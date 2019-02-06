2 февраля 2019 года Соединенные Штаты начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и собираются окончательно выйти из него через шесть месяцев. Россия ответила зеркально и также начала процедуру выхода из договора. Об этом 2 февраля объявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами МИД и МО РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Данный шаг США был ожидаемым и прогнозируемым, и для российской стороны не осталось незамеченным систематическое нарушение американскими «партнерами» ДРСМД еще с 1999 года. Примеров здесь накопилось достаточно.

В 1999 году США начали проводить испытания беспилотных летательных аппаратов, которые по странному совпадению обладали характеристиками крылатых ракет наземного базирования, которые запрещены по ДРСМД. Далее Соединенные Штаты начали использование ракет-мишеней и баллистических ракет-мишеней, чтобы проводить испытания своей ПРО.

В 2014 году в позиционных районах противоракетной обороны ВС США приступили к развертыванию пусковых установок Mk 41 для противоракет, которые также могут быть использованы для старта ракет средней дальности «Томагавк».

Еще один показательный пример. В июне 2017 года на заводе американской компании Raytheon начали расширять производственные мощности для создания и производства ракет средней и меньшей дальности. Этот завод находится в городе Тусон, в американском штате Аризона.

Coolcaesar Лаура Дж. МакГилл, вице-президент Raytheon по инженерным разработкам ракетных систем

Под эти задачи была увеличена на сорок четыре процента площадь данного предприятия: было 55 тысяч квадратных метров, стало 79 тысяч квадратных метров. Также почти на 2000 человек выросло количество сотрудников завода.

В ноябре 2017 года Конгрессом США было выделено первое финансирование для минобороны США с конкретным целевым назначением «для разработки ракеты средней дальности наземного базирования». Его размер составил пятьдесят восемь миллионов долларов США.

В начале 2018 года в США вышел «Обзор ядерной политики Соединённых Штатов». Одной из задач в сфере ядерной политики была названа задача создания ядерных боеприпасов малой мощности. А боеприпасами данного типа вполне можно оснастить и ракеты средней и меньшей дальности.

Таким образом, приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что США на протяжении почти 20 лет целенаправленно шли к выходу из Договора РСМД. И все доводы Соединенных Штатов о якобы допущенных Россией нарушениях ДРСМД и выходу из договора по этой причине являются просто несостоятельными.

Следует заметить, что значительная часть американских экспертов в качестве основной причины выхода США из ДРСМД называют стремительный рост ракетного потенциала Китая. Надо сказать, что данное мнение на днях официально подтвердил и Конгресс США.

28 января 2019 года комиссией американского конгресса по обзору отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности был обнародован доклад под названием «Ракетная программа Китая и потенциальный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

В этом докладе сказано, что основной причиной выхода из ДРСМД администрация президента США Дональда Трампа назвала Китай. Авторы документа считают, что отсутствие у Пекина ограничений по данному Договору, т. к. он не является его участником, позволило ему создать мощный ракетный потенциал, который направлен на противодействие США и их союзникам в Азии.

Доклад также отмечает важность ракет наземного базирования для общей военной стратегии Китая. По оценке авторов документа, с середины 1990-х годов Китаю удалось развернуть самый большой и разнообразный в мире арсенал таких ракет. В данный арсенал входит более двух тысяч баллистических и крылатых ракет. Что касается характеристик этого оружия, то около 95 процентов ракет выходят за рамки ограничений, которые заданы ДРСМД.

Великая Китайская стена

Интересный взгляд на Китай и Россию изложен и в докладе RAND Arroyo Centre. Центр входит в Rand Corporation. Документ посвящен перспективам противостояния США с Китаем и Россией. Исследование финансировалось Пентагоном. Доклад датирован октябрем 2018 года.

Авторы исследования выдвинули тезис, что именно геоэкономика, а не геополитика, является тем полем боя, на котором идет борьба за мировое лидерство. И именно в этой области баланс глобального влияния между Вашингтоном и Пекином начал меняться в пользу Пекина. В отличие от России, Китай является конкурентом, стремящимся сформировать международный порядок, в котором он хочет доминировать.

По мнению авторов доклада, Китай представляет собой более значительную геоэкономическую проблему для Соединенных Штатов, нежели Россия. В подтверждение в документе приводится ряд цифр: ВВП на душу населения в Китае приближается к российскому; население Китая в восемь раз превышает российское, а темпы его роста выше в три раза.

В докладе также указывается, что в военной сфере Россия может проявлять сдержанность, а Китай — нет. Военное превосходство Китая в Восточной Азии со временем будет только расти. Это вынуждает США брать на себя большие расходы и риски только для того, чтобы обеспечить выполнение уже существующих обязательств перед своими союзниками.

Однако некоторое смещение акцента на Китай со стороны США не дает России ни малейшего повода расслабиться. Безусловно, заморозка Договора РСМД означает подрыв одной из несущих опор современной системы международной безопасности, а также новый виток гонки вооружений. И России необходимо предпринять дополнительные шаги по укреплению обороноспособности для сохранения стратегического паритета с США в новых исторических условиях.

Данные меры были озвучены 2 февраля в ходе встречи президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу

Президентом России одобрены варианты быстрого и симметричного ответа США, предложенные минобороны РФ. Это переход к использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте.

Кроме этого, будет начата разработка и создание наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Данный момент крайне неудобен для США, и с учетом их отставания от России в сфере гиперзвуковых вооружений они смогут симметрично ответить России только лет через 5−10.

Владимир Путин на этой встрече также обратил внимание на задел России в новых перспективных системах оружия и решил лично убедиться, как идут дела с постановкой на боевое дежурство гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал», боевого лазерного комплекса «Пересвет» и ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард».

Президент России хотел бы увидеть, как идет производство ракетного комплекса «Сармат» и его подготовка к постановке на боевое дежурство, а также ознакомиться, как идут дела по океанской многоцелевой системе «Посейдон», по которой уже завершен ключевой этап испытаний.

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия заранее подготовилась к выходу США из Договора РСМД. Это же относится и к союзникам нашей страны: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников рассматривается как ядерное нападение на Россию.

Кроме этого, российское военно-политическое руководство не намерено ввязываться в затратную гонку вооружений. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, все новые работы планируется осуществить в рамках уже выделенного финансирования.