх Сейед Хасан Насраллах в интервью телеканалу Аl-Mayadeen 26 января предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае продолжения израильских ударов по Сирийской Арабской Республике на Ближнем Востоке может начаться новая война. Лидер «Хезболлах» прямо заявил, что, в случае продолжения ударов израильских ВВС по Сирии, руководство этой страны и «ось сопротивления» могут принять решение о начале борьбы против израильской агрессии «другими средствами». Говоря об «оси сопротивления», можем заверить Израиль — шейх Насраллах имеет в виду не только Иран, Сирию и возглавляемую им партию «Хезболлах», но и Ирак, и… да-да, Россию. Если у кого отшибло память, то в Багдаде действует Военно-информационный центр именно России, Ирака, Ирана и Сирии, именно такую последовательность имеют в виду в Тегеране, когда говорят об «оси сопротивления». Напомним также, что ещё в 2014 г. и в последующие годы на Генассамблее ООН и иных разных форумах многократно говорил президент Владимир Путин — российские военные в Сирии взаимодействуют с теми, кто «в поле». Формулу успешности взаимодействия России с теми, кто «в поле», в июле 2018 г. официально озвучил гендиректор иранского парламента по международным делам Хоссейн Амир-Абдоллахиян на встрече с послом Сирии в Иране Аднаном Хасаном Махмудом: «Тегеран, Москва, «Хезболлах» — успешная модель сотрудничества в Сирии».

Говоря о несуществующих «нарушениях» Ираном (!) соглашений, в которых Тегеран не участвовал, в Израиле забывают, что Тель-Авив сам-то тоже давал обязательства. Которые систематически начал нарушать, допустим, начиная с «подставы» российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20 под удар сирийских сил ПВО. Как и в дальнейших авиаударах по Сирии, в частности в районе Дамаскского аэропорта и других объектов. И об этом — о вине Израиля в том, что сейчас какие-то из отрядов «Хезболлах» или других шиитских добровольческих групп (крайне активны афганские шииты из организации «Фастимион», по другим источникам — «Аль-Фатимийон») стоят к границам Израиля ближе, чем ранее согласованные 80 км, шейх Насраллах говорит абсолютно открыто. И предупреждает: не прекратите удары по Сирии — начнёте получать болезненные для Израиля ответы. Также Насраллах не исключил, что по Израилю может быть нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Он предупредил, что «Хезболлах» располагает высокоточными ракетами, которые могут поразить цель в любой точке на израильской территории. И мы задаём вопрос — ну и при чём тут Иран, при чём тут вопрос о том, где на самом деле находится или мог находиться генерал-майор Солеймани? Скажем больше — для высшей иерархии шиитского духовенства Кассем Солеймани и шейх Хасан Насраллах далеко не равнозначные фигуры, хотя и ливанский шейх — главком своих вооружённых сил. Глава партии «Хезболлах» — в какой-то мере даже выше котируется, чем генерал-майор Солеймани… Ливанским шейхом точно уж не генерал-майор из Ирана командовал и командует.

Defense.gov Израильские ВВС

25 января англоязычный иранский телеканал Press-TV несколько приоткрыл завесу таинственности над «любовью» врагов Ирана к генерал-майору Солеймани. Оказывается, вашингтонский журнал Time недавно опубликовал своё 10-е ежегодное специальное издание «Глобальные мыслители» с 10 категориями по 10 человек в каждой. Он поставил генерала Солеймани на первое место в списке самых влиятельных людей в сфере обороны и безопасности, за ним следует министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Короткая статья о старшем иранском командире описала его как «публичное лицо реакции Ирана на угрозы президента США Дональда Трампа». Далее Press-TV напоминает, в чём была «личностная» конфронтация США с главком спецназа «Кодс»: «Генерал Солеймани в июле прошлого года дал громкий ответ на твит президента США Трампа. Президент США пригрозил Ирану действиями, «от которых за всю историю мало кто страдал». В пламенной речи старший генерал ответил: «Трамп! Вы не должны угрожать нашей нации и не должны оскорблять нашего президента … Вы должны знать, о чём говорите. Спросите своих предшественников и воспользуйтесь их опытом, — подчеркнул генерал Солеймани. — Мы рядом с тобой, где ты даже не можешь представить … мы готовы. … Вы можете начать войну, но мы её закончим». Трамп снова угрожал Ирану в Твиттере в ноябре, вдохновившись популярным американским драматическим сериалом «Игра престолов». В нём была изображена его фотография с надписью «Санкции наступают 5 ноября». Тогда генерал Солеймани открыл ответный огонь по Трампу, опубликовав фотографию в Instagram с надписью «Я буду против вас». Командующий спецназа КСИР широко известен как стратег в операциях против террористов-такфиристов в Сирии и Ираке. Влиятельный генерал возглавляет иранских военных советников, которые поддерживают национальные армии Сирии и Ирака в их борьбе с терроризмом. Генерал Солеймани находился в зоне боёв, чтобы контролировать решающие этапы поддерживаемых Ираном операций против ИГИЛ*, которое потеряле в конце 2017 года все территории, которые оно захватило в Ираке и Сирии. Его сфотографировали на полях борьбы с терроризмом от иракского Мосула до сирийского Алеппо. Генерал взял на себя командование боем против боевиков-такфиристов в сирийском городе Букамаль, расположенном в провинции Дейр-эз-Зур, в ноябре 2017 года. В Ираке, в разгар побед террористов ИГИЛ* в соседнем Ираке, в 2015 году он помог правительству Багдада командовать операцией по захвату стратегически богатого нефтью города Тикрит. Он объявил об окончании территориального правления ИГИЛ* в письме, адресованном лидеру Исламской революции аятолле Сейеду Али Хаменеи в ноябре 2017 года.

akkasemosalman.ir Касем Сулеймани

В январе 2015 года глава организации Бадра в Ираке выразил признательность Тегерану и Солеймани лично за спасение правительства Багдада, когда ИГИЛ* впервые развернуло свою кампанию террора в соседней стране годом ранее. «Если бы не сотрудничество Исламской Республики Иран и генерала Солеймани, у нас сегодня не было бы правительства во главе с Хайдером аль-Абади в Багдаде», — сказал тогда Хади аль-Амери [один из главных командиров иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» — прим.] В последние несколько лет появились сообщения о том, что США, Израиль и Саудовская Аравия, которые, как считается, являются одними из основных сторонников террористов-такфиристов, сеющих хаос на Ближнем Востоке, готовят заговоры против Солеймани. В ноябре 2018 года газета New York Times сообщила, что генерал-майор Саудовской Аравии Ахмед аль-Ассири принял участие в совещании в Эр-Рияде в 2017 году, на котором обсуждались планы убийства «решительного врага королевства». В недавнем сообщении кувейтской газеты «Аль-Джарида» также говорится, что Вашингтон дал Израилю «зелёный свет» для убийства Солеймани».

Было время такое — то там, то здесь не чурались провозглашать, что вот тот-то и тот-то «личный враг Гитлера». Или Америки. Или ещё кого-либо или какой-нибудь страны. Неподдельный интерес к личности генерал-майора Солеймани, пожалуй, мешает США, Израилю, Саудовской Аравии или ещё какому-то государству понять простую истину — рано или поздно, в силу биологических циклов или по причине гибели на поле боя Кассем Солеймани уйдёт в небытие. Вопрос в том, что на его место обязательно придёт другой «Кассем Солеймани», и не менее принципиальный и последовательный в стремлении защищать Иран от поползновений врагов. Даже странно такое зацикливание на одной личности. Мы бы посоветовали Вашингтону и Тель-Авиву, например, обеспокоиться тем, что 27 января старший советник по внешней политике спикера иранского парламента Хоссейн Амир-Абдоллахиян во время встречи с послом России в Тегеране Левоном Джагаряном, заявил, что сионистский режим Израиля станет основным проигравшим со своей политикой воинственности на Ближнем Востоке, сообщала газета Tehran Times. Амир-Абдоллахиян отметил: «Военные и провокационные действия сионистского режима представляют серьёзную угрозу для региональной безопасности». Что касается двустороннего сотрудничества, то он придаёт большое значение расширению парламентских связей с Россией. Господин Джагарян рассказал, что Россия приветствует и поддерживает расширение этого сотрудничества. Иран и Россия разделяют общую позицию и стратегии и должны расширять отношения и сотрудничество, добавил он.

Mahdi Sigari Иранский парламент

Или, к примеру, начальник Генштаба всех Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери 27 января, выступая перед журналистами, заявил, что Иран не намерен атаковать какую-либо страну, подчеркнув, что «наша оборонная стратегия заключается в защите независимости, территориальной целостности и национальных интересов нашей страны», сообщал ресурс Mehr News. Багери отметил, что в то же время оборонная политика страны не означает чисто оборонительный и пассивный подход во время тактических операций, добавив, что «хотя мы действительно не заинтересованы в территории другой страны, мы можем перейти к наступательному подходу для защиты наших собственных интересов». Он добавил, что «если есть намерение атаковать наши интересы, и мы видим доказательства этого, мы не будем оставаться пассивными и позволять поставить под угрозу безопасность и мир страны». Вот они, реальные проблемы США и Израиля на Ближнем Востоке, а не то, что за личность командует спецназом «Кодс» КСИР Ирана. Завтра будет другой генерал-майор — стратегия и тактика Ирана останутся прежними.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ