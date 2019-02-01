На последней сходке в Давосе, под ласковым и демократическим взглядом матушки Меркель (единственном политическом тяжеловесе, посетившем швейцарский збіговисько нынешнего года) всерьез заговорили о перспективах четырехдневной рабочей недели.

Адам Грант, профессор Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, публично заявил: «Думаю, у нас есть хорошие эксперименты, демонстрирующие, что при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, их выработка остается такой же, при этом качество и креативность зачастую возрастают». А 37-летний Грант — это молодая, но звезда.

nrkbeta Адам Грант

Ведь не имеет значения, что по жизни он был и баскетболистом, и фокусником, и дайвером: в юности каждый борется со скукой как может. Важно, что в 28 лет он стал самым молодым в США штатным университетским профессором, а в 2015-м авторитетный швейцарский «Форум молодых глобальных лидеров» (известный еще как «Летний Давос») назвал его «Самым влиятельным мыслителем глобального управления».

Ну, снижение рабочего времени в Европе — это уже не новость. Новейшее время создало целые социальные слои, для которых понятие «нормированного рабочего времени» потеряло смысл: айтишники, фрилансеры, биржевые спекулянты и прочие креативщики. Правда, стрессов в этих группах, насколько я знаю, меньше не стало.

Да и в производящей экономике, вкупе с бюджетниками и чиновничеством, европейская длительность рабочей недели неуклонно снижается. В счастливой Голландии среднестатистическая продолжительность рабочей недели 27 часов. Во Франции и Ирландии — 35. В богатой Дании — 37,5. «Эталоны» трудолюбия, немцы, работают в среднем 38 часов в неделю. Смешно, но, пожалуй, основными «трудоголиками» Европы являются те, которых сами европейцы так любят выставлять «иконами лени и социального паразитизма» — греки. Там рабочая неделя длится 43,7 часа.

SpirosK photography Греция

Украина, как известно, держит курс в Европу… Поэтому украинский сегмент интернета вспыхнул радостью и бодрыми рассуждениями о том, как здорово: лишний день отдыха, меньше стрессов и ссор в семье. Так и хочется добавить: «Больше фантастического кофе в Братиславе, которое несколько лет назад нам обещал Петр Алексеевич Порошенко». И это вполне серьезно, ведь «по мнению экспертов, снижение числа рабочих дней в Украине пойдет на пользу как компаниям, так и их сотрудникам» (цитата из достаточно раскрученного украинского сайта «Бизнес-Медиа»).

Жаль разочаровывать оптимистов, но надо отдавать себе отчет: если на Украине начнут официально сокращать рабочую неделю, это будет означать, что страна в очередной раз пробила экономическое дно и дело совсем плохо. Потому что «короткая рабочая неделя — условия развитых экономик и творческих направлений, а нам, простите, надо еще очень много работы пройти и работать даже больше, чем сейчас». Это мнение генерального директора федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, а кто сейчас может лучше знать условия экономической жизни, чем работодатель?

Иными словами, снижение длительности рабочей недели — это «не про нас». Это для тех стран, где экономическая система, в том числе и производственная, не подверглась такому жесточайшему удару, как Украина в течение последних пяти лет. Для тех стран, где экономику надо спасать от «перегрева», от перепроизводства в условиях сужающихся рынков.

А не для Украины, экономику которой надо спасать от «остывания до уровня температуры трупа». Не для страны, чей ВВП за пять лет упал на 39%, со 183-х (2013 год) до 112 (2017 год) миллиардов долларов. Генеральный директор директората норм и стандартов достойного труда Минсоцполитики Украины Юрий Кузовой объясняет это «на пальцах», но очень доходчиво: «Минус один день в неделю — это минус 52 дня в год. Один день выходной, дополнительный, когда люди не работают по всей стране — это ориентировочно 0,5% ВВП». Потерять четверть ошметков своей экономики — это, наверно, то, в чем Украина нуждается больше всего?

Более того, если кто-то сейчас заикнется о сокращении длительности рабочей недели, то это значит, что он собирается вести Украину не «в Европу», и даже не «в Таможенный Союз». Его путь — прямиком в Венесуэлу. Потому что сейчас именно эта страна является лидером процесса сокращения рабочей недели.

Joka Madruga Николас Мадуро

В начале апреля 2016 года президент Мадуро (или уже бывший президент?) подписал указ о сокращении рабочей недели в стране до четырёх дней, а менее чем через месяц рабочая неделя для государственных служащих была сокращена до 2 дней. Но это было совсем не ради «борьбы со стрессом» — энергию экономили. Президент рассчитывал, что такая мера приведет к снижению потребления электроэнергии. Промазал: ехидный Reuters тогда заметил, что «рабочие фактически стали использовать больше энергии в своих домах, используя кондиционер, электронику и бытовую технику».

А стрессы-то, как раз, создали новые. Например, призвав венесуэльских женщин не пользоваться фенами. И это при том, что роскошные шевелюры женщин можно смело назвать национальным достоянием Венесуэлы.

При этом следует заметить, что гуманный Мадуро в 2016 году приказал выплачивать бюджетникам жалование в полном объеме, несмотря на сокращение рабочей недели. Может ли кто-то, оглядываясь на предыдущий социальный опыт режима Порошенко-Яценюка-Турчинова-Парубия-Гройсмана и иже с ними, предположить, что они будут так милы, добры и человечны, как венесуэльский диктатор?

Хотя использовать саму тему сокращения рабочей недели будут, и в этом сложно сомневаться, все «птенцы майданного гнезда». Ведь для Украины это бесконечно выигрышный электоральный ход! Поскольку обещать, как Уинстон Черчилль англичанам, «кровь, пот и слезы» и при этом выигрывать выборы — это тоже «не про нас» …

Киев