



Иван Шилов ИА REGNUM

Историки и политтехнологи будущего еще будут специально исследовать «феномен Народного Фронта» (НФ). Партия, созданная на волне бурных событий 2014 года (зарегистрирована 31 марта 2014-го), поскольку уже тогда ее лидеры (Арсений Яценюк и Александр Турчинов) вдребезги «били горшки» с партией «Батькивщина» и ее вождем, Юлией Тимошенко. НФ был создан под парламентские выборы 2014 года и с триумфом их выиграл, набрав 22,14% голосов. Обогнав на 0,32% даже президентский Блок Петра Порошенко.

По результатам и награда. НФ сформировал в составе нового парламента самую крупную фракцию (82 мандата из 450-ти), получив в свое пользование кресла премьер-министра, вице-премьера по гуманитарным вопросам, спикера парламента, министра внутренних дел, министра юстиции, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, министра инфраструктуры и множество других аппетитных должностей и возможностей.

И партия начала эти возможности активно реализовывать. Скандалам и «коррупционным подозрениям» НФ можно посвятить отдельный том: скандал «Стены» (инженерное обустройство украино-российской границы, 2014 год), газовый скандал Игоря Учителя (2015 год), табачный скандал «Юнайтед Табако» (2016 год), скандал с армейскими поставками (2018 год) и вообще — «многое множество есть бесчисленно».

По делам и порка. В январском рейтинге политических партий от Центра «Социальный мониторинг», НФ занял 20-е место с 0,4% от числа тех, кто определился и будет голосовать. Те же самые 0,4% показывает и личный президентский рейтинг Арсения Яценюка (17 место). И это максимум. Совсем свежий совместный опрос Социса, КМИСа и Центра Разумкова показал, что Яценюка вообще нет в списке претендентов, набравших более 0,1% процента поддержки избирателей.

А вот в таблице тех, за кого «не будут голосовать ни при каких обстоятельствах «Яценюк занимает почетное четвертое место (21,9%), пропустив вперед только президента Петра Порошенко, неугомонную Юлию Тимошенко и «главного оппозиционера» Юрия Бойко.

На такую «политическую», простите, «силу» в канун президентско-парламентских выборов можно было бы и не обращать внимания: ан нет! Фракция НФ по-прежнему самая крупная в Верховной раде и без нее — ни бюджет утвердить, ни закон подписать. Да и украинское «право» (министерство юстиции), как и силовой блок этого «права» (МВД), по-прежнему в руках «фронтовиков». Хотя своих электоральных перспектив у «Народного Фронта», судя по рейтингам, нет уже давно.

Поэтому, чтобы сохранить себя в будущем формате украинской власти и НФ, и Яценюку приходится «садиться на шпагат». То есть, предлагать свои услуги лидерам гонки. Поскольку «буйный спринтер» этой гонки (Владимир Зеленский), намедни вышедший в лидеры рейтингов, «старые лица» украинского политикума не собирается брать в свою команду принципиально, то фронтовикам остается два выбора — либо Порошенко, либо Тимошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шалтай-Болтай

В принципе — ничего нового. Уже к концу 2015 года результаты, гм, «управления» НФ (падение ВВП страны с 183 до 91 миллиарда долларов при выходе Яценюка в списки украинских миллиардеров) дало свой результат и партийный рейтинг упал в 20 (!!!) раз, до одного процента. Поэтому на местные выборы фронтовики даже не пошли, пристегнувшись к Блоку Петра Порошенко и получив от него управленческую квоту в 25%.

Очевидно, подобный трюк они собираются провернуть и в 2019 году. В субботу, 2 февраля, на съезде партии Арсений Яценюк «гордо поднял голову»: заявил, что «в результате массированной дискредитационной кампании… нет достаточной высоты, чтобы победить на выборах президента в 2019 году. Я реалист». Да уж, трудно не быть реалистом, опустив свой авторитет среди избирателей до уровня плинтуса. Или ниже…

Первые оценки съезда единодушны: «Народный Фронт» решил поддерживать президента Порошенко. Но я бы не торопился.

Во-первых, Яценюк в своем спиче НЕ НАЗВАЛ фамилии. Он заявил, что «президент должен продемонстрировать, что Украина — это не проблема, а решение (для Европы), и президент узаконит этот брак — Украина должна стать членом ЕС». И все… Но «Украина идет в ЕС» — это мантра практически всех участников президентской гонки, что мужеска, что женскага пола.

Во-вторых, и это гораздо серьезнее, решать будет не тот, кто извивается под упавшим рейтингом, а тот, у которого в распоряжении сила. А это Арсен Аваков, «под которым» не только МВД, но и значительная часть парамилитарных команд радикалов-националистов.

Так вот, 28 января в ходе коллегии МВД Украины глава МВД Арсен Аваков сообщил, что одной из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов может быть ситуация «голосования на местах, в небольших населенных пунктах западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за границей».

Аваков прав: из Украины уехали по заграничным паспортам миллионы трудовых мигрантов. А внутренние паспорта, под которые выдаются избирательные бюллетени, они оставляют дома. То есть, «один паспорт — один голос». И это, действительно, «золотой фонд» административного ресурса, и распоряжается этим ресурсом только команда президента.

Так что фраза читается как недвусмысленное предупреждение именно команде действующего президента. Тем более, что единственный регион, где (по опросам) Порошенко лидирует — это Львовская область, те самые «небольшие населенные пункты западной Украины». А уж гастарбайтеров там — не перечесть. И предупреждение Авакова сверхжесткое по форме: «Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдал бюллетень родственнику или знакомому, — а у нас будет справка из Пограничной службы, что этот человек был за границей, а напротив фамилии есть поддельная подпись и выдан бюллетень, — это уголовное дело, которое доказывается за три секунды. Это тюрьма сразу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бронежилет

Причем следует держать в памяти, что Аваков 18 октября 2018 года встречался с заместителем госсекретаря США Кирстен Мэдисон. Которая рассыпалась в комплиментах министру: «Реформа полиции — это один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша патрульная полиция, ваш отдел спецназначения КОРД, а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе».

Напрашивается предположение, что министерству внутренних дал дан карт-бланш на некий сценарий, и судя по последующим заявлениям в этом сценарии поддержка действующего президента не предусмотрена.

Отсюда три версии:

— НФ не будет поддерживать Порошенко;

— внутри НФ назревает раскол между лидером партии (Яценюком) и силой партии (Аваковым), и тогда его распад — дело только времени;

— НФ усиливает свои позиции в торге с Порошенко о доле участия в управлении в случае победы последнего.

Забавно получается: в текущей кампании Порошенко играет роль «сердца» — на эмоциях, языке и религии. Тимошенко, сменившая образ «Леся Украинка» на «строгая училка» — роль «мозга» (предлагая не просто какую-то «программу», а целую «концепцию». И сразу вспоминается Станислав Ежи Лец: «В борьбе между разумом и сердцем чаще всего выигрывает желудок».

А НФ — это явный «желудок». Он ненасытен, даже когда портит продукт.

Марьян Сидорив