Интронизация (возведение на престол главы Церкви) предстоятеля ПЦУ («Священной Церкви Украины») митрополита Епифания, которая произошла сегодня, 3 февраля, в Киеве началась даже не со скандала. С анекдота…

Lb.ua Епифаний и Ефрем

Скандал-то тоже есть. Тот факт, что за четыре недели после предоставления Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии, выданного Экуменистическим патриархатом (Фанаром) в адрес вновь созданной поместной украинской церкви, ни один из предстоятелей канонических автокефальных церквей не поздравил Епифания с избранием — это скандал. Ведь, к примеру, того же патриарха Кирилла в течение двух дней после избрания Московским патриархом в 2009 году поздравили предстоятели всех четырех «древних патриархатов» (Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского) и семь канонических православных первосвященников.

Тот факт, что за четыре недели Церковь Украины не внесена в список канонических церквей на сайте Константинопольского патриархата, в разделе «Патриархаты и Автокефальные Церкви» — это тоже скандал.

А вот то, как авторитеты Константинопольского патриархата избегают участия в интронизации Епифания — это уже больше похоже на анекдот.

Афон (Святая Гора, Сад Богородицы — названий много) — это крупнейшее в мире сосредоточение православного монашества и крупнейший авторитет в православном мире. 20 монастырей этой восточной оконечности греческого полуострова Халкидики живут своей «монашеской республикой» под номинальной юрисдикцией Фанара. И управление у них тоже республиканское. Вся исполнительная власть там осуществляется Священным Собором (Кинотом): по одному представителю от каждого монастыря.

28 января Кинот афонских монастырей рассмотрел приглашение на интронизацию главы СЦУ, которое прислал патриарх Варфоломей. И 13 из 20 монастырей Афона проголосовали против присутствия на интронизации митрополита Епифания. Правда, практически сразу греческий сайт Ортодоксия. инфо (который часто называют «светским сайтом Константинопольского патриархата») сообщил, что это была не просьба Варфоломея, а сам митрополит Епифаний пригласил афонитов в Киев, а Фанар был лишь «не против». Такая версия позволяла оценивать решение Кинота не как «бунт против Варфоломея», а как дань принятой традиции — посылать свою делегацию на интронизацию лишь Константинопольских патриархов.

Правда, в состав константинопольской делегации были включены два афонских игумена — настоятель Ватопедского монастыря Ефрем и Алексий из монастыря Ксенофонт. Второй и шестнадцатый монастыри в официальной афонской иерархии. Причем включены игумены были, по мнению большинства греческих СМИ, под прямым давлением Константинопольского патриарха.

Создается ощущение, что выбор Варфоломея был демонстративным. Во всяком случае — в отношении Ефрема. 67-летний старец Ефрем (киприот Василиос Куцу) традиционно считается «другом Москвы», куда в ноябре 2011 года привозил одну из величайших реликвий христианства — пояс Богородицы. В 2016 году он принимал Владимира Путина у себя в Ватопеде, а год назад, в январе 2018-го, очень доброжелательно встречался с ним в Москве.

Включение Ефрема в состав делегации трудно рассматривать иначе, как «антимосковскую демонстрацию» Варфоломея. Старец не мог отказать напрямую, ведь игумен не может отказывать своему патриарху.

Но ведь это Ефрем, личность давно легендарная в православном христианстве. В 2008 году он передал греческому государству принадлежащее монастырю озеро Вистонида с прилегающими землями (подаренное Ватопеду византийским императором Львом VI), получив в обмен 260 земельных участков, которые были проданы под строительство. От этой сделки монастырь получил, по разным источникам, от ста до девятисот миллионов долларов дохода. Скандал тогда поднялся неимоверный, и в Греции даже говорили, что «Ватопед сменил правительство». И действительно, премьер Костас Караманлис подал в отставку, и Димитри Контоминас, миллиардер и владелец телестанции, развернувшей ватопедский скандал, имел все основания сказать: «Ватопедские монахи привели Жоржа Папандреу к власти».

В процессе расследований Ефрема даже арестовали в 2012 году, но в итоге он всё равно остался «чистым»: Верховный суд Греции ДВАЖДЫ, в 2012 и 2017 годах, оправдывал игумена. То есть это человек, который умеет добиваться выгоды и при этом изящно выводить себя из-под удара.

Да, простой игумен не должен отказывать своему патриарху. Но, говорят, в ватопедском кабинете Ефрема висит плакат с надписью: «Умный человек принимает, дурак стоит на своем». И в случае с Киевом Ефрем «принял».

Он дисциплинировано приехал на Украину 1 февраля и в тот же день с острым приступом аритмии очутился в больнице Конча-Заспы (престижного и очень дорогого пригорода Киева). Врачи заявили, что архимандрит Ефрем не сможет присутствовать на интронизации митрополита Епифания, поскольку неизвестно, сколько дней он пробудет в больнице.

Встревоженный Епифаний 2 февраля навестил Ефрема в больничной палате, где старец «поздравил киевского митрополита с избранием и интронизацией». Правда, вызывает смущение официальное фото встречи, где страдающий сердцем игумен Ватопеда лежит на больничной койке, но в монашеском подряснике и скуфейке — одежде, не совсем подходящей для постельного режима.

А спустя несколько часов Ефрем по телефону беседовал с иерархами Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) и попросил передать, что «любит Блаженнейшего митрополита Онуфрия и всех архиереев его Церкви».

Ну и самое главное… Долго в Конча-Заспе Ефрем не задерживался. Тем же вечером он покинул Украину для «продолжения лечения в зарубежной клинике».

В итоге в Фанаре придется «поверить» в болезнь Ефрема, поскольку обострять отношения с авторитетнейшим Афоном патриарху Варфоломею явно «не с руки». Если правда, что приглашение Ефрема было инициативой Киева, то на Украине допустили громадный просчет, за что и были награждены демонстративной и звонкой оплеухой со стороны Ватопеда. Ну, а сам Ефрем, безусловно, заработал очки в глазах патриархов и митрополитов тринадцати автокефальных Церквей (включая Москву), которые смотрят на украинские события очень скептично. Повторюсь: никто пока поздравлений Епифанию не прислал.

Браво, кир Ефрем!

Киев