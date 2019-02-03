В объемистом исследовании переводчик и историк литературы Вячеслав Недошивин последовательно излагает жизнь знаменитого писателя Эрика Артура Блэра, более известного под псевдонимом Джордж Оруэлл (1903−1950): учебу в Итоне, службу в колониальной полиции в Бирме (его отец работал в индийской колониальной администрации), богемную (а в реальности полуголодную) жизнь в Великобритании и Европе, описанную в автобиографической повести «Фунты лиха в Париже и Лондоне», участие на стороне республиканцев в гражданской войне в Испании. В дальнейшем, во время Второй Мировой войны, Оруэлл служил в «стражах отечества» (аналог народного ополчения) и вел антигитлеровские передачи на Би-би-си. Затем работал литературным критиком, умер от туберкулеза вскоре после окончания войны.

Пишет биограф и о политических исканиях Оруэлла. Да, писатель долгие годы симпатизировал левым. Но при этом, в силу независимости, он оставался «головной болью и левых, и правых».

Естественно, много места в книге уделяется творчеству автора «Памяти Каталонии», созданию знаменитых «1984» и «Скотного двора», а также не всегда простым взаимоотношениям с коллегами по цеху. В частности, Недошивин уточняет некоторые из них. Известно, что Томас Стернз Элиот, работавший в книгоиздательстве «Faber and Faber», отказал молодому писателю, принесшему свою дебютную повесть «Фунты лиха». Но, как отмечает биограф Оруэлла, в письме автора «Пепельной среды» были и такие строчки: «мы нашли это очень интересным, но, к сожалению, едва ли возможным для публикации». А впоследствии Элиот будет превозносить «этот крепкий слог коренной прямоты» Оруэлла.

Вместе с тем при чтении биографии очень огорчает избранная манера изложения автора. Вот один пример:

«Простите, но не могу отказаться от соблазна признаться: я через Спендера (Ствен Спендер, поэт, знакомый Оруэлла — А. М.), оказался, воленс-ноленс, в четырех «рукопожатиях» от Оруэлла! Я знаком с несколькими людьми, знавшими Иосифа Бродского, двое из которых были близкими друзьями его. Но помните ли вы, что Бродского, которого вынудили уехать из СССР в 1972 году, уже через два дня встретил в Австрии знаменитый поэт Уистен Хью Оден? Так вот, он не только отвез Бродского в Лондон, но на неделю поселил нашего будущего нобелиата в квартире как раз Стивена Спендера».

Создается впечатление какой-то хлестаковщины («с Пушкиным на дружеской ноге»), но только без артистизма Хлестакова.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».