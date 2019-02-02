Неправильное питание вредит нашему здоровью и наносит вред планете. В настоящий момент два миллиарда человек имеют избыточный вес или страдают от ожирения. Неправильное питание — это одна из самых распространенных причин неинфекционных заболеваний в мире. При неправильном питании человек больше рискует заболеть или даже умереть, чем при употреблении алкоголя, курении, небезопасном сексе и злоупотреблении наркотиками вместе взятыми, пишет Лайн Гордон в статье для издания Project Syndicate.

Кузьма Петров-Водкин. Портрет дочери на фоне натюрморта. 1930-е

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Способ производства и потребления пищи нередко наносит серьезный ущерб системе жизнеобеспечения Земли. На долю производства и потребления пищи приходится около четверти всех выбросов парниковых газов, что играет ключевую роль в процессе изменений, которые происходят в землепользовании и использовании водных ресурсов. Все это приводит к сокращению биологического разнообразия и исчезновению рек.

Продажа огромного количества книг о здоровом питании и снижении веса говорит о том, что люди хотят перейти на здоровое питание. Однако лишь немногие страны принимают меры для того, чтобы улучшить рацион питания своего населения и одновременно сохранить окружающую среду. Очень важный вопрос заключается в том, сможем ли мы обеспечить здоровым питанием все население планеты, которое, согласно прогнозам, к 2050 году достигнет 10 млрд человек.

Два года назад комиссия EAT-Lancet, в которую вошли 37 ученых из 16 стран, попыталась найти ответ на данный вопрос. Все началось с определения того, что должно входить в здоровый рацион. Затем комиссия исследовала последствия для глобальной устойчивости производства продуктов питания в будущем, в случае перехода населения на здоровое питание.

Кузьма Петров-Водкин. Селёдка. 1918

Комиссия опубликовала свой отчет в январе 2019 года в медицинском журнале The Lancet. В этом отчете содержатся результаты первого научного исследования в отношении питания и глобальной системы производства продуктов. Этот отчет поразил многих. Это не удивительно, учитывая то, что представленные выводы имеют важное значение для пищевых компаний, фермерских хозяйств и потребителей во всем мире.

Главный вывод, подтвержденный множеством проверенных фактов, состоит в том, что прокормить 10 млрд человек и сохранить экологию возможно. Однако для этого потребуется трансформировать продовольственную систему в целях борьбы с ожирением, улучшения здоровья, прекращения вырубки леса, сокращения выбросов парниковых газов и защиты океанов.

Мир должен сделать три вещи. Он должен вдвое сократить количество пищевых отходов к 2050 году. Он должен перейти к более эффективным и экологобезопасным производственным системам и больше инвестировать в более здоровые культуры. Людям нужно есть больше фруктов, овощей, орехов и бобовых, чтобы сократить потребление молочных продуктов и красного мяса. Исследование показало, что переход на подобную сбалансированную диету может предотвратить 11 миллионов преждевременных смертей в год.

Чтобы достигнуть этой цели в комиссии EAT-Lancet разработали «планетарное здоровое питание», которое включает в себя 2500 калорий в день для обычного жителя планеты, ведущего активный образ жизни. Диета имеет широкий ежедневный диапазон потребления различных пищевых групп (например, 200−600 грамм овощей в день). Также рекомендуется есть значительно меньше красного мяса, чем едят в настоящее время в большинстве стран мира.

Обычный еженедельный план питания, по мнению исследователей, может включать в себя один гамбургер, пару блюд из курицы и одно или два блюда из рыбы, остальной рацион должен строится на растительной основе. Вегетарианские диеты также полностью соответствуют списку продуктов питания, который определила комиссия. В качестве альтернативы люди могут использовать продукты животного происхождения в качестве ароматизаторов, а не в качестве основной составляющей рациона.

Кузьма Петров-Водкин. Портрет дочери на фоне натюрморта. 1930-е

Исследователи сделали все возможное для того, чтобы рацион питания был гибким и его можно было бы адаптировать в рамках различных культур и продуктов. Предложенный план питания можно адаптировать для азиатских, европейских и африканских стран. Несколько поколений назад обычный средиземноморский рацион питания включал в себя большое количество свежих овощей и фруктов, и имел много общего с предложенным «планетарным здоровым питанием». Аналогичным образом, люди, проживающие в Северных странах, раньше потребляли меньше мяса и меньше молочных продуктов, что также соответствует рекомендациям комиссии EAT-Lancet.

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Важно признать, что переход к планетарному здоровому питанию сам по себе не приведет к переходу к экологобезопасному производству. Следует также улучшить пищевую промышленность. После публикации отчета EAT-Lancet исследователи были просто ошеломлены массовой поддержкой их выводов. В то же время, несколько отраслевых групп утверждают, что мясо и молочные продукты являются важной частью ежедневного питания. Можно согласиться с тем, что мясо и молочные продукты могут входить в здоровое питание, однако в гораздо меньшем количестве, чем сейчас.

Некоторые утверждают, что огромная часть населения просто не сможет перейти на здоровое питание. Однако в глобальном масштабе хорошо видно, насколько резко изменился режим питания за последние десятилетия. Исследователи хотят, чтобы их отчет запустил дискуссию между всеми заинтересованными сторонами. Мы можем обсудить процесс производства и что именно мы будем есть через 10, 20 и 30 лет. Если мы сможем это сделать, наша продовольственная система может начать приносить пользу, а не вредить нашему здоровью и здоровью нашей планеты.